4 loại nước này vừa ngon lại vừa là 'tiên dược' tự nhiên, càng uống thường xuyên lại càng giúp giảm ký mà bạn nên sử dụng ngay

Sức khỏe 25/02/2022 09:42

"Bạn ăn gì" và "Khi nào bạn ăn" quyết định số phận của kế hoạch giảm cân của bạn. Trong khi, một số người nhấn mạnh vào tầm quan trọng của chế độ ăn kiêng thì những người khác lại nghĩ rằng tập luyện nghiêm ngặt sẽ giúp đốt cháy chất béo cứng đầu. 

4 loại nước này vừa ngon lại vừa là 'tiên dược' tự nhiên, càng uống thường xuyên lại càng giúp giảm ký mà bạn nên sử dụng ngay - Ảnh 1

Điều thú vị là các chuyên gia sức khỏe và chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên chuyển sang một chế độ ăn uống lành mạnh sau đó là tập luyện để giảm cân, nhưng có một số cách pha chế thông thường có thể giúp đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất, giúp giảm cân. Hơn nữa, những điều này cũng được công nhận bởi khoa học.

Nước ép bưởi

4 loại nước này vừa ngon lại vừa là 'tiên dược' tự nhiên, càng uống thường xuyên lại càng giúp giảm ký mà bạn nên sử dụng ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Uống nước ép bưởi hoặc uống bưởi với quả mọng trước bữa ăn là bí quyết giảm cân lâu đời của các chị em. Điều này là do sự hiện diện của vitamin C và chất chống oxy hóa trong trái cây họ cam quýt này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy chất béo cứng đầu và kiểm soát độ nhạy insulin. 

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi UC Berkeley cho thấy mặc dù có chế độ ăn nhiều chất béo, nhưng chỉ một phần nhỏ nước bưởi cũng giúp giảm lượng đường huyết lúc đói, dẫn đến giảm cân.

Nước

4 loại nước này vừa ngon lại vừa là 'tiên dược' tự nhiên, càng uống thường xuyên lại càng giúp giảm ký mà bạn nên sử dụng ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Yếu tố sinh tồn tinh túy này là thức uống giảm cân tự nhiên tốt nhất. Điều này là do 75% cơ thể của chúng ta được tạo thành từ nước và nó rất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể.

Theo một báo cáo được công bố trên nền tảng Kỹ thuật số, một chuyên gia dinh dưỡng Acacia Wright có trụ sở tại Denver, Hoa Kỳ, gợi ý rằng "Nước đóng vai trò là môi trường cho hầu hết các phản ứng enzym và hóa học trong cơ thể, đặc biệt là các phản ứng trao đổi chất liên quan đến sản xuất năng lượng". Nước giúp tiêu hóa, hấp thụ và vận chuyển các chất dinh dưỡng bên trong hệ thống cơ thể một cách thích hợp. Nó tiếp tục giúp thải độc tố ra ngoài và giảm táo bón và đầy hơi. Nó cũng giúp kiềm chế sự thèm ăn và giảm cảm giác thèm ăn vặt.

Giấm táo

4 loại nước này vừa ngon lại vừa là 'tiên dược' tự nhiên, càng uống thường xuyên lại càng giúp giảm ký mà bạn nên sử dụng ngay - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Thức uống lên men đơn giản này thực sự giúp bạn giảm cân. Điều này là do giấm táo có axit axetic, hoạt động như một chất ngăn chặn sự thèm ăn. Uống giấm táo với nước ấm trước bữa ăn có thể giúp giảm mỡ bụng và giảm mức chất béo trung tính, giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. 

Theo một nghiên cứu được thực hiện trên 39 người tham gia trong thời gian 12 tuần theo chế độ ăn kiêng hạn chế calo cùng với một ít giấm táo đã giúp giảm cân. Hãy chắc chắn rằng bạn không uống quá nhiều giấm, chỉ nên uống một lượng giấm táo vừa phải sẽ giúp giảm cân an toàn hiệu quả.

Đồ uống tẩm gia vị thảo mộc

4 loại nước này vừa ngon lại vừa là 'tiên dược' tự nhiên, càng uống thường xuyên lại càng giúp giảm ký mà bạn nên sử dụng ngay - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Một hỗn hợp các loại gia vị và thảo mộc có thể giúp cải thiện sự trao đổi chất và đốt cháy chất béo cứng đầu. Để làm một thức uống gia vị nhanh chóng, chỉ cần lấy 1 ít quế, ủ với lá húng quế và 1 ít gừng. Khi hỗn hợp này đã sẵn sàng, lọc và trộn nó với nước chanh, một chút nhục đậu khấu và mật ong. Thức uống gia vị và thảo mộc này uống hai lần một ngày có thể giúp đốt cháy chất béo bằng cách thúc đẩy tỷ lệ trao đổi chất, giảm mức độ căng thẳng và giảm mức cortisol giúp giảm cân hiệu quả.

Theo Times of India

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo hỏa tốc trong bối cảnh F0 tăng lên từng ngày

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo hỏa tốc trong bối cảnh F0 tăng lên từng ngày

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh mới đây đã ký Công điện hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   đồ uống giúp giảm cân cách giảm cân hiệu quả uống gì để giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm