Uống nước khi ăn có nên hay không và lý do thực sự phía sau việc người Nhật lại không uống nước khi dùng bữa?

Sức khỏe 21/02/2022 06:00

Nếu đến một nhà hàng ở các nước phương Tây, bạn có thể sẽ nhận được một cốc nước lớn với đá và lát chanh, nhưng ở Nhật Bản, bạn có thể chỉ nhận được một cốc nước rất nhỏ. 

Người Nhật tin rằng nước có thể cản trở "quá trình tiêu hóa" của bạn, khiến cơ thể bạn khó tiêu hóa bữa ăn hơn. Và mặc dù việc cung cấp đủ nước cho cơ thể là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn, nhưng uống một cốc nước cùng với bữa ăn của bạn có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Bạn cũng có thói quen với việc nhấm nháp nước trong bữa ăn của mình?.Hãy cùng tìm hiểu qua nghiên cứu để tìm hiểu lý do tại sao người Nhật, một trong những quốc gia khỏe mạnh nhất trên thế giới, lại chọn không làm như vậy. Bạn cũng sẽ tìm thấy một số thủ thuật hữu ích để giảm việc uống nước khi dùng bữa ở cuối bài viết nhé.

1. Nó có thể khiến bạn bị khô miệng

Uống nước khi ăn có nên hay không và lý do thực sự phía sau việc người Nhật lại không uống nước khi dùng bữa? - Ảnh 1

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng uống một cốc nước trong bữa ăn có thể làm bạn cạn nước bọt. Một số người thích thêm một lát chanh vào nước của họ, điều này làm cho nó trở thành một thức uống có tính axit ảnh hưởng đến việc tiết nước bọt của bạn. Vì nước bọt đóng vai trò như một thức uống lành mạnh cho môi trường miệng của bạn, nên khô miệng có thể dẫn đến một số triệu chứng khó chịu, bao gồm cả hôi miệng. Nước chanh cũng có thể làm trầm trọng thêm một số tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như trào ngược axit, và có thể làm hỏng men răng của bạn.

2. Nó có thể gây hại cho quá trình tiêu hóa của bạn

Uống nước khi ăn có nên hay không và lý do thực sự phía sau việc người Nhật lại không uống nước khi dùng bữa? - Ảnh 2

Khi bạn uống nước trong bữa ăn, nước bọt của bạn sẽ bị loãng. Điều này ảnh hưởng đến việc tiết dịch vị chịu trách nhiệm tiêu hóa thức ăn. Kết quả là, dạ dày của bạn nhận được tín hiệu yếu hơn để phá vỡ thức ăn, có thể dẫn đến đầy hơi.

3. Nó làm chậm quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng

Uống nước khi ăn có nên hay không và lý do thực sự phía sau việc người Nhật lại không uống nước khi dùng bữa? - Ảnh 3

Bởi vì uống nước trong bữa ăn làm loãng dịch tiêu hóa của bạn, nó ảnh hưởng đến nồng độ axit tự nhiên trong dạ dày của bạn. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa của bạn và khiến cơ thể bạn hấp thụ ít vitamin và chất dinh dưỡng hơn.

4. Nó có thể khiến bạn bị ợ chua

Uống nước khi ăn có nên hay không và lý do thực sự phía sau việc người Nhật lại không uống nước khi dùng bữa? - Ảnh 4

 

Uống nước trong bữa ăn sẽ làm tăng thêm khối lượng cho dạ dày của bạn và làm tăng áp lực lên nó, giống như một bữa ăn lớn vậy. Điều này có thể làm trầm trọng thêm một số tình trạng sức khỏe và làm tăng nguy cơ trào ngược axit. Vì uống nước trong bữa ăn khiến cơ thể tiết ra ít men tiêu hóa hơn, từ đó dẫn đến một chuỗi phản ứng phụ, trong đó có chứng ợ chua.

5. Nó có thể gây tăng cân

Uống nước khi ăn có nên hay không và lý do thực sự phía sau việc người Nhật lại không uống nước khi dùng bữa? - Ảnh 5

 

Uống nước trong khi ăn cũng có thể khiến bạn tăng thêm cân. Khi cơ thể bạn không thể tiêu hóa thức ăn đủ, nó sẽ chuyển hóa thành chất béo, khiến bạn tăng cân hơn. Uống nước trong bữa ăn cũng có thể khiến cơ thể tiết ra nhiều insulin hơn vào máu, làm tăng khả năng tích trữ chất béo trong cơ thể.

Cách tránh uống nước trong bữa ăn

Uống nước khi ăn có nên hay không và lý do thực sự phía sau việc người Nhật lại không uống nước khi dùng bữa? - Ảnh 6

 

Mặc dù có thể khó cưỡng lại ý muốn uống nước giữa các bữa ăn, nhưng sau đây là một số mẹo có thể giúp bạn khắc phục.

  • Ăn ít mặn hơn: Vì muối có xu hướng khiến bạn khát, nên tốt hơn là bạn nên chọn thực phẩm chứa ít natri.
  • Dành thời gian để nhai thức ăn của bạn: Thức ăn được nhai kỹ sẽ giúp dạ dày của bạn tiêu hóa dễ dàng hơn, và khi bạn nhai, cơ thể tiết ra nhiều nước bọt hơn, làm giảm nhu cầu uống nước.
  • Uống nước trước bữa ăn 30 phút: Uống nước nửa giờ trước bữa ăn là một trong những cách hiệu quả nhất để giữ đủ nước. Nó cũng có thể làm cho bạn cảm thấy no hơn để bạn ăn ít calo hơn.
  • Đừng ăn vội vàng: Nếu bạn đang ăn nhanh trên đường đi làm, rất có thể nó sẽ khiến bạn khát vì bạn sẽ cảm thấy cần phải rửa sạch thức ăn bằng nước.

 

Theo Brightside

Sau 3 ngày trở lại trường học, TP.HCM ghi nhận 163 học sinh là F0

Sau 3 ngày trở lại trường học, TP.HCM ghi nhận 163 học sinh là F0

Sau 3 ngày trở lại trường học trực tiếp (từ 14-16/2) TP.HCM đã phát hiện 163 học sinh mắc COVID-19 trong trường học ở tất cả các cấp, song các trường vẫn đảm bảo việc xử lý theo quy trình và tiếp tục dạy học bình thường.

Xem thêm
Từ khóa:   uống nước khi ăn uống nước đúng cách thời điểm uống nước tốt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm