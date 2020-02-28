Uống lá xạ đen có tốt không? Cách sử dụng lá xạ đen hiệu quả

Lá xạ đen tươi có chứa nhiều loại hoạt chất có tác dụng điều trị bệnh. Nếu sử dụng xạ đen, bạn nên sử dụng lá xạ đen tươi. Bạn cũng nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ để có những thông tin hữu hiệu và chính xác hơn.

Xạ đen được xem là một loại thảo dược quý trong nhiều bài thuốc. Người ta thường sử dụng lá xạ đen để nấu nước uống hoặc kết hợp xạ đen với nhiều vị thuốc khác để chữa bệnh. Vậy Uống lá xạ đen có tốt không ? Uống lá xạ đen có tác dụng gì và cách dùng như thế nào để có hiệu quả tốt nhất? Bài viết này mong sẽ cung cấp những thông tin bổ ích cho các bạn.

Như vậy, qua những công dụng tuyệt trên đây, chắc hẳn bạn đã biết uống lá xạ đen có tốt không. Tuỳ vào từng loại bệnh mà chúng ta sẽ có những cách dùng xạ đen khác nhau, bạn cần đặc biệt chú ý.

Ngoài ra, cây xạ đen đã được nghiên cứu và chứng minh bằng thực tiễn, hỗ trợ hiệu quả chữ ung thư cổ tử cung, làm chậm quá trình phát triển các tế bào ung thư, và khiến cho chúng không bị xâm lấn sang các khu vực khác.

Lá xạ đen là một vị thuốc Nam quan trọng trong việc chữa các bệnh liên quan đến gan. Xạ đen có tính hàn cao làm thanh mát và giải độc gan hiệu quả phù hợp để điều trị xơ gan, men gan tăng cao, gan nhiễm mỡ hoặc ung thư gan.

Cây xạ đen có chứa chất Flavonoid và Quinon giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư ác tính và huỷ diệt tế bào. Xạ đen sẽ hỗ trợ kéo dài tuổi thọ, giảm sự đau đớn ở những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Uống nước xạ đen trong quá trình điều trị bằng thuốc Tây y sẽ nâng cao hệ miễn dịch và giảm đi các tác dụng phụ của phương pháp điều trị gây ra.

Để chế biến lá xạ đen tươi: Bạn cần dùng 50g lá, 50g thân cây cắt thành từng khúc, 1 đến 2l nước. Bạn cho tất cả vào ấm rồi sắn lên, đun nhỏ lửa cho tới khi cạn còn khoảng 1 bát nước. Dùng uống lúc còn nóng và thực hiện liên tục trong vòng 1 tháng sẽ thấy hiệu quả.

Nếu bạn muốn dùng xạ đen khô, hãy đem sắc hoặc hãm giống như nước chè rồi uống hàng ngày. Mỗi lần sử dụng khoảng 20-30g hãm với nước nóng. Ban đầu sẽ có mùi thơm, vị đắng và nước có màu nâu đậm. Sau đó, sẽ có vị ngọt ngấm ở đầu lưỡi nên cũng không quá khó uống cho người bệnh.

Uống xạ đen có giảm cân không?

Xạ đen có tác dụng tăng cường khả năng thải độc, lợi tiểu để tẩy độc tốt hơn nên gián tiếp giúp bạn giảm cân đối với những người béo phì. Nếu sử dụng xạ đen thường xuyên và đúng cách, bạn có thể giảm 5-7kg trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, nếu thấy cân nặng giảm đột ngột, cơ thể thay đổi bất thường, bạn cần đến bác sĩ thăm khám để được tư vấn.

Cách dùng xạ đen giúp giảm cân: Bạn dùng 30g thân xạ đen cùng với 20g lá xạ đen rồi đem đun cùng 1.5l nước. Đun cạn còn 1l nước uống thay nước lọc trong ngày.

Uống lá xạ đen giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nên uống lá xạ đen tươi hay khô?

Lá xạ đen tươi hay khô đều có công dụng như nhau, việc uống loại nào phụ thuộc vào sự chủ động và thuận tiện của bạn.Nếu không có thời gian chuẩn bị lá xạ đen tươi mỗi ngày, bạn có thể phơi khô 1 lượng vừa đủ rồi hãm nước uống sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức hơn. Có nhiều đánh giá cho rằng lá xạ đen khô có hàm lượng chất cô đọng sẽ đem nhiều hoạt chất điều trị bênh hơn. Khi sắc nước uống cũng có mùi vị thơm ngon hơn.

Lá xạ đen khô cô đọng và nhiều dưỡng chất hơn, pha nước vị ngọt và dễ uống - Ảnh minh họa: Internet

Uống xạ đen có ảnh hưởng đến sinh sản không?

Hiện nay, chưa có bất cứ một nghiên cứu khoa học nào chứng minh việc uống xạ đen sẽ ảnh hưởng đến sinh sản. Ở Hoà Bình, nơi vốn được coi là vùng đất của xạ đen, từ nhiều đời nay, người dân vẫn sử dụng cây xạ đen uống nước hàng ngày để tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Người dân vẫn sinh đẻ bình thường và đặc biệt ở những huyện vùng cao, người dân đa phần đều có tuổi thọ rất cao.

Thực hư chuyện lá xạ đen của ảnh hưởng đến sinh sản? - Ảnh minh họa: Internet

Xạ đen là loại cây rất tốt và có nhiều công dụng trong điều trị bệnh. Uống lá xạ đen có tốt không? Chắc chắn là tốt, tuy nhiên phải với liều lượng phù hợp và chuẩn xác. Hy vọng những kiến thức trong bài viết này sẽ giúp bạn có một sức khỏe tốt hơn và có thể tham khảo lá xạ đen nhưng một sản phẩm chăm sóc sức khỏe an toàn từ thiên nhiên.