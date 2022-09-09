Uống trà xanh có thực sự giúp giảm mỡ bụng như lời "tương truyền" của nhiều chị em không?

Sức khỏe 09/09/2022 15:43

Bạn có quan điểm rằng uống một vài tách trà xanh mỗi ngày là tất cả những gì bạn cần làm để giảm mỡ bụng không? Nếu có, xin lỗi vì đã làm tan nát trái tim bạn nhưng đó không phải là cách loại trà này hỗ trợ bạn. Mặc dù uống trà xanh có thể giúp giảm cân, nhưng chỉ dựa vào thức uống này để làm tan mỡ có thể khiến bạn thất vọng.

Uống trà xanh có thực sự giúp giảm mỡ bụng như lời 'tương truyền' của nhiều chị em không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chứa nhiều chất chống oxy hóa, trà xanh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó được biết là có tác dụng chống lại các vấn đề liên quan đến da và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trong những năm qua, nó đã trở nên phổ biến rộng rãi như một thức uống giảm cân.

"Trà xanh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm tích cực của giới truyền thông trong thời gian gần đây do có nhiều lợi ích tăng cường sức khỏe bao gồm chống viêm, chống ung thư và chứa một loạt các chất chống oxy hóa có lợi", Nupur Saraf, chuyên gia dinh dưỡng tư vấn tại trang Nutrimend, cho biết.

Uống trà xanh có thực sự giúp giảm mỡ bụng như lời 'tương truyền' của nhiều chị em không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Tuy nhiên, khi chúng ta nói về việc giảm béo hoặc liệu trà xanh có giúp giảm mỡ bụng hay không thì không có nghiên cứu nào chứng minh điều này. Giảm béo không thể được quy cho việc tiêu thụ hoặc loại bỏ bất kỳ món cụ thể nào khỏi chế độ ăn uống của một người mà phụ thuộc vào lối sống tổng thể và sự cân bằng nhiệt lượng được duy trì bởi một người. Cách duy nhất trà xanh có thể giúp giảm béo là nếu nó được sử dụng thay thế cho trà thông thường, tức là không có sữa và đường giúp cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể", cô nói thêm.

Chỉ dựa vào trà xanh để giảm mỡ bụng có thể không giúp ích được gì cho bạn

Uống trà xanh có thực sự giúp giảm mỡ bụng như lời 'tương truyền' của nhiều chị em không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia dinh dưỡng Chayanika Sarmah cũng lặp lại suy nghĩ tương tự và nói rằng trà xanh không trực tiếp giúp giảm cân. "Các catechin có trong trà xanh sẽ giúp giảm cân một cách ít nhất, nhưng điều đó là không đáng kể. Điều thực sự xảy ra là khi mọi người tiêu thụ trà thường xuyên là lượng calo sẽ cao vì nó có chứa sữa cũng như đường. Nhưng với trà xanh, người ta thường uống không đường và không chứa sữa. Vì vậy lượng calo nạp vào cơ thể ít hơn. Nhưng trà xanh không trực tiếp giúp giảm mỡ bụng", cô chia sẻ.

"Nó làm tăng nhanh sự trao đổi chất, điều này không đáng kể. Sự khác biệt sẽ chỉ đến bằng cách duy trì chế độ ăn uống đúng cách. Ngay cả với chế độ ăn kiêng, nó không chỉ là giảm lượng calo mà còn phải lưu ý đến chất lượng thực phẩm mà bạn đang ăn", cô nói thêm.

"Nếu bạn ăn trái cây, salad và rau, bạn sẽ nhận được vitamin và khoáng chất. Với nước, những chất dinh dưỡng này giúp giải độc thận và gan của bạn, tự động làm tăng sự trao đổi chất của bạn và giúp giảm cân".

Uống trà xanh có thực sự giúp giảm mỡ bụng như lời 'tương truyền' của nhiều chị em không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một lối sống lành mạnh bao gồm ăn uống lành mạnh, duy trì cân bằng nhiệt lượng, tập thể dục thường xuyên và ngủ hợp lý sẽ giúp bạn tạm biệt lớp mỡ bụng cứng nhắc. Tuy nhiên, trà xanh chắc chắn có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh của bạn.

Theo Indiatoday

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