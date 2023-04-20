TP. HCM: Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tất cả các ngày trong tuần, vận động người dân đi tiêm

Đây là một trong những biện pháp phòng, chống COVID-19 hiệu quả và thiết thực nhất hiện nay. được Sở Y tế chỉ đạo.

Theo Báo Tin Tức, để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVD-19 và sử dụng hiệu quả vaccine phòng COVID-19 đã được phân bổ, Sở Y tế đề nghị UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các giải pháp thúc đẩy công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại địa phương đạt mục tiêu đề ra của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, triển khai các biện pháp truyền thông về vaccine phòng COVID-19 cho người dân một cách hiệu quả. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các địa phương căn cứ số liệu tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm vaccine phòng COVID-19 của Bộ Y tế để rà soát, vận động người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao; đặc biệt là tiêm liều nhắc lại cho người 18 tuổi trở lên ở các phường, xã chưa đạt tỷ lệ mục tiêu tối thiểu là 80% nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vaccine đã được phân bổ.

Người dân tiêm phòng vaccine. Ảnh: Internet Sở Y tế cũng giao các trung tâm y tế, trạm y tế, bệnh viện công lập có triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục duy trì tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về lợi ích, hiệu quả của vaccine phòng COVID-19; xây dựng các tài liệu truyền thông để phổ biến đến các tổ truyền thông trong hệ thống y tế để triển khai đồng loạt.

Cũng theo VietNamNet, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu, các Phòng GD-ĐT, các trường không chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phưng khi có ca bệnh trong cơ sở giáo dục. Học sinh chủ động phòng tránh. Ảnh: Internet Kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt thực hiện 2K (Khử khuẩn và đeo khẩu trang trong lớp học) và tầm soát các trường hợp nghi ngờ. Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế trong công tác rà soát tiêm vắc xin đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm, lợi ích của tiêm vắc xin phòng bệnh. Sở yêu cầu Phòng GD-ĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trên địa bàn. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Sở GD-ĐT trước 28/4/2023. Theo Sở GD-ĐT TP.HCN, Bộ Y tế ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch Covid-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Riêng tại TP.HCM, tính từ đầu tháng 3/2023 đến nay, số ca mắc Covid-19 mới tại thành phố dưới 3 ca/ngày, cụ thể trong 7 ngày vừa qua (từ ngày 6/4 đến 12/4) thành phố ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 xác định; trong ngày 12/4 có 18 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 9 ca cần hỗ trợ hô hấp.

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