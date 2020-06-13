Giải đáp: Ăn trứng gà nhiều có tốt không?

Trứng gà được biết đến là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao. Chúng được sử dụng rất nhiều bởi dễ chế biến thành nhiều món ăn. Dù bạn ở lứa tuổi nào đi chăng nữa thì cũng có thể ăn trứng gà. Tuy nhiên, không phải vì những lý do trên mà lúc nào, ngày nào bạn cũng nên ăn trứng gà. Hãy cùng tìm hiểu xem ăn trứng gà nhiều có tốt không và nên ăn bao nhiêu là đủ?

Có chứa ít chất dinh dưỡng hơn lòng đỏ nhưng vẫn có giá trị rất cao. Trong 100g lòng trắng sẽ chứa:

Như chúng ta đã biết thì trứng gà có 1 phần là lòng trắng và lòng đỏ trứng. Mỗi một phần lại có những giá trị dinh dưỡng khác nhau.

10,3 gam protein

19 mg canxi

Các loại axit amin tương đối toàn diện

Chất đạm dưới dạng Albumin

Lòng đỏ

Đây là thành phần quan trọng của trứng gà và cũng là nơi chứa nhiều dưỡng chất quan trọng của cơ thể. Cụ thể trong 100g trứng gà sẽ có:

Protein 13,6 gam

Lipid 29,8 gam

Canxi 134 mg

Sắt 7.0 mg

Kẽm 3.7 mg

Folat 146 μmg

Vitamin A 960 μg

Cholesterol 2000mg

Đặc biệt trong trứng gà có chứa chất béo quý là Lecithin. Chúng tham gia vào thành phần của các tế bào và dịch thể của tổ chức não bộ. Bên cạnh đó, chúng còn điều hòa cholesterol, ngăn tích tụ chất này trong cơ thể.

Trứng gà có chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của trứng gà đối với sức khỏe

Từ những giá trị dinh dưỡng của trứng gà ở phía trên, có thể thấy rằng chúng có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người.

Cung cấp các dưỡng chất cho cơ thể

Trước hết phải nói đến việc ăn trứng cơ thể sẽ được cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng. Cụ thể là:

Các dưỡng chất có trong trứng: lecithin, vitamin, đạm…

Tăng cholesterol tốt cho cơ thể. Nhiều người sợ rằng cơ thể sẽ thừa cholesterol nên phân vân không biết mỗi ngày ăn 2 quả trứng gà có tốt không? Nếu bạn duy trì điều này trong 6 tuần liên tục thì mức HDL sẽ tăng lên 10% rất tốt cho sức khỏe.

Xây dựng màng tế bào khỏe mạnh

Trong trứng có chứa choline là một thành phần của Lecithin có tác dụng xây dựng màng tế bào rất hiệu quả. Từ đó, tạo ra các tín hiệu trong để điều khiển chức năng trong cơ thể hoạt động tích cực hơn.

Cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ

Nếu bạn duy trì ăn 1 quả trứng/ngày sẽ giúp giảm tới 26% nguy cơ gây đột quỵ và xuất huyết. Giảm 28% nguy cơ tử vong vì đột quỵ. Giảm 12% nguy cơ mắc bệnh tim do thiếu máu cục bộ.

Tốt cho mắt

Trong trứng gà có chứa Lutein và zeaxanthin, vitamin A rất tốt cho mắt. Chúng giúp chống lại oxy hóa, giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Tăng cơ bắp cho cơ thể

Tập gym ăn trứng nhiều có tốt không? Câu trả lời là có và loại thực phẩm này chính là sự lựa chọn của tất cả các gymer. Bởi trong trứng gà có chứa protein cùng các axit amin giúp tạo ra các loại mô và phân tử để duy trì một một thể trạng tốt nhất. Từ đó tăng khối lượng cơ bắp, hạ huyết áp và tối ưu cho sức khỏe xương.

Là thực phẩm được các gymer lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Bạn không cần phải quá lo lắng không biết ăn nhiều trứng gà có béo không? Vì trứng gà chính là vật bất ly thân trong bữa ăn của những người có mong muốn giảm cân. Kết hợp trứng gà cùng với chế độ ăn ít calo sẽ giúp giảm cân một cách hiệu quả. Ăn trứng cũng sẽ giúp bạn no lâu hơn, khi có đủ năng lượng bạn không cần phải ăn quá nhiều đồ ăn khác.

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Cung cấp Omega-3

Omega-3 giúp giảm triglyceride máu chính là tác nhân gây ra các bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn trứng gà nhiều có tốt không?

Nhiều người lo lắng không biết ăn trứng gà nhiều có tốt không? , ăn trứng nhiều bị gan không hay người già ăn trứng có tốt không?… Để đảm bảo sức khỏe cũng như giải đáp được những thắc mắc trên, bạn hãy ghi nhớ những điều sau đây:

Trẻ dưới 7 tháng tuổi 1 tuần chỉ nên ăn 3 lần, mỗi lần không quá 1 nửa chiếc lòng đỏ trứng. Nên chế biến cùng bột hoặc cháo.

Trẻ từ 8 đến 9 tháng tuổi mỗi tuần chỉ cần ăn 1 lòng đỏ trứng gà.

Trẻ từ 10 đến 12 tháng tuổi có thể ăn 1 quả trứng 1 tuần.

Trẻ từ 1 đến 2 tuổi có thể ăn 3 đến 4 quả trứng 1 tuần. Khi mới ăn cơm, trứng là món ăn yêu thích của trẻ. Nhưng mẹ cũng không nên cho con ăn quá nhiều, chỉ nên ăn vừa đủ mà thôi.

Người lớn một lần cũng chỉ nên ăn 3 đến 4 lần trứng gà. Mỗi lần chỉ khoảng 1 đến 2 quả không nên ăn quá nhiều.

Những người bị cao huyết áp hoặc có hàm lượng cholesterol trong máu cao hoàn toàn có thể ăn trứng. Vì trứng không hề làm tăng huyết áp cũng như lượng cholesterol trong máu. Nhưng bạn cũng chỉ nên ăn từ 1 đến 2 lần/tuần mà thôi.

Ăn trứng gà vừa đủ rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là việc ăn trứng gà nhiều có tốt không đã có câu trả lời dành cho những ai đang có nhu cầu tìm hiểu về thông tin này. Bất cứ loại đồ ăn nào cũng vậy, dù ngon, hợp sở thích thì bạn cũng không nên ăn quá nhiều 1 lúc.