TP.HCM ghi nhận hàng chục ca bệnh méo miệng, liệt mặt, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên: Nguyên nhân do thời tiết nắng mưa thất thường

Sức khỏe 12/07/2023 18:44

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng Đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết vào những ngày thời tiết thất thường, nắng nóng, sau đó chuyển mưa đột ngột là nguyên nhân cho nhiều bệnh thường gặp, trong đó có liệt mặt (còn gọi là liệt dây thần kinh VII ngoại biên).

Theo thông tin từ Thanh Niên, trong khoảng một tháng trở lại đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3 tiếp nhận hàng chục ca bệnh méo miệng, liệt mặt, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Cụ thể, trường hợp bệnh nhân nữ (28 tuổi, TP.HCM) sau khi đi làm về bị mắc mưa, thấy mệt mỏi và hơi đau nhức vùng tai phải. Buổi tối chị thấy khoẻ hơn sau khi ăn uống, nghỉ ngơi. Tuy nhiên sáng sớm hôm sau, ngủ dậy rửa mặt thì chị phát hiện mắt phải nhắm không kín, miệng lệch sang trái và tê bì nửa mặt phải.

Hay như trường hợp nam bệnh nhân (45 tuổi) thường xuyên làm việc ngoài trời nắng nóng, sau đó vào môi trường máy lạnh, kèm thêm gặp mưa buổi chiều nhiễm lạnh dẫn đến bị liệt mặt, đến bệnh viện điều trị.

"Khi thời tiết đang nắng nóng, gặp mưa, cơ thể bị nhiễm lạnh đột ngột, mạch máu bị co thắt lại dẫn đến thiếu máu nuôi dưỡng và sưởi ấm làm cho dây thần kinh sẽ bị phù nề, bị chèn ép và dẫn đến liệt. Liệt dây thần kinh VII ngoại biên ngoài nguyên nhân do lạnh là chủ yếu, một số trường hợp có thể do nhiễm virut cúm bởi độc lực của chúng làm ảnh hưởng xấu đến dẫn truyền của dây thần kinh VII", Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng Đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phân tích.

TP.HCM ghi nhận hàng chục ca bệnh méo miệng, liệt mặt, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên: Nguyên nhân do thời tiết nắng mưa thất thường - Ảnh 1
1 bệnh nhân bị liệt mặt - Ảnh: Thanh Niên

Bác sĩ Vũ cho biết liệt dây thần kinh VII ngoại biên là tình trạng một bên cơ mặt yếu hoặc chảy xệ xuống dưới do dây thần kinh VII điều khiển cho cơ mặt bị tổn thương. Ở trạng thái tĩnh sẽ thấy mặt mất cân xứng, các cơ mặt bị kéo về bên lành, nếp nhăn vùng trán, ranh mũi má mắt, nhân trung lệch, miệng méo. Ở trạng thái động mắt nhắm không kín, nhãn cầu chuyển động lên phía trên. Bệnh nhân không làm được hay khó khăn khi thực hiện các động tác: nhăn trán, nhíu mày, nhăn răng, trề môi, phồng má, thổi sáo,… Triệu chứng phụ có thể có ù tai, chảy nước mắt bên liệt,…

Liên quan đến những trường hợp bị liệt dây thần kinh do thời tiết thất thường, dẫn tin từ báo Công an nhân dân, Bác sĩ Nguyễn Duy Luật, Bệnh viện Châm cứu Trung ương chia sẻ: “Biểu hiện của bệnh liệt dây thần số 7 ngoại biên những trường hợp điển hình người bệnh có thể phát hiện và nhận biết được như: mặt cảm giác co cứng 1 bên, miệng bị méo sang một bên, một bên mắt không thể nhắm kín, nước mắt chảy tự nhiên, khi uống nước, đánh răng bị trào ra ngoài, có thể có đau trong tai và nhức đầu.

Đối tượng dễ mắc bệnh nhất là người bị suy giảm miễn dịch, người có thể trạng yếu, phụ nữ có thai, người ít luyện tập thể dục thể thao, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài, người có tiền sử hạ đường huyết, huyết áp cao, huyết áp thấp, xơ vữa động mạch, người hay thức khuya khiến cơ thể luôn mệt mỏi, sa sút tinh thần, sức đề kháng giảm, dễ cảm cúm…, đặc biệt những người hay uống bia, rượu, thường đi sớm về khuya dễ bị nhiễm gió lạnh”.

TP.HCM ghi nhận hàng chục ca bệnh méo miệng, liệt mặt, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên: Nguyên nhân do thời tiết nắng mưa thất thường - Ảnh 2
Liệt dây thần kinh số 7 là bệnh thường gặp do thay đổi thời tiết - Ảnh minh họa: Internet

 

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là loại bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, không lây. Nền nhiệt thấp, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm, gió lạnh kèm mưa… là điều kiện thuận lợi cho loại bệnh này phát triển.

 

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