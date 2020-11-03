Tôm kỵ với gì? Những điều nên tránh khi ăn tôm

Sức khỏe 03/11/2020 11:56

Tôm là loại hải sản được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, tôm kỵ với gì thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là các thực phẩm cần tránh ăn với tôm để đảm bảo sức khỏe.

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Mặc dù tôm là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, được dùng để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn, thơm ngon nhưng lại có thể biến thành thuốc độc, gây hại cho sức khỏe của cả gia đình bạn khi kết hợp với một số loại thực phẩm. Vậy tôm kỵ với gì? Bạn nhất định phải tránh các loại thực phẩm được kết tên dưới đây khi ăn tôm.

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Tôm kỵ với gì? Cần chú ý gì khi ăn tôm? - Ảnh minh họa: Internet

Tôm kỵ với gì?

Cà chua

Tôm được xem là thực phẩm tráng dương bổ thận, giúp ngăn ngừa nhiều bệnh liên quan đến thận hư liệt dương, di tinh, xuất tinh sớm, mỏi gối đau lưng, tứ chi mệt mỏi, lở da, thiếu sữa sau sinh, mụn độc. Tuy nhiên, khi ăn chung tôm và cà chua lại sinh ra hợp chất asen (hay còn gọi là thạch tín) cực độc cho cơ thể, vì vậy nên tránh ăn tôm với cà chua cùng lúc.

Táo đỏ

Tôm kỵ với thực phẩm gì? Táo đỏ cực kỳ giàu vitamin. Khi ăn táo đỏ với tôm, hàm lượng vitamin sẽ tác dụng với chất oxit asen trong vỏ hoặc thịt tôm để tạo thành chất triôxít asen (thạch tín) gây ngộ độc.

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Ăn táo đỏ với tôm có thể gây ngộ độc - Ảnh minh họa: Internet

Bí đỏ

Tôm kỵ nấu với gì? Bí đỏ có vị ngọt, tính hàn, giúp điều trị hen suyễn, giải nhiệt, tiêu đờm vô cùng hiệu quả. Tôm có vị ngọt, mặn, tính ấm, tác dụng như thuốc bổ thận tráng dương, tiêu đờm, bổ khí kiện vị, ngăn ngừa ung thư cùng một số công dụng khác. Khi kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau, sẽ gây ra bệnh kiết lỵ. Chứng bệnh này còn nguy hiểm hơn cả bệnh tiêu chảy.

Mướp đắng 

Tôm kỵ món gì? Mướp đắng chứa nhiều vitamin C, khi ăn chung với tôm hoặc sau 2 tiếng cũng sẽ gây ngộ độc.

Ớt

Nhiều người cực thích món tôm rim tiêu ớt hoặc chấm tôm luộc với chút ớt cay cay. Tuy nhiên, bạn lại không hề biết rằng tôm khi ăn chung với ớt không những mất đi giá trị dinh dưỡng mà còn gây trúng độc. Vì vậy, tốt nhất là không nên cho ớt vào tôm hay chấm tôm với ớt.

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Ăn ớt với tôm gây mất dinh dưỡng, thậm chí còn ngộ độc - Ảnh minh họa: Internet

Những điều cực tối kỵ khi ăn tôm

Không uống vitamin C sau khi ăn tôm

Không nên nấu chung tôm với các loại rau, củ chứa nhiều vitamin C hoặc ăn các loại trái cây giàu vitamin C ngay sau khi vừa mới ăn tôm xong thì tôm có chứa rất nhiều chất asen hóa trị 5.  Hàm lượng vitamin C có trong cam, chanh, mướp đắng, rau ngót, nho,… sẽ khiến cho chất asen hóa trị 5 chuyển đổi thành asen hóa trị 3 (thạch tín) gây độc chết người.

Không ăn tôm tái sống

Nếu bạn không chế biến, nấu chín kỹ tôm hay các loại hải sản nói chung thì rất dễ bị giun sán tấn công, gây nên các vấn đề về đường tiêu hóa.

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Ăn tôm tái sống có thể mắc bệnh giun sán - Ảnh minh họa: Internet

Người bị dị ứng không nên ăn tôm

Một số ít người, đặc biệt là trẻ em thường dị ứng với tôm. Bên cạnh tôm, một số thực phẩm khác như cá, trứng, socola, sữa bò,… cũng có thể gây dị ứng. Các triệu chứng phổ biến của hiện tượng dị ứng thức ăn là nổi mề đay, da xuất hiện các vùng ngứa đỏ, nổi cục.

Những mảng mề đay thường xuất hiện ở chân tay, thân người, đôi khi ở cổ, mặt, sẽ lặn sau vài giờ đồng hồ, cũng có trường hợp kéo dài hàng tuần. Trẻ còn có thể bị sốt nhẹ khi nổi mề đay.

Cách xử lý: 

  • Ngừng ngay việc ăn các loại thực phẩm gây dị ứng. 
  • Có thể uống một số loại thuốc chống dị ứng như thuốc kháng sinh histamin. Loại thuốc và liều lượng sẽ được chỉ định bởi bác sĩ sau khi thăm khám xong.

Ăn vỏ tôm có nhiều canxi

Rất nhiều người cho rằng vỏ tôm cứng và chứa nhiều canxi nhất. Do đó, họ thường cố gắng ăn cả vỏ tôm. Tuy nhiên, thực tế vỏ tôm không quá giàu canxi như bạn nghĩ. Nguồn canxi chính của tôm nằm trong thịt, càng và chân con tôm. Do đó, khi chế biến đồ ăn cho trẻ em, đừng cố gắng để cả vỏ và bắt chúng ăn vì có thể gây hóc.

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Vỏ tôm không chứa nhiều canxi như bạn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau sinh

Theo quan niệm dân gian, sản phụ sau sinh nên kiêng tôm vì tôm gây đau bụng, lạnh bụng. Những người sinh mổ không nên ăn tôm vì có thể bị sẹo lồi. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể nào chứng minh rằng việc ăn tôm sẽ khiến vết sẹo sau mổ lồi lên hoặc to hơn. Nếu bạn bị sẹo lồi sau mổ thì có thể là do cơ địa của bạn mà thôi.

Bên cạnh đó, tôm còn giàu protein, rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe sau sinh cho sản phụ. Đặc biệt, tôm giàu canxi nên mẹ ăn tôm sẽ giúp cung cấp canxi cho con qua việc bú sữa mẹ.

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Phụ nữ sau sinh ăn tôm rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc ăn nhiều tôm có thể gây khó tiêu, đầy bụng. Do đó, sản phụ sau sinh chỉ nên ăn lượng vừa phải.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi tôm kỵ với gì cũng như biết được những điều cần tránh khi ăn tôm. Hy vọng bài viết hữu ích cho cuộc sống và sức khỏe của bạn!

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