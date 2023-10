Tôm kỵ với gì? Những điều nên tránh khi ăn tôm

Ăn táo đỏ với tôm có thể gây ngộ độc - Ảnh minh họa: Internet

Bí đỏ

Tôm kỵ nấu với gì? Bí đỏ có vị ngọt, tính hàn, giúp điều trị hen suyễn, giải nhiệt, tiêu đờm vô cùng hiệu quả. Tôm có vị ngọt, mặn, tính ấm, tác dụng như thuốc bổ thận tráng dương, tiêu đờm, bổ khí kiện vị, ngăn ngừa ung thư cùng một số công dụng khác. Khi kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau, sẽ gây ra bệnh kiết lỵ. Chứng bệnh này còn nguy hiểm hơn cả bệnh tiêu chảy.

Mướp đắng

Tôm kỵ món gì? Mướp đắng chứa nhiều vitamin C, khi ăn chung với tôm hoặc sau 2 tiếng cũng sẽ gây ngộ độc.

Ớt

Nhiều người cực thích món tôm rim tiêu ớt hoặc chấm tôm luộc với chút ớt cay cay. Tuy nhiên, bạn lại không hề biết rằng tôm khi ăn chung với ớt không những mất đi giá trị dinh dưỡng mà còn gây trúng độc. Vì vậy, tốt nhất là không nên cho ớt vào tôm hay chấm tôm với ớt.

Những điều cực tối kỵ khi ăn tôm

Không uống vitamin C sau khi ăn tôm

Không nên nấu chung tôm với các loại rau, củ chứa nhiều vitamin C hoặc ăn các loại trái cây giàu vitamin C ngay sau khi vừa mới ăn tôm xong thì tôm có chứa rất nhiều chất asen hóa trị 5. Hàm lượng vitamin C có trong cam, chanh, mướp đắng, rau ngót, nho,… sẽ khiến cho chất asen hóa trị 5 chuyển đổi thành asen hóa trị 3 (thạch tín) gây độc chết người.

Không ăn tôm tái sống

Nếu bạn không chế biến, nấu chín kỹ tôm hay các loại hải sản nói chung thì rất dễ bị giun sán tấn công, gây nên các vấn đề về đường tiêu hóa.

Người bị dị ứng không nên ăn tôm

Một số ít người, đặc biệt là trẻ em thường dị ứng với tôm. Bên cạnh tôm, một số thực phẩm khác như cá, trứng, socola, sữa bò,… cũng có thể gây dị ứng. Các triệu chứng phổ biến của hiện tượng dị ứng thức ăn là nổi mề đay, da xuất hiện các vùng ngứa đỏ, nổi cục.

Những mảng mề đay thường xuất hiện ở chân tay, thân người, đôi khi ở cổ, mặt, sẽ lặn sau vài giờ đồng hồ, cũng có trường hợp kéo dài hàng tuần. Trẻ còn có thể bị sốt nhẹ khi nổi mề đay.

Cách xử lý:

Ngừng ngay việc ăn các loại thực phẩm gây dị ứng.

Có thể uống một số loại thuốc chống dị ứng như thuốc kháng sinh histamin. Loại thuốc và liều lượng sẽ được chỉ định bởi bác sĩ sau khi thăm khám xong.

Ăn vỏ tôm có nhiều canxi

Rất nhiều người cho rằng vỏ tôm cứng và chứa nhiều canxi nhất. Do đó, họ thường cố gắng ăn cả vỏ tôm. Tuy nhiên, thực tế vỏ tôm không quá giàu canxi như bạn nghĩ. Nguồn canxi chính của tôm nằm trong thịt, càng và chân con tôm. Do đó, khi chế biến đồ ăn cho trẻ em, đừng cố gắng để cả vỏ và bắt chúng ăn vì có thể gây hóc.

Phụ nữ sau sinh

Theo quan niệm dân gian, sản phụ sau sinh nên kiêng tôm vì tôm gây đau bụng, lạnh bụng. Những người sinh mổ không nên ăn tôm vì có thể bị sẹo lồi. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể nào chứng minh rằng việc ăn tôm sẽ khiến vết sẹo sau mổ lồi lên hoặc to hơn. Nếu bạn bị sẹo lồi sau mổ thì có thể là do cơ địa của bạn mà thôi.

Bên cạnh đó, tôm còn giàu protein, rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe sau sinh cho sản phụ. Đặc biệt, tôm giàu canxi nên mẹ ăn tôm sẽ giúp cung cấp canxi cho con qua việc bú sữa mẹ.

Tuy nhiên, việc ăn nhiều tôm có thể gây khó tiêu, đầy bụng. Do đó, sản phụ sau sinh chỉ nên ăn lượng vừa phải.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi tôm kỵ với gì cũng như biết được những điều cần tránh khi ăn tôm. Hy vọng bài viết hữu ích cho cuộc sống và sức khỏe của bạn!