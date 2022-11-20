Tỳ vị hay còn gọi là lá lách là gốc rễ của cơ thể điều khiển việc chuyển hóa oxi và máu trong cơ thể. Vì vậy mà tỳ vị và dạ dày là cơ sở để đảm bảo một sức khỏe tốt cho mỗi người. Những người có tỳ vị và dạ dày không tốt thường sẽ gặp các triệu chứng khác nhau như khó tiêu hoặc táo bón.

Trong đó, tỳ vị không tốt liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống của mỗi người nên nếu muốn dưỡng tỳ vị và dạ dày đều phải bắt đầu từ chế độ dinh dưỡng . Cùng xem 4 thực phẩm rất tốt cho tỳ vị và dạ dày mà đa số mọi người thường hay bỏ qua.

Top 4 thực phẩm tốt cho tỳ vị và dạ dày mà bạn không thể bỏ qua

Củ cải trắng

Có câu nói: "Đông ăn củ cải, Hạ ăn gừng". Câu nói này của người xưa được lưu truyền rộng rãi chắc chắn có đạo lý của nó. Đầu tiên, củ cải trắng là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe, được nhiều người yêu thích. Bên trong củ cải trắng chứa rất nhiều vitamin thiết yếu cho cơ thể, hơn nữa còn chứa một lượng lớn chất xơ và lignin có tác dụng nuôi dưỡng dạ dày, điều hòa tỳ vị, thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn. Ngoài ra, ăn củ cải trắng còn giúp cho hệ bài tiết dễ xì hơi nên có tác dụng bài khí cho bao tử.

Củ khoai từ

Củ khoai từ bên trong chứa nhiều loại chất có lợi cho sức khỏe như amylase và polyphenol oxidase có thể giúp tiêu hóa tốt hơn. Thế nhưng bởi vì củ khoai từ có khá nhiều chất nhầy nhớt nhớt sau khi gọt vỏ nên khiến cho nhiều người không thích ăn.

Thực tế thì nếu như bạn có thể kết hợp củ khoai từ cùng với táo đỏ nấu súp cũng sẽ rất tốt cho sức khỏe. Nếu như bạn thích ăn cháo cũng có thể dùng củ khoai từ để nấu cháo, cắt nhỏ khoai ra bỏ vào cháo là có thể cải thiện mùi vị của cháo còn tốt cho sức khỏe.

Bí đỏ

Đối với những người có tỳ vị và dạ dày kém mà nói thì bí đỏ tuyệt đối là một thực phẩm không thể thiếu, bổ dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe. Bởi vì bên trong bí đỏ có chất pectin giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và làm giảm sự kích thích lên bề mặt niêm mạc dạ dày bởi các đồ ăn cay nóng. Đồng thời còn giúp làm tránh những triệu chứng nghiêm trọng do tỳ vị không tốt gây ra.

Theo y học cổ truyền thì tỳ vị thuộc thổ trong ngũ hành nên việc dùng thực phẩm có màu vàng như bí đỏ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, bí đỏ còn là một thực phẩm mang tính ấm, chứa nhiều vitamin và khoáng chất đều có lợi cho sức khỏe của tỳ vị và dạ dày. Vì vậy mà những người có tỳ vị và dạ dày kém có thể cách một ngày lại ăn một bữa có bí đỏ trong thực đơn.

Hạt kê

Mọi người đều biết rằng ăn hạt kê rất có lợi cho tiêu hóa nhưng lại rất ít ai biết rằng tại sao hạt kê lại có lợi như vậy. Thực tế là trong 100g hạt kê có chứa 17 microgam vitamin A và 3,63 miligam vitamin E. Ngoài ra còn chứa các nguyên tố như 284mg kali và 41mg canxi.

Vì vậy đối với những người tiêu hóa không tốt, dạ dày kém, tỳ vị có vấn đề thì có thể giúp bổ sung dưỡng chất cho tỳ vị, nhanh làm lành các tổn thương. Ngoài ra, hạt kê còn là một thực phẩm đa năng, bạn có thể nấu cháo hạt kê với đường nâu không những vị ngon mà còn rất tốt cho đường tiêu hóa.

Trên đây là 4 loại thực phẩm dinh dưỡng, bổ dưỡng cho tỳ vị và dạ dày người dùng. Hy vọng với những thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các bạn độc giả sẽ biết chọn lọc một thực đơn khoa học, để vui khỏe sống mỗi ngày, ngày ngày đều tràn đầy năng lượng để đón những niềm vui cuối năm đang tới nhé!