Top con giáp ‘CÓ MẮT NHÌN NGƯỜI', đừng ai mong lừa dối hay 'QUA MẶT’ họ

Sự sâu sắc của những con giáp sau giúp họ chẳng cần phải tiếp xúc lâu dài với đối phương mà chỉ cần dựa vào ánh mắt, cử chỉ đã có thể “nhìn thấu lòng người”.

Không chỉ khéo giao tiếp, Mão còn là người tinh tế, sắc sảo và có tài quan sát. Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài của một người Mão đã có thể phần nào hiểu được tâm trạng của đối phương. Khi bạn buồn rầu, Mão sẽ ý nhị làm điều gì đó giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn, khi bạn lo âu Mão sẽ chủ động hỏi han để sẻ chia. Nhờ thế, Mão luôn là người được bạn bè, đồng nghiệp hay người thân tin tưởng để trao gửi những tâm sự trong lòng.

Mão là con giáp dịu dàng, gần gũi và không bao giờ có sự phân biệt trong đối xử với người khác. Dù bạn giàu hay nghèo, hào nhoáng hay bình dị thì con giáp này đều cư xử với cùng một thái độ. Chính sự tử tế của Mão giúp họ có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, ai cũng yêu thương, quý mến và xem trọng.

Mùi khôn khéo và nhạy bén đến mức, họ hiểu rằng ngôn ngữ giao tiếp tinh tế nhất chính là ánh mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sống tình cảm, chân thành và khôn khéo bậc nhất trong 12 con giáp. Dù luôn ra sức bảo vệ những quyền lợi chính đáng của bản thân nhưng Mùi sẽ không vì mình mà làm tổn hại đến người khác, không vì muốn tranh giành hơn thua mà chà đạp ai. Sống tử tế, đàng hoàng chính là nét tính cách nổi bật của con giáp này.

Mùi khôn khéo và nhạy bén đến mức, họ hiểu rằng ngôn ngữ giao tiếp tinh tế nhất chính là ánh mắt, chỉ cần nhìn vào đáy mắt một người có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn nói điều gì. Những ai có dã tâm lừa dối, hãm hại Mùi hãy từ bỏ ngay ý định, bởi bạn sẽ không thể che giấu ý đồ đen tối ấy khi đối diện với Mùi đâu.

Bạn đừng mơ lừa gạt được Tỵ, cũng đừng mong lấy được lòng tin của con giáp này khi bạn không thực sự đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nếu Mùi và Mão dù biết rõ mọi chuyện vẫn lẳng lặng đối phó, tìm phương hướng giải quyết êm đẹp thì Tỵ sẽ thẳng thừng chỉ thẳng mặt “kẻ xấu” để dằn mặt. Thậm chí, có những chuyện không hề liên quan đến mình nhưng vì “chướng tai gai mắt” nên Tỵ vẫn ra mặt thay cho người bị hại. Sự khảng khái, cương trực ấy khiến Tỵ gặp khá nhiều phiền phức, nhưng bù lại họ có được sự thanh thản, nhẹ lòng.

Bạn đừng mơ lừa gạt được Tỵ, cũng đừng mong lấy được lòng tin của con giáp này khi bạn không thực sự đáng tin. Bởi chỉ cần bạn mới nhen nhóm âm mưu thì đã bị Tỵ vạch trần và lên phương án phản công đáng nể.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.