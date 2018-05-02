3 con giáp tiền tài phủ phê, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay trong tháng 5/2018

Tâm linh - Tử vi 02/05/2018 16:33

Tháng 5 này những con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, phát tài phát lộc khiến ai cũng hờn ghen.

Nhờ được quý nhân giúp đỡ, Thần Phật thương yêu những con giáp sau sẽ may mắn bội phần, làm gì cũng thành công, suôn sẻ.

3 con giáp tiền tài phủ phê, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay trong tháng 5/2018 - Ảnh 1
Tháng 5 này, Hợi hãy mạnh dạn thực hiện những dự định đang ấp ủ, chắc chắn lợi nhuận mà nó mang lại sẽ dư dả cho bạn mua nhà, sắm xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và có phúc khí từ thuở lọt lòng. Không chỉ được mẹ cha cưng chiều, tạo mọi điều kiện để phát triển bản thân Hợi còn được bạn bè yêu thương, đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên cất nhắc nên cuộc đời chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện tiền nong.

Dẫu may mắn là thế nhưng Hợi không hề ỷ lại, họ luôn phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp của mình. Mỗi thất bại, khổ cực là một bài học đắt giá giúp Hợi có được những trải nghiệm vô giá, từ đó tránh khỏi những sai lầm không đáng có. Tháng 5 này, Hợi hãy mạnh dạn thực hiện những dự định đang ấp ủ, chắc chắn lợi nhuận mà nó mang lại sẽ dư dả cho bạn mua nhà, sắm xe.

3 con giáp tiền tài phủ phê, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay trong tháng 5/2018 - Ảnh 2
Thu nhập của tháng 5 này dư sức giúp Mão thoải mái chi tiêu, du lịch thả ga - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận tài chính của người tuổi Mão sẽ đỏ như son, nếu kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, trúng được những hợp đồng lớn. Nếu làm công ăn lương bạn đừng ngại nhận lấy những trọng trách “khó nhằn” bởi đây chính là cơ hội để bạn khẳng định năng lực của mình trước đám đông.

Chưa kể, vận may từ trên trời rơi xuống còn giúp bạn có được những khoản tiền bất ngờ. Dù không phải là bạc tỉ nhưng nó dư sức giúp bạn có chuyến du lịch để thư giản hay thoải mái mua sắm món đồ mình yêu thích.

3 con giáp tiền tài phủ phê, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay trong tháng 5/2018 - Ảnh 3
Nếu đang độc thân, rất có thể đây là lúc bạn gặp được một nửa như ý, từ đấy mà nên duyên chồng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự hào phóng, bay bổng và thích phiêu lưu khiến con giáp này luôn sống vô tư, thoải mái. Tuy nhiên, Ngọ có thể vô lo trong các mối quan hệ xã hội nhưng với sự nghiệp của mình họ lại vô cùng trách nhiệm. Mỗi việc Ngọ làm đều được suy tính cẩn thận, thấu đáo và đảm bảo sao cho việc mình làm mang lại hiệu quả cao nhất. Chỉ cần phát huy những thế mạnh này, cộng thêm trau dồi khả năng của mình mỗi ngày Ngọ sẽ ngày càng thành đạt, giàu sang.

Không chỉ đỏ vận tài lộc, vận tình duyên của Ngọ cũng đỏ như son. Nếu đã kết hôn bạn sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc, mặn nồng khiến ai cũng ganh tị. Nếu đang độc thân, rất có thể đây là lúc bạn gặp được một nửa như ý, từ đấy mà nên duyên chồng vợ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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