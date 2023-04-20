Ngày 20/4: Số mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng vọt lên 2.461 ca trong 24h qua

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.538.248 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.603 ca nhiễm).

Bản tin phòng chống covid-19 .topic'>dịch COVID-19 ngày 20/4 của Bộ Y tế cho biết có 2.461 ca mắc mới, tiếp tục đà tăng của các ngày trước đó. Hôm nay ghi nhận số mắc cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trong ngày có 245 bệnh nhân khỏi; 109 bệnh nhân thở oxy.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua.

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 245 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.987 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 109 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 80 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 8 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 21 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn, yêu cầu các trường học, các phòng GD-ĐT không để dịch bệnh bùng phát trở lại, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có yêu cầu đeo khẩu trang trong lớp học.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu, các Phòng GD-ĐT, các trường không chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phưng khi có ca bệnh trong cơ sở giáo dục.

Kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt thực hiện 2K (Khử khuẩn và đeo khẩu trang trong lớp học) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.

Chủ động phòng dịch COVID-19. Ảnh: Internet

Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác rà soát tiêm vắc xin đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, Bộ Y tế ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch Covid-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay.

Riêng tại TP.HCM, tính từ đầu tháng 3/2023 đến nay, số ca mắc Covid-19 mới tại thành phố dưới 3 ca/ngày. Cụ thể, 7 ngày vừa qua (từ ngày 6/4 đến 12/4), TP ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 ; trong ngày 12/4 có 18 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, có 9 ca cần hỗ trợ hô hấp.