5 thói quen ăn uống làm tổn thương dạ dày không kém rượu bia

Ăn không đúng giờ là một thói quen ăn uống có hại cho dạ dày bởi vì khi axit dạ dày và enzim có trong dịch vị không có thức ăn trung hòa, sẽ tự tiêu hóa chính niêm mạc dạ dày, gây hư hại niêm mạc dạ dày. Đặc biệt là tại thời điểm dịch vị tiết ra ở mức nhiều nhất. Do đó, nếu bạn ăn uống không đúng giờ sẽ dễ mắc căn bệnh đau dạ dày nguy hiểm.

2. Ăn quá no hoặc quá đói

Khi ăn quá đói axit hydrochloric và các chất xúc tác trong dạ dày ở nồng độ khá cao dẫn tới tình trạng tự tiêu hóa niêm mạc Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ăn quá no hoặc quá đói đều không tốt cho dạ dày, thậm chí tình trạng này kéo dài liên tục có thể gây ra một số căn bệnh nguy hiểm cho dạ dày. Khi ăn quá đói axit hydrochloric và các chất xúc tác trong dạ dày ở nồng độ khá cao dẫn tới tình trạng tự tiêu hóa niêm mạc. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý, nếu đói, khi ăn cần phải ăn một cách từ từ không nên ăn quá nhanh hoặc quá nhiều nếu không dạ dày của bạn lại phải làm việc quá sức, gây hại cho dạ dày.

Còn trường hợp ăn quá no lại dễ làm tổn thương cơ chế tự bảo vệ của dạ dày vì vỏ dạ dày nở to, thời gian thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu. Chính vì vậy, ăn quá no hoặc quá đói cũng là những thói quen ăn uống có hại cho dạ dày bạn nên biết và dừng lại càng sớm càng tốt.

3. Ăn vội, ăn nhanh

Trong một bữa ăn việc quan trọng không chỉ ăn cái gì trong việc cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, mà việc ăn như thế nào cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Không ít người đưa ra với lý do như bận việc, để đến bữa ăn thường rút ngắn thời gian rất nhanh, ăn vội vã, ăn tranh thủ… Dù có thể rút ngắn thời gian để làm những công việc khác nhưng việc ăn nhanh như vậy sẽ đồng nghĩa với nhai thức ăn không kỹ và dạ dày sẽ phải làm việc rất vất vả, trong thời gian dài sẽ khiến cho lớp niêm mạc dạ dày bị tổn thương và dẫn đến việc bị đau dạ dày.

4. Ăn uống không vệ sinh

Việc ăn uống không vệ sinh rất dễ khiến bạn mắc các căn bệnh về đường ruột như viêm dạ dày cấp tính, đau dạ dày, đầy bụng, buồn nôn... Đặc biệt, trong mùa hè nóng nực, khi các loại vi khuẩn phát triển sinh sôi một cách nhanh chóng, thực phẩm rất đễ biến chất, việc ăn uống các loại thực phẩm không tươi mới sẽ khiến bạn càng dễ mắc những căn bệnh này. Vi khuẩn Helicobacter pylori là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh dạ dày mãn tính, lây nhiễm qua đường ăn uống không vệ sinh. Helicobacter pylori ký sinh trong niêm mạc dạ dày và tá tràng, gây viêm niêm mạc, dẫn đến các căn bệnh dạ dày. Nó cũng tồn tại trong khoang miệng và nước bọt của người mắc bệnh. Do đó, không ăn uống chung đụng có thể làm giảm nguy cơ nhiễm loại vi khuần này. Đặc biệt, điều này càng phải được chú trọng hơn, nếu trong nhà bạn có người mắc bệnh viêm loét dạ dày.

5. vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại

Khi bạn vừa ăn vừa xem tivi, hoặc điện thoại khi bạn ăn, thì tình trạng bị phân tâm vào những thiết bị công nghệ, dễ khiến bạn tiêu thụ thức ăn, nhiều hơn so với bình thường, dễ gây béo phì. Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, bạn nên sửa ngay thói quen ăn uống phản khoa học này. Để tránh làm ảnh hưởng tới sức khỏe, làm trầm trọng thêm chứng đau dạ dày của bạn.