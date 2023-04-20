Diễn biến mới COVID-19: Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine để bảo vệ đối tượng nguy cơ cao

Số mũi tiêm thực hiện trong ngày 19/4 là 4.420 mũi tiêm tại 14 tỉnh, thành phố, trong đó 3.506 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 914 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Như vậy, qua thống kê mấy ngày gần đây có thể thấy số mũi tiêm vaccine COVID-19 các ngày đều tăng lên so với tuần trước đó.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống , thống kê của đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế, tổng số vaccine COVID-19 đã tiêm ở nước ta đến nay là 266.114.033 mũi.

Đến nay Việt Nam đã tiêm hơn 266,1 triệu liều vaccine COVID-19 cho các đối tượng khác nhau theo hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trước diễn biến gia tăng của các ca mắc gia tăng liên tục trong thời gian gần đây, để dịch bệnh không ảnh hưởng đến cuộc sống, các địa phương cần rà soát lại đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai…) - đây là những trường hợp dễ có nguy cơ chuyển biến nặng và có nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19. Do đó, công tác tiêm vaccine COVID-19 hiện cũng nhắm đến bảo vệ các đối tượng nguy cơ cao.

Cùng với lưu ý các địa phương tăng cường công tác tiêm chủng để đạt mục tiêu đề ra, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu vaccine COVID-19 để tiêm 6 tháng cuối năm, đặc biệt cho đối tượng nguy cơ.

Trước đó, theo Báo Dân Trí, ngày 19/4, Sở GD&ĐT TPHCM ra thông báo khẩn chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng bệnh tại cơ sở giáo dục. Ảnh: Internet

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, ngày 14/4, UBND TPHCM đã có công văn về việc này. Theo đó, Bộ Y tế ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch Covid-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Riêng tại TPHCM, tính từ đầu tháng 3/2023 đến nay, số ca mắc Covid-19 mới cũng tăng.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giáo dục, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, các cơ sở giáo dục được lưu ý không chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh trong cơ sở giáo dục.

Đồng thời, Sở yêu cầu cần kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị; Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trên địa bàn.