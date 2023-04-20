Quảng Trị: Đến nhà dân tiêm vắc xin phòng dại, nữ cán bộ bất ngờ bị chó tấn công, vật chủ nhiễm bệnh

Tin y tế 20/04/2023 16:02

Nữ cán bộ bị chó tấn công, đã bình tĩnh xử trí vết thương. Vật nuôi sau đó được xác định đã nhiễm virus dại.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động ngày 19-4, UBND thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã phát đi thông báo yêu cầu người dân triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên địa bàn.

Trước đó, nữ bác sĩ thú y N.T.K.C (39 tuổi, cán bộ thú y thị trấn Bến Quan) được giao đi tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn thị trấn Bến Quan.

Ngày 6-4, chị C. tiến hành tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó của các hộ dân tại khóm phố 5. Khi đến hộ nhà bà H.T.T (khóm phố 5) để tiêm vắc-xin, bất ngờ con chó của gia đình bà T. vùng đứt dây xích rồi tấn công chị C. Do con chó to và hung dữ, mãi lúc sau mọi người mới đưa chị C. thoát khỏi con chó.

Quảng Trị: Đến nhà dân tiêm vắc xin phòng dại, nữ cán bộ bất ngờ bị chó tấn công, vật chủ nhiễm bệnh - Ảnh 1
Tình trạng chó thả rông trên đường phố Quảng Trị. Ảnh: Người Lao Động

Hậu quả, chị C. bị nhiều vết thương ở lòng bàn tay, khuỷu tay, đùi và ngực. Dù bị thương, chị C. vẫn bình tĩnh nhanh chóng sơ cứu vết thương rồi được người dân đưa đến cơ sở y tế và tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.

Theo Báo Pháp Luật, ngay sau khi sự việc xảy ra, nghi ngờ trường hợp động vật (chó) bị nhiễm bệnh dại, địa phương đã báo cáo trực tiếp về Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện Vĩnh Linh nhằm cử cán bộ cùng với địa phương xử lý. Đồng thời, yêu cầu chủ chó không được bán, mổ thịt mà phải nuôi nhốt, theo dõi chó trong vòng 14 ngày và báo cáo tình hình của thú nuôi khi có những biểu hiện bất thường.

Đến ngày 13/4, cơ quan chức năng nhận được thông tin con chó này có biểu hiện bỏ ăn và đến ngày 14/4 chó có dấu hiệu có giật, rồi chết. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm.

Quảng Trị: Đến nhà dân tiêm vắc xin phòng dại, nữ cán bộ bất ngờ bị chó tấn công, vật chủ nhiễm bệnh - Ảnh 2
Nhiều người bị chó tấn công. Ảnh: Internet

Ngày 17/4, Trung tâm chuẩn đoán Thú y Trung ương trả lời kết quả xét nghiệm kết luận mẫu bệnh phẩm tại hộ gia đình bà H.T.T có kết quả dương tính với virus dại.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Bến Quan, chị C. đã tiêm 3 mũi vaccine phòng bệnh dại. Đến nay, các vết thương của chị C. đã khô, sức khỏe ổn định, ăn uống được, không đau và đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo Thanh Niên trước đó, các cơ sở y tế trong cả nước thống kê được trên 50.000 người bị chó cắn, mèo cào phải tiêm chủng tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Nếu so sánh cùng thời điểm tháng 1.2022 (41.567 người), số người bị chó cắn, mèo cào tăng gần 10.000 ca, tương đương khoảng 30%.

Theo thống kê của Văn phòng Chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại trên người, năm 2022, cả nước ghi nhận 70 người ở 34 tỉnh, thành tử vong vì bệnh dại, tăng 17 người so với năm 2021. Trong đó, tại Phú Thọ có 1 trường hợp tử vong sau 6 tháng bị chó cắn và không tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Bên cạnh đó, số ca tử vong vì bệnh dại có xu hướng tăng ở địa bàn miền Trung và Nam bộ.

Khi có các vết thương này, bệnh nhân đều được bác sĩ điều trị chỉ định ngoài vắc xin thì phải sử dụng thêm huyết thanh kháng bệnh dại để đảm bảo người bị chó cắn, mèo cào tạo ra đầy đủ kháng thể chống lại bệnh dại.

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Từ khóa:   bệnh dại phòng bệnh dại virus dại

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