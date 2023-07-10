Đến ngày thứ 5 của bệnh, trẻ bớt sốt nhưng lừ đừ, tay chân lạnh nên người nhà đưa đến bệnh viện địa phương.

Cụ thể, theo thông tin từ Dân Trí, trường hợp của bé trai tên T.K. (4 tháng tuổi, quê Phú Yên). Bệnh sử ghi nhận trẻ sốt cao liên tục 3 ngày và tiêu chảy 5-6 lần, nổi hồng ban ở tay chân. Tại phòng khám tư, bé được chẩn đoán tiêu chảy nhiễm trùng, bệnh tay chân miệng, cho uống thuốc không rõ loại.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bé sốc sốt xuất huyết, rối loạn đông máu, tiểu cầu giảm, men gan tăng. Bệnh nhi tiếp tục được truyền dịch chống sốc, truyền máu, huyết tương tươi động lạnh và tiểu cầu rồi tiếp tục điều trị ở khoa Hồi sức.

Bệnh nhi tiếp tục được chẩn đoán bệnh tay chân miệng, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, điều trị kháng sinh, truyền dịch chống sốc và chuyển lên tuyến trên.

Trường hợp thứ hai là bé trai tên T. (5 tháng tuổi, quê Bình Thuận). Trước đó, trẻ sốt nhẹ, ho và sổ mũi 4 ngày, được bác sĩ phòng khám tư chẩn đoán viêm hô hấp trên, cho dùng kháng sinh hạ sốt, giảm ho nhưng không bớt.

Bé T mắc sốt xuất huyết, nhưng được chẩn đoán là viêm hô hấp - Ảnh: Dân Trí

Đến ngày thứ 5, người nhà thấy trẻ quấy khóc, bỏ bú nên nhập bệnh viện địa phương trong tình trạng mạch nhẹ, huyết áp khó đo.

Bệnh nhi được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, điều trị chống sốc, dùng kháng sinh, thuốc vận mạch rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, các bác sĩ làm test nhanh, phát hiện cả kháng nguyên và kháng thể của bé đều dương tính với sốt xuất huyết.

Bé được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng, rối loạn đông máu, phải truyền dịch chống sốc và truyền máu cùng các chế phẩm máu theo phác đồ.

Sau 7 ngày điều trị, tình trạng các trẻ cải thiện dần và được xuất viện.

Bé 4 tháng tuổi nhiễm sốt xuất huyết nhưng cả phòng khám tư lẫn bệnh viện địa phương đều không phát hiện ra, chẩn đoán tay chân miệng - Ảnh: Dân Trí