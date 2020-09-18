Ăn gan gà có tốt không? Lợi ích bất ngờ của gan gà với sức khỏe

Ăn gan đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe chứ không phải độc hại như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ cần bạn biết chọn mua gan sạch của những động vật khỏe mạnh, không bị bệnh là được. Gan là loại thực phẩm đứng đầu về hàm lượng đạm. Trong đó, gan gà là một loại gan động vật cực bổ mà bạn nên bổ sung vào thực đơn. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu ăn gan gà có tốt không ?

Hàm lượng dinh dưỡng và các khoáng chất trong gan gà như protein, folate vô cùng quan trọng đối với sức khỏe sinh sản đồng thời ngăn ngừa một số dị tật bẩm sinh. Ngoài ra, gan gà còn chứa một số chất dinh dưỡng sau:

Một đĩa gan gà chín chứa khoảng 45 calo, 1 gram chất béo, 15 miligam natri, không chứa carbohydrate. 1 khẩu phần gan gà chứa khoảng 7 gram protein và 180 miligam cholesterol. Theo nghiên cứu, gan chứa một lượng sắt phong phú, giúp bạn bổ sung năng lượng.

Gan gà chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Sắt, kẽm: Hàm lượng sắt trong gan gà có thể giúp bạn ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu.



Vitamin: 1 gan gà chứa 7,41 microgam vitamin B12, trong khi cơ thể bạn chỉ cần 2,4 miligam mỗi ngày. Vitamin B12 giúp não bộ và hệ thần kinh khỏe mạnh.



Axit folic: 1 gan gà chứa 254 microgam axit folic, trong khi cơ thể mỗi ngày cần tới 400 microgam axit folic. Axit folic giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Ăn gan gà có tốt không?

Để biết được ăn gan gà có tốt không, hãy cùng tìm hiểu từng lợi ích cụ thể của gan gà dưới đây:

Chống thiếu máu

Gan gà chứa vitamin A và sắt, giúp cải thiện chức năng tế bào đồng thời hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu. Cung cấp cho cơ thể hàm lượng vitamin B12, cân bằng và hỗ trợ quá trình sản xuất hồng cầu, phòng chống bệnh thiếu máu.

Gan gà giàu sắt và vitamin giúp phòng chống bệnh thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho thị lực

Gan gà chứa 28% vitamin A rất có lợi cho thị lực. Vitamin A trong gan gà có dạng retinol, alpha và beta-carotene. Vitamin A là một trong những thành phần rất cần thiết đối với sức khỏe thị lực, giúp làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi hay người bị viêm võng mạc sắc tố.

Tốt cho các mô cơ thể

Cơ thể con người gồm rất nhiều mô. Một số các vấn đề như đau môi, da nứt nẻ, bong tróc chính là do thiếu hụt riboflavin trong cơ thể. Riboflavin hay còn gọi là vitamin B12 rất cần thiết cho quá trình phục hồi và tái tạo hoàn chỉnh các mô bên trong cơ thể. Trong khi đó, gan gà chứa rất nhiều riboflavin. Việc bổ sung gan gà vào chế độ ăn kiêng sẽ hỗ trợ hoạt động của các mô cơ thể.

Gan gà chứa rất nhiều riboflavin tốt cho các mô cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng, hỗ trợ sức khỏe sinh sản

Gan gà có khả năng chăm sóc các hormone cortisol, kiểm soát tình trạng căng thẳng. Do đó, nếu bạn không muốn mất ngủ triền miên và nhanh chóng thoát khỏi căng thẳng thì hãy thêm gan gà vào thực đơn ăn uống hàng ngày.

Ngoài ra, gan gà còn chứa 560 mcg folate có khả năng tăng cường khả năng sinh sản đồng thời ngăn ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Cùng với folate, gan gà còn chứa axit pantothenic giúp hoạt động của hệ tuyến thượng thận được đảm bảo.

Bổ sung năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch

Gan gà chứa 72% chất sắt giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh đồng thời chứa nhiều kẽm, magie, photpho. Tất cả các khoáng chất này có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, đảm bảo cơ thể được phát triển một cách toàn diện.

Gan gà giúp bổ sung các khoáng chất tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho da, tóc, móng tay

52% protein trong gan gà giúp giữ cho da, tóc và móng khỏe mạnh.

Ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Alzheimer là bệnh thoái hóa thần kinh mạn tính, thường bắt đầu chậm và diễn biến ngày một xấu theo thời gian. Các biểu hiện cụ thể như: có vấn đề về ngôn ngữ, thiếu động lực, mất phương hướng,… Gan gà chứa nhiều vitamin B12 có khả năng hỗ trợ trí nhớ cho bệnh nhân Alzheimer.

Tốt cho bà bầu

Gan gà chứa hơn 40% photpho trong 1 ounce khẩu phần, đây được xem là siêu thực phẩm cho bà bầu, nên được thêm vào chế độ ăn trước khi sinh. Các vitamin trong gan gà đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của bé. Mẹ nên ăn ít nhất 3-4 ounce gan gà/lần, mỗi tuần 1 lần.

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Gan gà chứa nhiều photpho và vitamin tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều gan gà có tốt không?

Mặc dù gan gà tốt nhưng lại chứa hàm lượng cholesterol cao. Do đó, việc ăn quá nhiều gan gà có thể gây hại đến sức khỏe. Mỗi tuần bạn chỉ nên ăn tối đa 2-3 lần, 50-70g/lần với người lớn, 30-50g/bữa với trẻ em.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi ăn gan gà có tốt không. Mong rằng qua bài viết, bạn sẽ biết tận dụng những lợi ích của gan gà để bổ sung vào thực đơn bữa ăn cho gia đình.