Uống lá đu đủ có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Bạn đã biết những công dụng tuyệt vời của nước lá đu đủ dưới đây chưa?

Đu đủ là một loại quả thơm ngon và rất được ưa chuộng ở nước ta. Tuy nhiên, không phải nhiều người biết rằng ngay cả phần lá đu đủ cũng có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe . Thường người ta sử dụng lá đu đủ nấu nước uống để trị bệnh. Vậy uống lá đu đủ có tác dụng gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Trong một số nghiên cứu có phát hiện ra rằng lá đu đủ có chứa enzyme papain hỗ trợ tốt cho quá trình tiêu hoá và giúp điều trị tình trạng rối loạn chức năng của dạ dày. Ngoài ra, lá đu đủ còn giúp giảm bớt những triệu chứng như đầy bụng, ợ hơi, ợ nóng và kích thích cảm giác thèm ăn.

Đây là một trong những bài thuốc dân gian được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên không phải bài thuốc này lúc nào cũng có hiệu quả, nó còn phải phụ thuộc vào cơ địa và cách sử dụng của mỗi người.

Lá đu đủ khô cô đọng tinh chất tốt hơn và uống cũng ngọt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mách bạn cách dùng lá đu đủ giúp chữa bệnh dạ dày như sau:

Sử dụng lá đu đủ tươi rất đơn giản: Dùng 3 - 5 lá rửa sạch rồi cho vào máy xay sinh tố lấy nước ép. Bạn dùng 1 - 2 lần/ngày và uống sau bữa ăn, sử dụng liên tục để thấy hiệu quả. Bạn cần lưu ý rằng để việc điều trị phát huy tác dụng, hãy nhớ không ăn uống bất kỳ loại thực phẩm nào 1 - 2 tiếng sau khi sử dụng. Nước đu đủ có vị cay nồng, hơi khó uống nên bạn có thể thêm một chút sữa chua và đường cho hợp khẩu vị. Tuy vậy, không nên cho quá nhiều đường sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

Lá đu đủ khô dễ uống và hỗ trợ giảm đau tốt hơn. Người bệnh dùng lá đu đủ khô sắc nước uống mỗi ngày để cải thiện tình trạng dạ dày. Cách thực hiện như sau: Hái lá đu đủ về rửa sạch rồi phơi khô với số lượng vừa phải để sử dụng dần. Bạn xắt lá đu đủ khô với 1 lít nước sạch, sau khi sôi thì tắt bếp và uống thay nước lọc mỗi ngày. Kiên trì sử dụng trong vài tháng sẽ thấy triệu chứng đau đớn suy giảm dần.

Lá đu đủ hỗ trợ điều trị dạ dày hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng lá đu đủ chữa ung thư phổi

Cách làm lá đu đủ chữa ung thư hiện tại vẫn chưa được khoa học công nhận. Có nhiều trường hợp người mắc bệnh ung thư phổi đã có dấu hiệu tiến triển khả quan khi sử dụng loại lá đu đủ để chữa bệnh. Chất Cytokin Thl-type rất hiệu quả trong việc tạo ra chất ức chế tế bào ung thư phổi. Một số nghiên cứu cho kết quả rằng bệnh nhân bị ung thư uống lá đu đủ khô giúp số lượng bạch cầu trong cơ thể tăng trưởng mạnh, từ đó tăng cường sức đề kháng.

Nên chọn lá đu đủ đực sẽ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, phương pháp này chỉ được áp dụng cho những người bị ung thư giai đoạn đầu, khi mà tế bào ung thư mới hình thành thì có thể chữa trị. Hơn nữa, việc chữa này chưa chắc đã thành công, người bệnh cần đi khám và nghe theo chỉ định của bác sĩ.

Sử dụng lá đu đủ chữa ung thư phổi bằng cách nấu lá đu đủ và cuống lên. Sau đó, dùng dao cắt khúc và đập dập, lá thì vò nhẹ. Bỏ tất cả vào nồi rồi đổ xâm xấp nước. Đun sôi trong vòng 10 phút thì tắt bếp. Nước lá chia làm 3, mỗi chai 200ml. Bạn uống 3 lần mỗi ngày, sử dụng liên tục trong 5 - 6 tháng mới có tín hiệu khả quan.

Người bị ung thư phổi sử dụng lá đu đủ sẽ có nhiều tiến triển khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Uống lá đu đủ có giảm cân không?

Trong đu đủ có hàm lượng cholesterol và chất béo khá thấp nên giúp hỗ trợ việc giảm cân hiệu quả, hạn chế thèm ăn. Bạn có thể sử dụng lá đu đủ tươi ép lấy nước hoặc dùng lá đu đủ khô đun sôi để lấy nước uống hàng ngày đều có tác dụng giảm cân hiệu quả. Chăm chỉ sử dụng lá đu đủ kèm theo một chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý, bạn có thể giảm từ 7 - 10kg sau 2 tháng kiên trì.

Ngoài ra, trong lá đu đủ còn chứa nhiều vitamin A, B, C, D, E cùng với canxi rất tốt cho sức khỏe, làn da, hỗ trợ các vấn đề về tim mạch và loại bỏ ký sinh trùng trong đường ruột. Từ đó, uống nước lá đu đủ mang lại cho bạn một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và săn chắc hơn.

Dùng nước đu đủ mỗi ngày - Hiệu quả dài lâu - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những kiến thức bổ ích trong bài viết này sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc “uống lá đu đủ có tác dụng gì?”. Bạn cùng cần lưu ý chọn nguồn lá đu đủ sạch, không phun thuốc trừ sâu để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh, sống thật hạnh phúc và vui vẻ ở bất cứ hoàn cảnh nào!