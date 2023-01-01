Bất kỳ động mạch nào trong cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng, kể cả những động mạch dẫn đến ruột.

Sự tắc nghẽn trong một mạch cung cấp máu cho ruột có thể dẫn đến bệnh động mạch ngoại biên ruột (PAD).

Việc thu hẹp các động mạch này có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho ruột, lá lách và gan của bạn.

Lưu lượng máu không phù hợp có thể làm hỏng các mô mỏng manh nếu không được điều trị.

Dấu hiệu cần lưu ý khi đi tiêu

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Nếu bạn đi cầu khẩn cấp và có máu, đây có thể là dấu hiệu của việc máu lưu thông đến ruột bị cản trở do tắc nghẽn động mạch hoặc động mạch do cholesterol cao.

Bệnh nhân thường cảm thấy có nhu cầu cấp thiết phải đi vệ sinh để đi tiêu. Đi tiêu thường xuyên và mạnh cũng có thể là dấu hiệu của cholesterol cao ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến ruột của bạn.

Các dấu hiệu phổ biến khác

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Cùng với các triệu chứng nêu trên, UC Davis Health chia sẻ các dấu hiệu thường gặp khác:

- Thường xuyên nôn trớ

- Tụt huyết áp ổ bụng

- Số lượng bạch cầu cao

- Nhiễm toan, sự tích tụ hydro trong máu

Tắc nghẽn động mạch ở lưng dưới

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Phần đầu tiên của cơ thể phải chịu tắc nghẽn động mạch do mảng bám là lưng dưới. Ủy ban Bác sĩ về Y học có trách nhiệm lưu ý: Các động mạch dẫn đến lưng dưới là một trong những động mạch đầu tiên trong cơ thể tích tụ mảng bám và có dấu hiệu tắc nghẽn.

Chẩn đoán ngay lập tức và điều trị khẩn cấp là rất quan trọng để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào như vậy.

Làm thế nào để ngăn ngừa cholesterol cao

Bạn có thể ngăn ngừa rất nhiều tình trạng nghiêm trọng bằng cách ngăn ngừa cholesterol cao ngay từ đầu. Để làm được điều này, giải pháp không phức tạp chút nào, tuy nhiên, cần có sự cam kết. Nếu bạn đã đoán được lối sống lành mạnh, thì câu trả lời của bạn là chính xác.

Một lối sống lành mạnh nói chung bao gồm ăn uống đúng cách và tập thể dục thường xuyên. Cân bằng hai thành phần cốt lõi này của một lối sống lành mạnh có thể giúp bạn ngày càng tiến gần hơn đến một cơ thể không bệnh tật.

Ngoài ra, không hút thuốc hoặc bỏ hút thuốc nếu bạn đã hút cũng rất hữu ích trong việc ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch và các vấn đề sức khỏe đi kèm.

Đối với chế độ ăn uống của bạn, hãy tập trung vào việc ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và các sản phẩm từ sữa ít béo.

Theo Times of India