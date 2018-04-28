Top con giáp luôn lạc quan yêu đời, dù ‘trời sập’ cũng không sợ

Nếu cảm thấy hụt hẫng hay bế tắc về cuộc đời thay vì tuyệt vọng bạn hãy tìm đến những con giáp này. Dẫu không thể cho bạn lời khuyên hữu hiệu nào thì ít ra họ cũng là người cho bạn nguồn nhựa sống và biết cách lắng nghe nhất.

Với Ngọ, đau buồn là thứ để quên, chỉ niềm vui mới là điều đáng nhớ. Nhờ thế, Ngọ rất biết cách khiến cho những người xung quanh mình được tận hưởng sự vui tươi, khỏe khoắn mà họ đang có. Nếu đang có chuyện không vui, đang bức bối trong lòng bạn hãy thử tìm đến người tuổi Ngọ, chắc chắn mọi chuyện sẽ khá hơn nhiều.

Ngọ là con giáp có tâm hồn bay bổng, thích khám phá và quảng giao đến bất ngờ. Chính sự lạc quan, yêu đời giúp Ngọ luôn sống tích cực, luôn nhìn về tương lại và biết cách rũ bỏ những phiền muộn, sầu đau khỏi đời mình. Bạn có thể thấy Ngọ khóc như mưa hôm nay vì thất tình, nhưng sáng hôm sau họ đã trông thật rạng rỡ ngồi ở quán cà phê quen tám chuyện với lũ bạn thân.

Nếu đang có một người bạn tuổi Thân bạn hãy mừng thầm, bởi chắc chắn người bạn tuổi Thân ấy đang rất chân thành trong tình bạn này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và có mắt nhìn người. Những người Thân chọn để kết giao không phải là người giàu, cũng không phải là người có vẻ ngoài hấp dẫn mà là người chân thành. Với Thân, chỉ sự thiện lương như bản chất mới có thể khiến họ dùng cả tấm chân tình để đối đãi, nếu không họ sẽ tự bảo vệ mình bằng cách tránh thật xa.

Nếu đang có một người bạn tuổi Thân bạn hãy mừng thầm, bởi chắc chắn người bạn tuổi Thân ấy đang rất chân thành trong mối quan hệ này. Và Tất nhiên, nếu được nhờ cậy giúp đỡ điều gì Thân sẽ hết lòng bởi họ hiểu rằng mình cần làm như thế. Sống hết mình, vô lo vô nghĩ nên Thân như ánh nắng, như cơn gió khiến cuộc đời họ thêm rạng rỡ, mát lành.

Tuất không bao giờ bỏ cuộc, khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ dốc toàn lực để đạt được điều mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nếu những người khác nhìn thấy khổ cực, nguy nan mà cam chịu và đầu hàng số phận thì Tuất không như thế. Họ luôn tìm ra ánh sáng ở nơi tối tăm nhất, thấy hi vọng từ trong chính tuyệt vọng và luôn sẵn sàng đứng lên trước mọi vấp ngã. Nhờ thế, dù còn khá trẻ nhưng người tuổi Tuất đã có trong tay những thứ mình muốn, tiền tài, danh vọng và cả một cuộc sống yên bình.

Rồi bạn sẽ thấy, con người làm mọi điều chung quy cũng chỉ để mình có được hạnh phúc. Một hạnh phúc được toát ra từ cả tâm hồn lẫn trái tim sẽ giúp chính họ hưởng thụ trọn vẹn phúc phần ấy.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.