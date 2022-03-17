Kiêng tắm 6 ngày cho con vì bé mắc COVID-19, mẹ tá hỏa gọi cho bác sĩ vì phát hiện da trẻ đóng vảy, đỏ lừ

Sức khỏe 17/03/2022 20:53

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nhận thấy trẻ có tình trạng da khô, lỗ chân lông và chân tóc viêm nặng, đóng vảy tiết bã. Khi hỏi lại gia đình thì được biết, mẹ bé đã không tắm cho con 6 ngày nay do lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe bé trong thời gian mắc COVID-19.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, mẹ của bệnh nhi này đã liên hệ bác sĩ Hà Đình Bổng, Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, thành viên Nhóm bác sĩ hướng dẫn điều trị bé F0 tại nhà để xin tư vấn.

Bác sĩ Bổng cho biết, qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ nhận thấy trẻ có tình trạng da khô, lỗ chân lông và chân tóc viêm nặng, đóng vảy tiết bã.

Khi hỏi lại gia đình thì được biết, mẹ bé đã không tắm cho con 6 ngày nay do lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe bé trong thời gian bé mắc COVID-19.

“Đây là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng viêm da ở trẻ”, bác sĩ Bổng nói. Theo bác sĩ, nếu không xử trí sớm, da trẻ sẽ bị nứt, bong vảy, nổi mụn mủ, có thể gây nhiễm khuẩn ngoài da, nhiễm khuẩn tụ cầu, liên cầu,… rất nguy hiểm cho bé.

Bác sĩ đã tư vấn cho mẹ bệnh nhi dùng sữa tắm dịu nhẹ để tắm cho con, kết hợp sử dụng dưỡng ẩm thoa cho bé 3 lần/ngày. Sau 5 ngày, tình trạng viêm da của trẻ đã được cải thiện.

Kiêng tắm 6 ngày cho con vì bé mắc COVID-19, mẹ tá hỏa gọi cho bác sĩ vì phát hiện da trẻ đóng vảy, đỏ lừ - Ảnh 1
Bệnh nhi Covid-19 nam, 4 tháng tuổi gặp tình trạng viêm da do cha mẹ kiêng tắm nhiều ngày - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vấn đề người bệnh COVID-19 có nên kiêng tắm rửa hay không, theo Sức khỏe và Đời sống, tắm gội đầu giúp giải phóng các tế bào da chết (ghét), làm thông thoáng da, cải thiện bài tiết của tuyến mồ hôi, cải thiện lưu thông máu, giảm sưng đau khớp, cải thiện tinh thần, cải thiện giấc ngủ. Ở nhiều bệnh viện khoa ICU vẫn thường xuyên tắm khô và gội đầu cho người bệnh nằm lâu.

Đế tránh biến chứng, người đang suy kiệt nặng, huyết áp thấp, người đang tiêm truyền, người có vết mổ, người suy tim gan thận nặng không được tắm. Khi tắm cần tắm bằng nước ấm 30 – 35 độ C, tắm nhanh trong khoảng 5 -10 phút, nơi kín gió, sau tắm lau khô người và mặc quần áo, sấy tóc khô.

Với người mắc COVID-19, nên tắm cách ngày 1 lần, tắm nhanh, tận dụng nồi lá xông, xông xong rồi tắm nhanh trong 5 – 10 phút, lau khô người, sẽ thấy rất sảng khoái, giúp hạ sốt, thông thoáng mặt da, ngủ ngon, mau khỏe.

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Theo các chuyên gia, hậu Covid-19 có thể xảy ra nhưng chủ yếu ở những bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin. Những đối tượng này nếu bị bệnh có thể có những triệu chứng nặng nề, thậm chí có thể phải nhập viện thở máy, thở oxy. Do đó, di chứng sau nhiễm bệnh ở những bệnh nhân này sẽ cao hơn.

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