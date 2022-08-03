2 ngày liên tiếp 4, 5/8: 3 con giáp liên tục vận đỏ bủa vây, chạy không thoát, tiền - tình - công danh đều đỏ thắm như son

Tử vi trong tháng 8 dương vận số người tuổi Thân như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt, trong thời gian này người tuổi Thân không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng hết sức viên mãn. Nếu như còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được một nửa của mình.

Đặc biệt, 2 ngày liên tiếp 4, 5/8 thì tuổi Thân sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Thân vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Rồng thông minh thiên bẩm, họ giàu năng lực hơn nhiều người khác. Người tuổi Thìn thì luôn có bản lĩnh hơn người, biết vượt khó.

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Tuy nhiên đôi khi sự tự tin lại thành ra tự kiêu, luôn cho mình là nhất nên không được mọi người xung quanh ưa, cản trở con đường tài lộc của họ. Chỉ cần sửa được bản tính này thì tài vận của người tuổi Thìn sẽ tăng lên nhiều lần.

Nhưng 2 ngày tới đây, Thìn sẽ được Thần tài đặc biệt yêu thương, làm ăn gặp gỡ, thu về nhiều lợi nhuận cao, lắm tiền nhiều của, đổi đời giàu sang.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường hiền lành, ít nói. Dù tài giỏi nhưng con giáp này cũng không khoe khoang, phô trương. Họ biết đồng cảm với người khác và hiểu rằng ai cũng có nỗi khổ riêng.

Ảnh minh họa

2 ngày liên tiếp tới đây, con giáp tuổi Dậu nhận được cơ hội và cũng là thách thức trong công việc. Được quý nhân phù trợ nên tinh thần làm việc của họ không ngừng tăng lên. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được đơn hàng có giá trị.

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