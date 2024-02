Xu hướng dán miệng lại khi ngủ: Chưa được chứng minh, thậm chí còn gây nguy hiểm cho người mắc chứng ngưng thở

Ý tưởng là nếu bạn dán băng dính vào khi đi ngủ, miệng bạn sẽ được giữ lại đóng kín trong khi bạn ngủ và bạn sẽ phải thở qua mũi.

Từ đó ngăn ngừa được những tác động tiêu cực của việc thở bằng miệng, vốn có liên quan đến sâu răng, khô miệng, hôi miệng và bệnh nướu răng.

Wendy Troxel, một chuyên gia y tế giấc ngủ hành vi cho biết: “Giống như nhiều xu hướng sức khỏe khác, dán miệng lại dường như đã xuất hiện trong vài năm qua do một video TikTok truyền cảm hứng về lợi ích của nó trong việc giảm tiếng ngáy. Nhưng cần lưu ý rằng đây không phải là một chiến lược được chứng minh bằng bằng chứng, cũng không được các bác sĩ khuyến nghị”.

Ảnh minh họa: Internet

Tại sao mọi người lại làm điều này?

Chúng ta biết rằng thở bằng mũi nói chung có lợi hơn thở bằng miệng.

“Thở bằng mũi cho phép bạn lọc không khí bạn hít vào khi bạn đang ngủ, cũng như làm ấm và làm ẩm không khí, điều này có thể giảm sự kích thích khi nó đi qua đường hô hấp và vào phổi. Hít thở bằng mũi cũng hỗ trợ tính đàn hồi của phổi và giúp hấp thụ oxy vào máu nhiều hơn. Tất cả những điều này giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn”, bác sĩ Angela Holliday-Bell, chuyên gia chăm sóc sức khỏe giấc ngủ cho biết.

Fazio chỉ vào cuốn sách nổi tiếng năm 2020 của James Nestor “Hơi thở: Khoa học mới của một nghệ thuật đã thất truyền”, trong đó đề cập đến những lợi ích bổ sung của việc thở bằng mũi liên quan đến khả năng tập trung vào ban ngày, hiệu suất thể thao, kiểm soát căng thẳng và cấu trúc khuôn mặt. Hãy hỏi nha sĩ - họ thường có thể xác định kiểu thở dựa trên cấu trúc miệng”, cô nói.

Mặc dù các chuyên gia đồng ý rằng hô hấp qua mũi nói chung tốt hơn hô hấp qua miệng, tuy nhiên việc dán miệng lại như một cách lành mạnh hoặc hiệu quả để ép buộc hô hấp qua mũi lại có ít sự hỗ trợ hơn.

“Đã được chứng minh có lợi ích đối với một số cá nhân, nhưng cần nghiên cứu thêm về việc sử dụng nó”, Holliday-Bell nói.

Nhược điểm là gì?

Có những lo ngại về an toàn về việc dán băng vào miệng.

Holliday-Bell cho biết: “Nếu ai đó thực sự cần thở bằng miệng khi ngủ do bị tắc mũi hoặc các lý do khác, việc dán có thể dẫn đến khó thở vào ban đêm, Nó cũng có thể dẫn đến sặc – nơi các chất trong dạ dày đi vào phổi do trào ngược hoặc nôn mửa. Một số người cũng có thể bị kích ứng do sử dụng băng dính”.

Khả năng luồng khí đi vào phổi giảm có thể gây nguy hiểm cho những người mắc các bệnh như ngưng thở khi ngủ, thường không được chẩn đoán.

Vì vậy, nếu bạn muốn thử dán băng vào miệng, hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước.

Việc dán miệng lại cũng có thể gây kích ứng da. Để tránh điều này và các vấn đề có thể xảy ra khác, Fazio khuyến nghị chỉ sử dụng “băng y tế cụ thể thoáng khí, không gây dị ứng và dễ tháo” thay vì các sản phẩm không dành cho cơ thể, như băng keo.

Thông thường, với băng y tế, “nước bọt và áp lực của lưỡi sẽ dễ dàng loại bỏ băng khi cần thiết”, Fazio nói.

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cách khác để giải quyết vấn đề giấc ngủ

Một số phương pháp khác giải quyết các vấn đề về giấc ngủ và hô hấp có cơ sở khoa học rõ ràng hơn.

Troxel nói: “Nếu bạn lo lắng về chứng ngáy hoặc người ngủ cùng giường của bạn cũng lo lắng, hãy thử các chiến lược thực sự có bằng chứng hỗ trợ. Đầu tiên, nếu ngáy là một vấn đề lớn, điều quan trọng là phải gặp bác sĩ để xác định xem liệu chứng ngưng thở khi ngủ có phải là nguyên nhân hay không”.

Cô lưu ý rằng ngủ nghiêng hoặc ngủ ở tư thế hơi cao có thể làm giảm việc thở bằng miệng và ngáy. Ngay cả khi đây không phải là cách ngủ ưa thích hiện tại của bạn, bạn vẫn có thể thay đổi tư thế ngủ mặc định bằng cách đặt gối một cách chiến lược và thậm chí cả các thiết bị đặc biệt.

Các biện pháp khắc phục tiềm năng khác để có giấc ngủ ngon hơn bao gồm việc dùng miếng dán mũi, thử nghiệm các kỹ thuật thư giãn, kiểm tra bệnh hen suyễn và dị ứng, đồng thời cải thiện vệ sinh răng miệng và giấc ngủ của bạn.

Đối với đối tác của người ngáy (người cũng bị khó ngủ), Troxel cho biết: “Nút bịt tai, máy tạo tiếng ồn hoặc đi ngủ trước khi người ngáy đi ngủ có thể hữu ích”.