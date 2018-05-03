3 con giáp khổ trước sướng sau, đếm tiền sái tay trong nửa cuối năm 2018

Tâm linh - Tử vi 03/05/2018 14:22

Nếu năm trước còn nghèo khó, cực khổ thì Mậu Tuất 2018 chính là thời cơ để 3 con giáp sau đổi đời ngoạn mục, giàu sang hơn người.

3 con giáp sau sẽ thay thân đổi phận nhanh chóng, không chỉ trở nên giàu có, sung sướng, sự nghiệp của họ còn phất lên như diều gặp gió.

3 con giáp khổ trước sướng sau, đếm tiền sái tay trong nửa cuối năm 2018 - Ảnh 1
Nửa cuối năm 2018 sẽ giúp người tuổi Mão may mắn đầy mình, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bị sao Thái Tuế chiếu mệnh nên năm vừa qua là một năm không hề may mắn với Mão. Công việc của Mão luôn trì trệ, có những việc tưởng đã sắp thành công lại thành ra “xôi hỏng bỏng không”, chẳng đạt được bất cứ thành tựu gì, càng không dư được đồng nào cho mình.

Tuy nhiên, năm 2018 lại là năm cực may mắn với người tuổi Mão, đặc biệt là nửa cuối năm. Lúc này, Mão chỉ cần tập trung làm việc, nắm bắt mọi cơ hội tìm đến mình thì sau mỗi cơ hội ấy là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của bạn. Từ tháng 6 trở đi, Mão chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, tình duyên hay tài vận đỏ như son tự khắc làm cho đời bạn khấm khá, an nhàn.

3 con giáp khổ trước sướng sau, đếm tiền sái tay trong nửa cuối năm 2018 - Ảnh 2
Thìn hãy yên tâm, những khổ cực nghèo khó sẽ không dám lại gần bạn trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã có số phú quý, đào hoa không đồng nghĩa với việc cả đời Thìn sẽ không gặp phải những chuyện không may. Tuy nhiên, những phiền muộn, lo lắng và bất an của Thìn sẽ được đẩy lùi, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp, những thành công tiến đến bên đời bạn trong nửa cuối năm 2018. Sinh ra đã có số phú quý, đào hoa không đồng nghĩa với việc cả đời Thìn sẽ không gặp phải những chuyện không may.

Thìn hãy yên tâm, nửa cuối năm Mậu Tuất 2018 nhờ được Trời Phật thương yêu, quý nhân giúp đỡ bạn sẽ làm ăn thuận lợi, được cứu nguy ở những phút cuối cùng. Những hoạn nạn, khó khăn không chỉ giúp Thìn thêm can trường, bản lĩnh mà còn là cơ hội để bạn nhận ra ai là người thực tâm đối đãi với mình, ai là người thảo mai dễ dàng trở mặt. 

3 con giáp khổ trước sướng sau, đếm tiền sái tay trong nửa cuối năm 2018 - Ảnh 3
Đừng vì sợ thất bại mà chùn bước, sợ thua thiệt mà ngại ngần bởi thành công nào cũng có giá của nó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận mệnh của người tuổi Ngọ trong năm nay rất tốt, càng về cuối năm bạn càng có được nhiều vận may tài lộc. Ngọ may mắn đến mức dù không dụng tâm làm giàu thì tiền vẫn cứ tự động gõ cửa mà tìm đến, những khoản thu nhập phụ thậm chí còn vượt trội hơn cả nguồn tiền đến từ công việc chính của bạn.

Ngọ cứ đà này mà đi, cứ tiếp tục thực hiện những kế hoạch, những tham vọng của mình rồi bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng. Đừng vì sợ thất bại mà chùn bước, sợ thua thiệt mà ngại ngần bởi thành công nào cũng có giá của nó.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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