Uống nước khi ăn có nên hay không và lý do thực sự phía sau việc người Nhật lại không uống nước khi dùng bữa?

Bạn cũng có thói quen với việc nhấm nháp nước trong bữa ăn của mình?.Hãy cùng tìm hiểu qua nghiên cứu để tìm hiểu lý do tại sao người Nhật, một trong những quốc gia khỏe mạnh nhất trên thế giới, lại chọn không làm như vậy. Bạn cũng sẽ tìm thấy một số thủ thuật hữu ích để giảm việc uống nước khi dùng bữa ở cuối bài viết nhé.

Người Nhật tin rằng nước có thể cản trở "quá trình tiêu hóa" của bạn, khiến cơ thể bạn khó tiêu hóa bữa ăn hơn. Và mặc dù việc cung cấp đủ nước cho cơ thể là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn, nhưng uống một cốc nước cùng với bữa ăn của bạn có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng uống một cốc nước trong bữa ăn có thể làm bạn cạn nước bọt. Một số người thích thêm một lát chanh vào nước của họ, điều này làm cho nó trở thành một thức uống có tính axit ảnh hưởng đến việc tiết nước bọt của bạn. Vì nước bọt đóng vai trò như một thức uống lành mạnh cho môi trường miệng của bạn, nên khô miệng có thể dẫn đến một số triệu chứng khó chịu, bao gồm cả hôi miệng. Nước chanh cũng có thể làm trầm trọng thêm một số tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như trào ngược axit, và có thể làm hỏng men răng của bạn.

2. Nó có thể gây hại cho quá trình tiêu hóa của bạn

Khi bạn uống nước trong bữa ăn, nước bọt của bạn sẽ bị loãng. Điều này ảnh hưởng đến việc tiết dịch vị chịu trách nhiệm tiêu hóa thức ăn. Kết quả là, dạ dày của bạn nhận được tín hiệu yếu hơn để phá vỡ thức ăn, có thể dẫn đến đầy hơi.

3. Nó làm chậm quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng

Bởi vì uống nước trong bữa ăn làm loãng dịch tiêu hóa của bạn, nó ảnh hưởng đến nồng độ axit tự nhiên trong dạ dày của bạn. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa của bạn và khiến cơ thể bạn hấp thụ ít vitamin và chất dinh dưỡng hơn.

4. Nó có thể khiến bạn bị ợ chua

Uống nước trong bữa ăn sẽ làm tăng thêm khối lượng cho dạ dày của bạn và làm tăng áp lực lên nó, giống như một bữa ăn lớn vậy. Điều này có thể làm trầm trọng thêm một số tình trạng sức khỏe và làm tăng nguy cơ trào ngược axit. Vì uống nước trong bữa ăn khiến cơ thể tiết ra ít men tiêu hóa hơn, từ đó dẫn đến một chuỗi phản ứng phụ, trong đó có chứng ợ chua.

5. Nó có thể gây tăng cân

Uống nước trong khi ăn cũng có thể khiến bạn tăng thêm cân. Khi cơ thể bạn không thể tiêu hóa thức ăn đủ, nó sẽ chuyển hóa thành chất béo, khiến bạn tăng cân hơn. Uống nước trong bữa ăn cũng có thể khiến cơ thể tiết ra nhiều insulin hơn vào máu, làm tăng khả năng tích trữ chất béo trong cơ thể.

Cách tránh uống nước trong bữa ăn

Mặc dù có thể khó cưỡng lại ý muốn uống nước giữa các bữa ăn, nhưng sau đây là một số mẹo có thể giúp bạn khắc phục.

Ăn ít mặn hơn: Vì muối có xu hướng khiến bạn khát, nên tốt hơn là bạn nên chọn thực phẩm chứa ít natri.

Vì muối có xu hướng khiến bạn khát, nên tốt hơn là bạn nên chọn thực phẩm chứa ít natri. Dành thời gian để nhai thức ăn của bạn: Thức ăn được nhai kỹ sẽ giúp dạ dày của bạn tiêu hóa dễ dàng hơn, và khi bạn nhai, cơ thể tiết ra nhiều nước bọt hơn, làm giảm nhu cầu uống nước.

Thức ăn được nhai kỹ sẽ giúp dạ dày của bạn tiêu hóa dễ dàng hơn, và khi bạn nhai, cơ thể tiết ra nhiều nước bọt hơn, làm giảm nhu cầu uống nước. Uống nước trước bữa ăn 30 phút: Uống nước nửa giờ trước bữa ăn là một trong những cách hiệu quả nhất để giữ đủ nước. Nó cũng có thể làm cho bạn cảm thấy no hơn để bạn ăn ít calo hơn.

Uống nước nửa giờ trước bữa ăn là một trong những cách hiệu quả nhất để giữ đủ nước. Nó cũng có thể làm cho bạn cảm thấy no hơn để bạn ăn ít calo hơn. Đừng ăn vội vàng: Nếu bạn đang ăn nhanh trên đường đi làm, rất có thể nó sẽ khiến bạn khát vì bạn sẽ cảm thấy cần phải rửa sạch thức ăn bằng nước.

Theo Brightside