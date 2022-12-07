Mặc dù ung thư được cho là kẻ giết người thầm lặng vì sự hiện diện của nó chỉ được phát hiện ở giai đoạn sau, nơi quá trình hoạt động của bệnh là không thể đảo ngược và không thể ngăn chặn, nhưng có một số dấu hiệu ban đầu thực sự cho thấy sự hiện diện của các tế bào ung thư.

Có nhiều loại ung thư tuyến tiền liệt khác nhau: ung thư biểu mô tuyến của tuyến tiền liệt, ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp của tuyến tiền liệt, ung thư biểu mô tế bào vảy của tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tiền liệt tế bào nhỏ.

Thay đổi cách đi tiểu : Trong giai đoạn khởi phát của bệnh, một cá nhân có thể bị thay đổi cách đi tiểu. Người đàn ông có thể có nhu cầu đi tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào ban đêm. Điều này cũng có thể làm phiền thói quen ngủ của người đó.

Đau ở vùng xương chậu: Nhiều người chịu đựng được cơn đau cho đến khi nó bắt đầu khiến họ không thể làm việc nhà hàng ngày. Thậm chí điều này được thấy trong trường hợp những người bị ung thư tuyến tiền liệt. Do tác động của các tế bào ung thư, người ta cảm thấy đau ở vùng hông và xương chậu.

Đau khi đi tiểu: Một người cảm thấy đau khi đi tiểu và đôi khi những lần đi tiểu này khó khăn do người đó không thể làm sạch bàng quang đúng cách.

Các yếu tố có thể khiến bạn gặp rủi ro

Mặc dù nguyên nhân gây ung thư tuyến tiền liệt không được biết rõ ràng, nhưng có một số yếu tố có thể làm tăng khả năng phát triển bệnh:

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Tuổi tác: Nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt tăng lên khi bạn càng có tuổi. Căn bệnh này phổ biến hơn đối với những người trên 80 tuổi.

Tiền sử gia đình : Nếu một người thân cùng huyết thống đã bị ung thư tuyến tiền liệt, thì bạn có nguy cơ cao bị ung thư do các gen tương tự.

Béo phì : Béo phì khiến bạn có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao hơn. Hơn nữa, ung thư có nhiều khả năng xảy ra đối với những người béo phì.

Khi nào bạn chắc chắn nên đến gặp bác sĩ?

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Ngoài các dấu hiệu nêu trên, khi thấy các dấu hiệu sau, bạn phải đặt lịch hẹn với bác sĩ ngay:

Có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch

Rối loạn cương dương khởi phát đột ngột

Đau dai dẳng ở xương chậu

Vấn đề đi tiểu liên tục

Cảm giác nóng rát khi đi tiểu

Đau khi xuất tinh

Khó khăn khi bắt đầu đi tiểu

Đây là lý do tại sao bạn nên khám sức khỏe định kỳ

Các bác sĩ luôn khuyến cáo về việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm sau một độ tuổi nhất định hoặc khi một người có một số biến chứng về sức khỏe.

Khám sức khỏe định kỳ có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu. Các dấu hiệu ban đầu thường bị bỏ sót, đặc biệt là trong một căn bệnh nghiêm trọng như ung thư. Trong những trường hợp như vậy, kiểm tra sức khỏe có thể nắm bắt được sự khởi phát của bệnh và theo dõi sự tiến triển của nó.

Khám sức khỏe định kỳ cũng quan trọng như việc tự theo dõi và tự quan sát. Bất kỳ triệu chứng nào dù nhỏ hay to đều có thể xảy ra với bạn và nó cần được điều trị ngay lập tức mà không được chậm trễ.

Ảnh minh họa: Internet

Luôn nhớ rằng các bệnh nặng phát triển nhanh chóng và mỗi ngày trôi qua, khi bạn để bệnh tự khỏi, bạn thực sự đã tạo cho bệnh có phạm vi phát triển nhiều hơn.

Thường xuyên đến gặp bác sĩ sau một độ tuổi nhất định, theo dõi cơ thể để biết bất kỳ dấu hiệu nào có thể nhìn thấy, sống lành mạnh là điều cần thiết và không bao giờ được thỏa hiệp với thười gian để trì hoãn khám bạn nhé.

Theo Times of India