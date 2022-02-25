4 loại nước này vừa ngon lại vừa là 'tiên dược' tự nhiên, càng uống thường xuyên lại càng giúp giảm ký mà bạn nên sử dụng ngay

Điều thú vị là các chuyên gia sức khỏe và chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên chuyển sang một chế độ ăn uống lành mạnh sau đó là tập luyện để giảm cân, nhưng có một số cách pha chế thông thường có thể giúp đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất, giúp giảm cân. Hơn nữa, những điều này cũng được công nhận bởi khoa học.

Uống nước ép bưởi hoặc uống bưởi với quả mọng trước bữa ăn là bí quyết giảm cân lâu đời của các chị em. Điều này là do sự hiện diện của vitamin C và chất chống oxy hóa trong trái cây họ cam quýt này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy chất béo cứng đầu và kiểm soát độ nhạy insulin.

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi UC Berkeley cho thấy mặc dù có chế độ ăn nhiều chất béo, nhưng chỉ một phần nhỏ nước bưởi cũng giúp giảm lượng đường huyết lúc đói, dẫn đến giảm cân.

Nước

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Yếu tố sinh tồn tinh túy này là thức uống giảm cân tự nhiên tốt nhất. Điều này là do 75% cơ thể của chúng ta được tạo thành từ nước và nó rất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể.

Theo một báo cáo được công bố trên nền tảng Kỹ thuật số, một chuyên gia dinh dưỡng Acacia Wright có trụ sở tại Denver, Hoa Kỳ, gợi ý rằng "Nước đóng vai trò là môi trường cho hầu hết các phản ứng enzym và hóa học trong cơ thể, đặc biệt là các phản ứng trao đổi chất liên quan đến sản xuất năng lượng". Nước giúp tiêu hóa, hấp thụ và vận chuyển các chất dinh dưỡng bên trong hệ thống cơ thể một cách thích hợp. Nó tiếp tục giúp thải độc tố ra ngoài và giảm táo bón và đầy hơi. Nó cũng giúp kiềm chế sự thèm ăn và giảm cảm giác thèm ăn vặt.

Giấm táo

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Thức uống lên men đơn giản này thực sự giúp bạn giảm cân. Điều này là do giấm táo có axit axetic, hoạt động như một chất ngăn chặn sự thèm ăn. Uống giấm táo với nước ấm trước bữa ăn có thể giúp giảm mỡ bụng và giảm mức chất béo trung tính, giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Theo một nghiên cứu được thực hiện trên 39 người tham gia trong thời gian 12 tuần theo chế độ ăn kiêng hạn chế calo cùng với một ít giấm táo đã giúp giảm cân. Hãy chắc chắn rằng bạn không uống quá nhiều giấm, chỉ nên uống một lượng giấm táo vừa phải sẽ giúp giảm cân an toàn hiệu quả.

Đồ uống tẩm gia vị thảo mộc

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Một hỗn hợp các loại gia vị và thảo mộc có thể giúp cải thiện sự trao đổi chất và đốt cháy chất béo cứng đầu. Để làm một thức uống gia vị nhanh chóng, chỉ cần lấy 1 ít quế, ủ với lá húng quế và 1 ít gừng. Khi hỗn hợp này đã sẵn sàng, lọc và trộn nó với nước chanh, một chút nhục đậu khấu và mật ong. Thức uống gia vị và thảo mộc này uống hai lần một ngày có thể giúp đốt cháy chất béo bằng cách thúc đẩy tỷ lệ trao đổi chất, giảm mức độ căng thẳng và giảm mức cortisol giúp giảm cân hiệu quả.

Theo Times of India