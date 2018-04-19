Top con giáp phải đề cao cảnh giác kẻo hao tài tốn của, rước họa vào người trong tháng 5/2018

Bước vào tháng 5, những con giáp sau nên cẩn trọng trước mỗi quyết định chi tiêu, đừng để người khác lợi dụng tiền bạc kẻo mất cả chì lẫn chài.

Để tránh những mất mát không đáng có, Dần nên khôn ngoan hơn trong cư xử, giao tiếp. Đừng dễ dàng dốc hết ruột gan với ai, cũng đừng dễ dàng tin tưởng những lời người khác nói khi bạn chưa kiểm chứng. Càng cẩn trọng, bình tĩnh bạn sẽ càng giảm thiểu được thất thoát trong tháng 5 đen đủi này.

Người tuổi Dần sẽ gặp vô số vận xui trong tháng 5/2018 tới, không chỉ mất mát tiền tài Dần còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc. Bị tiểu nhân quấy phá, Dần phải đương đầu với không ít khó khăn, thất bại, thậm chí là oan ức. Thế nhưng, thay vì xù lông nhím để than trách số phận bạn hãy giữ cho mình bình tĩnh để lựa chọn hướng giải quyết có lợi nhất.

Tháng 5/2018 chính là vận hạn lớn nhất năm với người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sung sướng từ trong trứng nước, cuộc đời họ như được trải hoa hồng với cuộc sống an nhàn, sung túc và ít khi phải nỗ lực vì một điều gì. Chính sự tự phụ ấy là nguyên nhân khiến Thìn thiếu kinh nghiệm sống, không biết cách nhìn người và dễ dàng trao lòng tin cho người khác.

Phải chờ đến khi tiền mất tật mang, bị người khác làm cho tổn thương Thìn mới “sáng mắt” và học cách bảo vệ chính mình trước dòng đời khắc nghiệt. Thìn hãy yên tâm, chỉ cần tháng 5 qua đi may mắn sẽ lại đến bên bạn. Tuy nhiên, đây chính là bài học đắt giá cho Thìn để bạn trưởng thành, chín chắn hơn.

Ngoài việc kiêng cho người khác mượn tiền, Mùi cần phải tránh xa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Mùi

Nếu có ai đó ngỏ ý muốn vay mượn tiền bạc Mùi hãy khéo léo từ chối, bởi nếu cả nể cho vay Mùi sẽ mất cả tiền lẫn bạn bè. Vì biết Mùi sống tình cảm, chân thành nên rất nhiều người lợi dụng vào đó để “đánh đòn tâm lí” khiến Mùi vì mủi lòng và chấp nhận đánh cược tiền bạc của mình vào tay người không đáng tin cậy, không có khả năng chi trả nợ nần.

Ngoài việc kiêng cho người khác mượn tiền, Mùi cần phải tránh xa thị phi. Đừng dấn thân vào những việc không phải của mình, cũng đừng để người khác kéo mình vào những chuyện không đâu. Những rắc rối tưởng chừng giản đơn nhưng lại khiến bạn phải lao tâm khổ tứ, rước xui rủi vào người.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.