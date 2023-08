Tưởng dễ như 'ăn cháo', nào ngờ uống nước cũng cần có 'kiến thức': Chuyên gia chỉ ra 7 thói quen uống nước sai lầm mà mọi người thường gặp phải

Nhưng chuyên gia Stergios Stelios Doumouchtsis, một bác sĩ tư vấn sản phụ khoa và chuyên gia hàng đầu về niệu khoa cho biết “Đôi khi việc này phải trả giá bằng việc bàng quang phải hoạt động nhiều hơn”.

Ông trả lời báo The Sun: "Tôi đề nghị tổng thể tích nước từ 1,5 đến 2l một ngày vào thời tiết bình thường. Vào lúc trời nóng hơn hoặc khi mọi người tập luyện hoạt động thể chất thì việc tăng lên đến 3l nước thì không gây hại gì đến tần suất hoạt động của bàng quang vì hoàn cảnh này khiến ta ra nhiều mồ hôi hơn. Bạn có thể thấy ngày càng nhiều phụ nữ mang theo bên mình bình nước lớn hoặc chai nước uống mọi lúc

Đôi khi chúng ta không nhận ra rằng mình đang nạp quá tải lượng nước, và khi đó bàng quang phải hoạt động nhiều hơn, và rồi chúng ta bắt đầu vòng luẩn quẩn này phải đi vệ sinh nhiều lần. Điều này kéo theo một vấn đề

Cũng như việc lọc bàng quang, uống quá nhiều cũng có thể gây ra chứng viêm bàng quang, nếu không được gọi là "nhiễm độc nước". Đây là khi lượng natri trong máu giảm xuống mức thấp nguy hiểm do khối lượng nước. Nó có thể gây buồn nôn, nhức đầu, rối loạn, co giật và thậm chí là hôn mê.

2. Uống một ly trước khi đi ngủ

Nếu bạn hay uống cạn một ly nước trước khi đi ngủ hì không có gì lạ khi bạn phải đi vệ sinh suốt đêm. Điều này sẽ làm rối loạn giấc ngủ của bạn và một đêm không được nghỉ ngơi đủ có thể khiến bạn trở nên khó chịu, cáu kỉnh, đói và không tài nào tập trung được. Erin Palinski-Wade, một chuyên gia hàng đầu về căn bệnh tiểu đường ở Hoa Kỳ khuyên rằng "nên giảm lượng chất lỏng nạp vào cơ thể khoảng 3 tiếng trước khi ngủ", theo "Eat This not That"

3. Bạn thêm đường chứ không phải các chất thay thế tự nhiên

Nước ép trái cây là một thực phẩm chủ yếu trong gia đình ở Anh. Nhưng trong mỗi khẩu phần, nó có thể chứa tới 3 thìa cà phê đường, điều này không chỉ gây bất lợi cho vòng eo mà còn cả răng của bạn. Tốt hơn hết bạn nên chuyển sang một loại thực phẩm thay thế tự nhiên không chứa calo, chẳng hạn như trái cây tươi (dâu tây hoặc mâm xôi), trái cây đông lạnh hoặc bạc hà và dưa chuột để tạo sự tươi mới. Một vắt chanh vào một buổi chiều hoặc tối vừa giúp bữa ăn thêm thơm ngon, vừa có thêm lợi ích về mặt sức khỏe

4. Không uống nước với rượu:

Nhiều người uống rượu uống một cốc nước trước khi đi ngủ để cố gắng xua đuổi cơn đau đầu vào buổi sáng. Nhưng những người uống rượu bia trong đêm đang làm đúng như vậy, không chỉ để giảm cảm giác buồn nôn mà còn có bệnh tim có thể gây tử vong. Khi bạn uống rượu, nó có thể gây ra những thay đổi trong nhịp tim của bạn, có thể dẫn đến tình trạng gọi là rung tâm nhĩ (AF hoặc AFib). Các nghiên cứu cho thấy AF có thể được kích hoạt bằng cả uống rượu bia và uống rượu hàng ngày - ít nhất là một đồ uống mỗi ngày. Tiến sĩ Suzanne Steinbaum, một bác sĩ tim mạch, nói với Well and Good: “Nếu nhịp tim của bạn tăng lên sau khi uống rượu, rất có thể đó là do mất nước. "Để giúp chống lại điều này, hãy đảm bảo rằng bạn đang cung cấp đủ nước cho cơ thể khi uống rượu."

5. Bạn không uống nước sau khi thức dậy

Bắt đầu ngày mới với một ly nước được cho là sẽ giúp đánh thức cơ thể và các cơ quan trong đó. Lisa Jubilee, một nhà dinh dưỡng học toàn diện tại New York, cho biết nó cũng gây ra sự trao đổi chất, cho biết bạn nên uống 2-3 cốc ngay sau khi thức dậy. Lisa nói: "Những khách hàng của tôi đã thực hiện việc này và báo cáo lại rằng ít bị đầy hơi hơn, có nhiều năng lượng hơn và cảm giác thèm ăn ít hơn"

6. Bạn không nhận ra là bạn khát, chứ không phải là đói

Thường thì chúng ta chỉ nghĩ là mình đang đói, chứ không hề nhận ra là mình thiếu nước. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hơn phân nửa số người nhầm lẫn giữa khác và đói bởi vì dấu hiệu khát nước có thể không rõ

Nó có nghĩa là bạn có thể nạp một lượng calo không cần thiết vì bạn đang khát. Lần tới khi bạn thèm ăn vặt, hãy uống một cốc nước trước và xem cảm giác đó có mất đi không. Cảm giác đói bụng thật sự thường giống như có cảm giác trống rỗng trong dạ dày, gầm gừ hoặc bụng cồn cào, khó chịu và thiếu tập trung.

7. Bạn không uống nước khi bạn mệt

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và đầu óc mơ hồ vào ban ngày, bạn không phải lúc nào cũng cần đến cà phê - một cốc nước sẽ giúp bạn khỏe trở lại

Tiến sĩ Martin Kinsella, người sáng lập BioID Heath, cho biết não của bạn chứa khoảng 80% là nước, do đó, luôn đủ nước giúp não bộ hoạt động nhạy bén cả trong ngắn hạn và dài hạn. Trước đó ông cũng đã nói với The Sun: "Nếu bạn mất nước, phản xạ của bạn sẽ chậm hơn, bạn thấy choáng váng hơn bình thường, và nó cũng có ảnh hưởng đến sự tập trung của bạn". "Tốt nhất là bạn nên luôn để một cốc nước trước mặt và nhâm nhi suốt ngày để giữ cho bạn luôn tỉnh táo. Cũng cần lưu ý rằng phản ứng nhận thức tự nhiên trở nên chậm hơn khi chúng ta già đi, điều này là do sự thay đổi nội tiết tố và một lần nữa, điều quan trọng là bạn phải giữ đủ nước cho cơ thể