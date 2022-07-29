3 con giáp găp xui xẻo hao tổn tiền bạc, thị phi đủ đường vào cuối tuần này (30 - 31/7)

Cục diện Tương Phá cảnh báo người tuổi Sửu về những xui rủi bản mệnh có thể phải đối mặt trong những ngày cuối tuần. Về công việc có cạnh tranh, đấu đá ngầm tác động không nhỏ đến những kế hoạch của bạn. Có lẽ bạn cần có những tính toán dự phòng cho trường hợp xấu xảy ra.

Hai ngày cuối tuần đầy thị phi của những chú Trâu cũng làm ảnh hưởng đến đường tài lộc gặp biến động khá mạnh, tài khí sụt giảm. Đừng quá lo lắng, cuối tuần là thời gian để bạn thư giãn, hãy chi tiêu cho bản thân hợp lí. Bạn cần phải bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm, mất mát tiền của chỉ trong chớp mắt. Cứ dính dáng đến tiền là phải “cẩn tắc vô áy náy”.

Vào hai ngày cuối tuần, người tuổi Dần rất có nguy cơ sẽ đụng độ tiểu nhân. Nói mà không suy nghĩ kĩ, con giáp này vô tình đắc tội người khác, khiến cho vận trình sự nghiệp bấp bênh vô cùng. Có nhiều vấn đề tiềm ẩn nguy cơ lớn hơn là bạn tưởng đấy.

Hai ngày này, có thể do công việc chưa được hoàn thành đúng hạn, bạn bị áp lực nặng nề từ cấp trên mà tâm tính bạn dễ bị kích động, ngang ngược nên động đến việc gì cũng dễ sai sót, hỏng chuyện. Vì thế, bạn không nên có những quyết định quan trọng trong hai ngày này. Nếu có thể hãy đợi sang tuần mới, có điều kiện thuận lợi hơn. Nhất là những quyết định liên quan đến tài chính, đầu tư càng không nên mạo hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hai ngày cuối tuần, người tuổi Mùi sẽ khó có thời gian nghỉ ngơi, bởi người tuổi này thường chăm chỉ làm việc quá sức. Tuy nhiên, những cố gắng vào những ngày cuối tuần của bạn lại không ai thấy, bạn có thể gặp khá nhiều vất vả, làm việc phải gắng sức, chạy đôn chạy đáo mà hiệu suất chưa chắc đã được như mong muốn. Đã vậy, con giáp này còn phải chống lại cạnh tranh từ bên ngoài, chẳng lúc nào được yên thân. Bạn áp lực từ rất nhiều phía, từ công việc, gia đình, thậm chí là bản thân của bạn.

Hãy thư giãn vào hai ngày cuối tuần, công việc dù có nhiều thế nào, bạn hãy tạm gác một bên và tận hưởng khoảng thời gian này để lấy lại tinh thần, tinh thần thoải mái thì hiệu suất công việc của bạn sẽ càng hiệu quả. Mọi người xung quanh cũng sẽ công nhận năng lực của bạn khi nhìn vào những nổ lực và kết quả mà bạn đạt được trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm