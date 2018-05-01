Top con giáp tài lộc đầy nhà, muốn nghèo cũng không được trong 3 tháng tới

Tử vi 3 tháng tới của top con giáp sau như được trải hoa hồng, mọi bình an, may mắn đều tự gõ cửa nhà họ.

Sau mỗi vấp ngã, sai lầm Tỵ càng trưởng thành và có cho mình những kinh nghiệm vô giá. Trong 3 tháng tới, nhờ sao may mắn chiếu mệnh cuộc đời Tỵ sẽ như hổ mọc thêm cánh, đã khấm khá lại càng sang giàu, đã ổn định lại càng thịnh vượng. Tốt nhất, nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh Tỵ hãy tận dụng thời cơ vàng này để thực hiện, bởi nó sẽ giúp bạn phất lên như diều gặp gió, chỉ có lãi chứ không sợ lỗ vốn.

Người tuổi Tỵ sinh ra đã có số may mắn, an nhàn hơn người. Dù đi học, kinh doanh hay đi làm thuê cho người khác thì họ vẫn luôn được bề trên coi sóc, nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi. Chưa kể, sự mạnh mẽ, dứt khoát và “lì lợm” trong tính cách của Tỵ còn là bệ đỡ giúp họ luôn mạnh mẽ đương đầu với mọi thử thách, thất bại.

Trong vài tháng tới, vận tài lộc của Sửu sẽ chuyển biến tích cực, giúp bạn tự tạo nên phú quý cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, siêng năng không ai sánh bằng. Nếu người khác tiến thân nhờ sự nhanh nhẹn, khôn khéo thì Sửu là con giáp vươn lên nhờ sự kiên trì, chân thành và hết lòng với công việc. Những việc người khác chê khổ chê cực Sửu sẽ nhận làm, những việc càng khó Sửu càng muốn thử thách mình. Và tất nhiên, cấp trên của Sửu luôn là người đủ tinh tế và sáng suốt để nhận ra nỗ lực của con giáp này.

Sửu hãy yên tâm, dù sinh ra không có mệnh phú quý nhưng bạn chính là minh chứng thuyết phục nhất cho câu nói “đức thắng số”. Trong vài tháng tới, vận tài lộc của Sửu sẽ chuyển biến tích cực, giúp bạn tự tạo nên phú quý cho chính mình.

Giàu có, sung túc nhưng Hợi không bao giờ 'lên mặt' với bất cứ ai. Sự chân thành, tốt bụng giúp Hợi tích được rất nhiều công đức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nổi tiếng là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng, an nhàn từ trong trứng nước nên phúc phần của Hợi khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ và ganh tị. Ngoài ra, sự hiền lành, cởi mở và thân thiện trong tính cách của Hợi còn giúp họ có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, những quý nhân sẵn lòng vì Hợi mà giúp sức lúc nguy nan.

Giàu có, sung túc nhưng Hợi không bao giờ lên mặt với bất cứ ai. Sự chân thành, tốt bụng giúp Hợi tích được rất nhiều công đức. Hợi hãy yên tâm, bạn sống càng thiện lương Trời sẽ càng thương yêu, che chở và ban may mắn cho bạn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.