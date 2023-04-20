Sở Y tế TP.HCM và cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc một phụ nữ người nước ngoài tử vong sau khi nâng ngực ở thẩm mỹ viện tại TP.HCM.

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 18/4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết mới đây đã tiếp nhận thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về bệnh nhân L.S.B. (45 tuổi), người Đài Loan, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã tử vong.

Bà B. phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn, địa chỉ số 781/C9 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 (TP.HCM).

Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đến bệnh viện thẩm mỹ trên xác minh nội dung vụ việc.

Cơ quan điều tra xác định ban đầu cho biết vào ngày 1/4, bà B. đến khám tại Bệnh viện thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn. Ngày 2/4, bà B. nhập viện và phẫu thuật thẩm mỹ. Ngày 3/4, bà xuất viện về nhà tại Đồng Nai.

Đến trưa 7/4, bà B. thấy khó thở, không nói chuyện được nhưng vẫn còn tỉnh táo, người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà qua đời vào ngày 9/4.

Một phụ nữ Đài Loan đến bệnh viện thẩm mỹ ở TP.HCM phẫu thuật thẩm mỹ và tử vong - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin từ Zing News, ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 20/4.

Kết quả chẩn đoán bệnh nhân tử vong nghi thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim cấp, trên trường hợp tăng kali máu và tăng men gan, bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng từ ngày 2/4.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP.HCM và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai để xác minh nội dung vụ việc, thu thập hồ sơ bệnh án cũng như các tài liệu liên quan.

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ bệnh án được niêm phong và bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý và xử lý theo quy định pháp luật.

Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản báo cáo Thanh tra Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về trường hợp tử vong của người bệnh L.S.B.

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