TP.HCM: Các trường chủ động phòng chống dịch vì các ca mắc COVID-19 tăng cao

Tin y tế 20/04/2023 17:07

Các trường đồng loạt phòng, chống dịch COVID-19 trước nguy cơ dịch bệnh tăng cao.

Theo Báo VietNamNet, tại trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1), nhà trường, trấn an học sinh không hoang mang nhưng cũng không chủ quan.

TP có rất nhiều kinh nghiệm phòng dịch. Do đó, các giáo viên, học sinh giữ bình tĩnh và thực hiện nguyên tắc 2K (khẩu trang và khử khuẩn), giữ không gian lớp học thoáng mát, tầm soát bệnh dựa theo các triệu chứng.

Hiệu trưởng trường lưu ý đối với học sinh bị nhiễm Covid-19, phụ huynh phải vận động các em nghỉ học tạm thời, cách ly tại nhà để hạn chế lây lan.

Bên cạnh đó, mỗi người cần phải theo dõi và cập nhật thông tin hướng dẫn từ Sở GD-ĐT, Trung tâm y tế quận và TP.

TP.HCM: Các trường chủ động phòng chống dịch vì các ca mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh 1
Học sinh không quá lo lắng và hoang mang. Ảnh: Internet

Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1) cũng thông tin trên Báo VietNamNet cho biết, ngay từ khi dịch Covid-19 “chớm” trở lại, nhà trường khuyến cáo học sinh thực hiện nghiêm túc biện pháp 2K.

Trường chuẩn bị sẵn dung dịch sát khuẩn, để học sinh rửa tay, khử khuẩn trước khi vào trường, đồng thời, nhà trường thông báo bên y tế để có kế hoạch, ứng phó với dịch Covid-19.

Theo bà Giang, đến thời điểm này, trường chưa ghi nhận học sinh nào mắc Covid-19. Tuy nhiên, trường không chủ quan, thường xuyên kiểm tra, triển khai tới các lớp, nếu có học sinh bị nhiễm Covid-19 phải báo cáo ngay. Ngoài các biện pháp phòng chống dịch, trường nhắc nhở học sinh chích ngừa vắc xin đúng tiến độ.

TP.HCM: Các trường chủ động phòng chống dịch vì các ca mắc COVID-19 tăng cao - Ảnh 2
Học sinh chủ động phòng dịch. Ảnh: nternet

Ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng phòng GD-ĐT Gò Vấp thông tin, chưa thống kê đầy đủ nhưng quận đã ghi nhận một vài trường học lác đác xuất hiện ca Covid-19. Ông Thanh cho biết, trước đó phòng luôn nhắc nhở các trường thực hiện nghiêm 2K, sau chỉ đạo chiều hôm qua của Sở GD-ĐT càng siết chặt hơn.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, báo cáo của Bộ Y tế tại các bệnh viện cho biết so sánh với trung bình 7 ngày trước, số ca COVID-19 nặng tăng 53,5%.

So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới tăng gần 8 lần, số ca đang điều trị tại bệnh viện tăng 3 lần, số ca nặng, nguy kịch tăng gần 6 lần.

Về phân loại cấp độ dịch, Bộ Y tế cho biết ở quy mô tỉnh thành, hiện cả nước vẫn đang là "vùng xanh" (nguy cơ dịch thấp), chỉ có 4 tỉnh thành có 6 xã phường là "vùng đỏ" ("nguy cơ cao" ở quy mô xã phường.

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Từ khóa:   phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM COVID-19

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