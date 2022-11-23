Ung thư bóng Vater hình thành trong một khu vực trong hệ thống tiêu hóa của bạn được gọi là bóng Vater, nằm ở nơi ống mật và ống tụy nối với nhau và đổ vào ruột non.

Ung thư tuyến tụy tương đối hiếm gặp nhưng lại là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất, một phần vì nó thường được phát hiện muộn ở giai đoạn nghiêm trọng hơn. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, ung thư có thể nhanh chóng lan sang các mô lân cận.

Các chuyên gia y tế lưu ý rằng một trong những dấu hiệu phổ biến sớm nhất của ung thư tuyến tụy là vàng da.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, hầu hết những người bị ung thư tuyến tụy và gần như tất cả những người bị ung thư bóng sẽ bị vàng da là một trong những triệu chứng đầu tiên của họ.

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Vàng da là tình trạng da, lòng trắng mắt và niêm mạc chuyển sang màu vàng. Màu vàng này là do nồng độ bilirubin trong máu cao. Khi nồng độ bilirubin tăng lên, nước tiểu của bạn cũng có thể chuyển sang màu nâu.

​Màu nước tiểu đậm hơn có nguy hiểm gì?

Bilirubin là một chất màu vàng nâu sẫm được tạo ra ở gan. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các chất thải của cơ thể phát sinh từ sự phá hủy các tế bào hồng cầu già hoặc bất thường. Tuy nhiên, nó có thể tích tụ trong máu khi ống mật bị tắc nghẽn, chẳng hạn như do khối u.

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Bilirubin thường giúp cho phân có màu nâu. Nếu ống mật bị tắc, phân có thể có màu nhạt hoặc xám. Ngoài việc gây ra nước tiểu màu nâu, khi chất bilirubin tích tụ trong da, nó sẽ khiến da bị ngứa và chuyển sang màu vàng.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi cơ thể nào như vậy, bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ để kiểm tra thêm.

Các dấu hiệu khác của ung thư tuyến tụy

Ngoài các dấu hiệu nêu trên, ung thư tuyến tụy còn có thể dẫn đến đau bụng lan ra sau lưng, chán ăn hoặc sụt cân ngoài ý muốn. Cũng có thể có một chẩn đoán mới về bệnh tiểu đường hoặc bệnh tiểu đường hiện có sẽ trở nên khó kiểm soát hơn.

Cục máu đông và mệt mỏi cũng có thể xảy ra với những người bị ung thư tuyến tụy.

Ung thư tuyến tụy có thể được ngăn ngừa?

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Không có cách nào chắc chắn để ngăn ngừa ung thư tuyến tụy, nhưng các biện pháp phòng ngừa có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bất kỳ loại ung thư nào.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao nhất bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của các yếu tố như hút thuốc, bệnh tiểu đường lâu năm và chế độ ăn uống kém.

Bỏ thuốc lá, duy trì cân nặng khỏe mạnh, tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh là một số bước có thể tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể của bạn.

Lời khuyên về chế độ ăn uống để bảo vệ chống ung thư

Một chế độ ăn uống lành mạnh nên bao gồm trái cây nhiều màu sắc, rau và ngũ cốc nguyên hạt. Thực phẩm giàu protein cũng rất cần thiết để sửa chữa các tế bào bị tổn thương trong cơ thể và tăng cường hệ thống miễn dịch. Bao gồm protein nạc trong chế độ ăn uống của bạn như trứng, bơ hạt, sữa ít béo, đậu, các sản phẩm từ đậu nành, gà nướng hoặc luộc, gà tây và cá.

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Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, bạn nên tránh các bữa ăn có màu đỏ và đồ chế biến sẵn, đồ uống có đường và thực phẩm chế biến cao.

Theo Times of India