Thêm 4 loại thực phẩm "chiến binh" vào menu nhà bạn để điều trị nhanh chứng táo bón

Táo bón là một thuật ngữ y tế để chỉ tình trạng giảm nhu động ruột hoặc khó đi tiêu. Thói quen đi tiêu của mọi người khác nhau, nhưng những người bị táo bón thường đi tiêu ít hơn ba lần mỗi tuần.

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Táo bón là căn bệnh phổ biến có thể điều trị nhưng cũng có thể làm rối loạn chu trình thức ăn của chúng ta. Các chuyên gia dinh dưỡng đã gợi ý các biện pháp khắc phục sau có thể giúp giảm táo bón.

Táo bón không chỉ là nguyên nhân gây ra cảm giác khó chịu suốt cả ngày mà còn là nguyên nhân gốc rễ của một số bệnh mãn tính. Sau đây là một số loại thực phẩm có thể giúp ích cho bạn.

Mận khô

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Mận khô là một loại quả truyền thống để giảm táo bón. Mận khô cũng chứa sorbitol, một loại rượu đường mà cơ thể bạn tiêu hóa kém. Nó giúp giảm táo bón bằng cách hút nước vào ruột, thúc đẩy nhu động ruột.

Nước ép rau củ

Uống một ly nước ép rau củ làm từ các loại rau yêu thích của bạn vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi tối trong giờ ăn nhẹ thực sự tốt cho chứng táo bón của bạn. Bạn có thể làm nước ép giải khát bằng cách kết hợp rau bina + cà chua + củ dền + nước cốt chanh + gừng.

Yến mạch

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Yến mạch là một loại ngũ cốc rất giàu beta-glucans, một chất xơ hòa tan có chức năng lợi khuẩn. Nó cũng giúp cung cấp các vi khuẩn tốt trong đường ruột, giúp điều chỉnh hệ vi khuẩn đường ruột và duy trì chức năng bình thường của đường ruột.

Bơ sữa trâu Ghee

Hàm lượng bơ sữa trâu có thể hoạt động như một loại thuốc chống táo bón. Kết cấu dầu của bơ sữa trâu hoạt động như dầu bôi trơn và làm dịu độ cứng của quá trình hình thành ruột. Thêm bơ Ghee trong chế độ ăn uống giúp bạn đi tiêu đều đặn và dễ dàng hơn.

Theo India

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