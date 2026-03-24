Đúng hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 24/03/2026 05:50

Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên suôn sẻ và dễ dàng. Người tuổi này có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, quảng cáo hay tổ chức sự kiện. Song, bản mệnh cũng cần cân bằng tốt cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng đến con đường công danh. Con giáp này nhạy bén nắm bắt tốt nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh nên rất nhanh chóng đã làm đầy túi tiền của mình. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này tốt đẹp. Đôi lứa yêu nhau luôn giữ được sự ấm êm và hòa thuận nhờ cả hai đều biết cách nhường nhịn nhau mỗi khi cãi vã, giận hờn. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình thích và được họ hồi đáp lại. 

 

 

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ “thuận buồm xuôi gió”. Tinh thần lạc quan và khả năng ứng biến linh hoạt giúp cho người tuổi này nhận được “cơn mưa” lời khen từ cấp trên lẫn đồng nghiệp xung quanh. Hơn thế, bản tính lương thiện còn giúp cho bản mệnh nhận được giúp đỡ từ mọi người khi gặp khó khăn. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm diễn ra như ý. Sau những nỗ lực tìm kiếm, người độc thân cuối cùng được báo đáp một cách xứng đáng. Với những người đã kết hôn, tình cảm vợ chồng thêm khăng khít, bền chặt khiến nhiều người không khỏi mơ ước. 

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tốt đẹp. Sự nhạy bén giúp ích cho người tuổi này rất nhiều trong quá trình làm việc. Chính vì điều đó, bản mệnh nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong này, hơn thế còn được lòng cả cấp trên và đồng nghiệp. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm vượng sắc. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy tiến triển tốt đẹp vượt ngoài mong đợi. Trong khi đó, người độc thân cần ra ngoài nhiều hơn thì mới mong tìm được người yêu cho mình. 

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng