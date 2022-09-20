Uống nước đúng cách giúp tăng tuổi thọ theo kiểu người Nhật

Uống nước theo cách của người Nhật bao gồm việc tiêu thụ nhiều ly nước trong 1 ngày. Từ đó giúp cơ thể bạn luôn trong tình trạng đủ nước.

Khi cơ thể được hydro hóa đủ lượng cần thiết thì các chức năng não bộ hoạt động tối đa, năng lượng duy trì ổn định, nhiệt độ và huyết áp cơ thể được cân bằng. Việc uống nhiều nước trong ngày cũng có khả năng ngừa táo bón, sỏi thận và nhức đầu.

Rất nhiều người nghĩ rằng uống nước chỉ là để thỏa mãn cơn khát. Tuy nhiên nếu bạn là người thường xuyên vận động, sống ở khí hậu nắng nóng hay làm việc ngoài trời nhiều, thì lượng nước hằng ngày uống phải nhiều hơn.

Giảm lượng calo nạp vào: cách uống nước của người Nhật có tác dụng hỗ trợ giảm cân khá hiệu quả.

Các loại nước nhiều đường như soda, nước trái cây có lượng calo rất cao, bạn nên thay thế thành nước lọc để kiểm soát lượng calo nạp vào dễ dàng hơn. Mỗi ngày có thể giảm đến vài trăm calo chỉ bằng việc uống nước như người Nhật.

Bên cạnh đó, các bữa ăn đều hoàn thành trong khoảng 15 phút, sau đó 2 tiếng bạn không thể ăn thêm. Vì vậy lượng calo mỗi ngày ăn giảm đi giúp cơ thể giảm mỡ. Uống nhiều nước và đều đặn còn giảm cảm giác thèm ăn, cơ thể luôn ở trạng thái no.

1. Uống nước ở nhiệt độ phòng

Nhiều người thích uống nước lạnh vì cảm giác đã khát. Một số lại thích uống nước ấm nóng. Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, hãy nên uống nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm là tốt nhất.

Uống nước lạnh làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, táo bón hoặc tiêu chảy. Đặc biệt, nó còn làm giảm lượng máu cung cấp cho các cơ quan khác của cơ thể. Trong khi đó, nước ấm sẽ thúc đẩy hệ tiêu hóa và trao đổi chất hiệu quả. Chuyên gia Ayurvedic, Tiến sĩ Akhilesh Sharma cũng cho rằng, uống nước ấm sẽ giúp kiểm soát cholesterol và làm sạch động mạch.

2. Uống nước ngay khi thức dậy

Mỗi ngày khi thức dậy, bạn nên uống khoảng 300ml nước. Uống nước buổi sáng giúp cơ thể thải độc và làm sạch ruột. Điều này cũng giúp bổ sung thêm nước đã mất sau quá trình hô hấp của cả đêm. Cơ thể cũng sẽ được “đánh thức” để sẵn sàng hoạt động.

Có thể bạn chưa biết: “Người Nhật có thói quen đánh răng sau khi uống nước buổi sáng và không ăn sau đó 45 phút.”

3. Uống trà xanh mỗi ngày

Người Nhật có thói quen uống trà mỗi ngày, theo nghiên cứu thì trà xanh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên tới 30%. Ảnh minh họa: Internet

Người Nhật có thói quen uống trà mỗi ngày, theo nghiên cứu thì trà xanh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên tới 30%. Đây là một nét văn hóa ẩm thực không thể thiếu của người dân xứ sở hoa anh đào. Thức uống này giúp detox cơ thể, tinh thần thoải mái và làm đẹp da. Người Nhật thường uống trà ở nhiệt độ vừa hoặc thấp vì uống trà quá nóng có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư thực quản.

Tại Việt Nam, trà xanh cũng là thảo dược phổ biến được ưa chuộng. Bạn có thể học tập phụ nữ Nhật, uống tách trà xanh ấm vào buổi sáng, sau khi thức giấc để giúp tinh thần tỉnh táo và tập trung hơn.

Nguyên nhân người Nhật có được tuổi thọ cao như vậy chính là nhờ cách ăn uống của người Nhật rất lành mạnh với các thành phần chủ yếu là cá và rau quả tươi. Ngoài ra, họ luôn ăn vừa phải, tránh không quá no bằng cách chia bữa ăn thành nhiều bữa. Bạn nên học tập những điều này để khỏe mạnh hơn và tránh mắc được một số bệnh nan y, nhờ đó bạn có thể sống lâu hơn!