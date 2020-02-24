3 con giáp phúc đức, biết vun vén cho gia đình, dù chồng sa cơ lỡ vận cũng không thay lòng đổi dạ

Tâm linh - Tử vi 24/02/2020 15:39

Ai lấy được 3 con giáp vượng phu ích tử này làm vợ thì nghèo đến mấy cũng thành đại gia, gia đình ấm êm thịnh vượng, càng về hậu vận càng viên mãn.

Trời sinh phụ nữ thuộc top con giáp vượng phu ích tử này một lòng một dạ với chồng con, sẵn sàng hy sinh tất thảy cho gia đình. Chồng lấy được như rước quý nhân vào nhà, ngày càng sung túc.

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Dần yêu chồng chiều con, quán xuyến mọi việc chu đáo nên hôn nhân hạnh phúc ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Mạnh mẽ, cá tính và dám dấn thân nên phụ nữ tuổi Dần cực bản lĩnh trong sự nghiệp. Họ không bao giờ chấp nhận sống bám vào đàn ông, càng không đánh đổi để có tiền tài danh vọng. Đi lên từ đôi chân của mình, can trường trước sóng gió nên Dần thừa sức tự làm đại gia của chính mình.

Sung túc, tài năng là thế nhưng một khi đã kết hôn, đã là vợ là mẹ Dần lại chẳng nề hà bất cứ việc gì. Họ yêu chồng chiều con, quán xuyến mọi việc chu đáo nên hôn nhân hạnh phúc ấm êm. Hơn cả, con giáp giàu sang này còn là quân sư của chồng, giúp bạn đời ăn nên làm ra, đổi đời ngoạn mục.

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Thìn chỉ muốn lấy người khiến con tim mình rung động, bất kể sang hèn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Được mẹ cha nuông chiều, cuộc đời suôn sẻ nên thuở độc thân con giáp này chẳng hề biết khổ cực là gì. Sống nhiệt thành, yêu hết mình nên một khi kết hôn Thìn chỉ muốn lấy người khiến con tim mình rung động, bất kể sang hèn.

Người xưa có câu “đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn”, chồng dù nghèo khó đến mấy Thìn cũng không rời đi. Ngược lại, họ sẽ dốc cạn tâm sức để cùng nhau cố gắng, phấn đấu vươn lên để gia đình có cuộc sống dư dả, ấm êm.

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Ai lấy được nàng giáp vượng phu ích tử này làm vợ cả đời sẽ không lo thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Mão là mẫu phụ nữ vượng phu, chấp nhận cam chịu mọi thua thiệt, ôm hết cực nhọc vào người để chồng con sung sướng. Chính sự hy sinh không toan tính, chính sự chân thành của Mão là nguồn động lực để chồng dốc sức làm việc, phấn đấu miệt mài trong sự nghiệp.

Ai lấy được nàng giáp vượng phu ích tử này làm vợ cả đời sẽ không lo thiếu tiền. Bởi lẽ, dù chồng sa cơ thất thế, lâm vào cảnh trắng tay họ cũng ân cần kề bên chứ chẳng bao giờ tham phú phụ bần, bỏ rơi chồng khi nguy khó.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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