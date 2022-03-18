Trao tặng hơn 150 tỷ đồng chống dịch Covid 19, nỗ lực của Sao Thái Dương được ghi nhận

Các sản phẩm phục vụ khác như nước súc miệng Valentine, Xịt họng Vinaho, Xịt mũi họng Thái Dương, gel sát khuẩn Thái Dương,.. cũng được các bác sĩ, nhân viên y tế và các cơ quan tuyến đầu chống dịch sử dụng và đánh giá chất lượng tốt.

Năm 2020, Sao Thái Dương chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và sản xuất thành công 2 chế phẩm sinh học là 2 bộ kit test xét nghiệm chẩn đoán SAR CoV 2: RT PCR và RT-LAMP góp phần cùng ngành y tế chống dịch. Hai công trình nghiên cứu RT-PCR và RT-LAMP được vinh danh cùng 63 công trình khác trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam của Mặt trận tổ quốc Việt nam. Hai sản phẩm kit test này được cấp phép lưu hành ở Châu Âu và Việt Nam.

Nhiều hoạt động tích cực tài trợ bằng tiền và hiện vật để phòng chống dịch Covid 19 của Sao Thái Dương đã diễn ra kể từ khi thời điểm bắt đầu xuất hiện dịch Covid 19 từ 2020 đến tháng 3/2022 với giá trị lên tới hơn 150 tỉ đồng như: Trao tặng 50.000 Kit test chẩn đoán Covid 19 tới Bộ y tế trị giá 20 tỷ đồng; Trao tặng sản phẩm hỗ trợ điều trị Covid 19 tới Bệnh viện YHCT Tỉnh Bắc Giang; Đồng hành cùng Bệnh viện nhiệt đới trung ương chống dịch Covid 19; Trao tặng phòng chống dịch Covid 19 tới Bệnh viện phổi tỉnh Hà Giang; Đồng hành cùng Hội bác sĩ Hải Hậu chống dịch ở Miền Trung…

Thưa bà, trong hơn 2 năm qua và nhất là năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều tác động xấu đến sức khỏe, đời sống kinh tế xã hội trong nước. Với trách nhiệm của một doanh nhân làm trong lĩnh vực khoa học công nghệ dược liệu, bà cùng Ban Lãnh đạo Sao Thái Dương đã có trăn trở gì và đã hiện thực hóa những trăn trở đó thành hành động cụ thể ra sao?

- Đợt dịch bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ tôi, ban lãnh đạo công ty, mà toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Sao Thái Dương đã dốc sức đồng lòng, làm việc xuyên dịch, thắt lưng buộc bụng, cứ ở đâu cần kêu gọi, chúng tôi cũng ủng hộ, đến giờ, thực sự đã cạn kiệt mọi nguồn lực, nhưng chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Hương Liên – Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Sao Thái Dương

“Mặc dù công ty có những khoản vay lớn phải trả, nhà máy mới phải dừng xây dựng, anh em cán bộ công nhân viên phải thắt lưng buộc bụng, ở đâu cần kêu gọi, chúng tôi cũng dốc sức ủng hộ, đến giờ, thực sự đã cạn kiệt mọi nguồn lực, nhưng chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc!”

Sơ kết từ đầu dịch tới nay (2/2020 – 3/2022) tổng giá trị ủng hộ các hoạt động chống dịch tại bộ y tế, các địa phương và cơ quan tuyến đầu chống dịch chúng tôi đã ủng hộ tiền và hiện vật giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Điều đó là xuất phát từ tinh thần tập thể Sao Thái Dương, từ trái tim của con người với con người, từ lượng tâm, từ trách nhiệm, cũng là minh chứng triết lý kinh doanh cốt lõi của một doanh nghiệp, một thương hiệu Việt Nam được người tiêu dùng yêu mến: Sao Thái Dương – Hạnh phúc đến mọi nhà!

Hình ảnh các sản phẩm điển hình của Sao Thái Dương trao tặng phòng chống dịch

Hiện nay dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngoài các diễn tiến nặng thì việc xử trí hậu Covid cũng được rất nhiều người quan tâm. Bà có chia sẻ như thế nào?

Theo kinh nghiệm của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cho bệnh nhân, việc điều trị sớm từ đầu, triệt để các biến chứng là vô cùng quan trọng. Nên chú ý ba vấn đề quan trọng: Chăm sóc – Thuốc – Tập luyện. Nên kết hợp các kiến thức và kinh nghiệm sửa dụng kết hợp đông y và tây y hài hòa để bệnh nhân có được sức khỏe tốt nhất.

Trong năm 2022, Sao Thái Dương sẽ tiếp tục đồng hành như thế nào cùng cộng đồng để thể hiện trách nhiệm xã hội của mình, thưa bà?

Sơ kết về hoạt động chống dịch đồng hành cùng cộng đồng và ngành y tế, thời gian ba năm qua, Sao Thái Dương đã ủng hộ hơn 150 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động an sinh xã hội trên cả nước. Đó là những món quà, tấm lòng từ cán bộ công nhân viên, người lao động công ty Sao Thái Dương, với mong muốn được góp một phần nhỏ bé để chia sẻ với cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Với cá nhân tôi cũng như Ban lãnh đạo Sao Thái Dương, các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội luôn xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm, trong điều kiện nguồn lực của mình. Được chia sẻ khó khăn với mọi người là niềm hạnh phúc, trách nhiệm của Sao Thái Dương trước cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 cũng như trong ngày thường.

Xin cảm ơn bà!