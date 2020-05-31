Buồng trứng đa nang nên ăn gì? Và một số điều cần lưu ý

Buồng trứng đa nang là do rối loạn nội tiết tố gây nên. Khi lượng hormone sinh dục androgen quá mức mà estrogen thấp khiến cho buồng trứng kém phát triển, tạo ra nhiều nang nhỏ và ngăn cản quá trình rụng trứng ở nữ giới. Nếu không điều trị sớm, phụ nữ mắc hội chứng này dễ mắc các bệnh lý liên quan như: tim mạch, đái tháo đường, huyết áp ao, ung thư nội mạc tử cung… những căn bệnh này đều có khả năng cướp đi thiên chức làm mẹ của chị em.

Phụ nữ mắc đa nang buồng trứng có nguy cơ bị vô sinh rất cao. Điều trị càng sớm thì tỷ lệ thành công càng cao. Bên cạnh đó, thực tế cũng cho thấy, hiệu quả điều trị sẽ rất tốt nếu người bệnh có chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng khoa học. Do đó, việc duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều rất cần thiết. Điều này giúp chị em có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn và kiểm soát các vấn đề sức khỏe do căn bệnh này gây ra. Chính vì vậy, các chị em cần liệt kê cụ thể về các thực phẩm ăn uống hàng ngày, để biết buồng trứng đa nang nên ăn gì và kiêng gì?

Vì vậy, khi bị buồng trứng đa nang thì bạn nên bổ sung những thực phẩm sau đây vào trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình:

Hiện nay, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế Giới, hơn 50% phụ nữ mắc phải hội chứng này đều bị thừa cân, béo phì. Kèm theo đó là rối loạn kinh nguyệt, cơ thể nổi nhiều mụn ở mặt, ngực, lưng. Tâm trạng hay thất thường, rụng tóc nhiều… Nhìn chung những triệu chứng này đều có thể kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống và chế độ ăn uống hợp lý.

Thực phẩm giàu sắt

Sắt là khoáng chất giúp tăng cường chức năng buồng trứng, đồng thời giúp ngăn ngừa bị thiếu máu. Vì thế, những thực phẩm giàu sắt rất tốt cho phụ nữ bị đa nang buồng trứng và những chị em đang trong độ tuổi sinh đẻ. Sở dĩ như vậy là do sắt là thành phần quan trọng, có vai trò chủ chốt trong quá trình tổng hợp hemoglobin – chất vận chuyển oxy cho các tế bào trong cơ thể và myoglobin - chất dự trữ oxy cho cơ thể.

Thực phẩm giàu sắt tốt cho phụ nữ bị đa nang buồng trứng

Bên cạnh đó, sắt cũng tham gia vào thành phần của một số enzym như: oxy hoá khử như catalase, peroxydase và các cytochrome. Vì vậy, nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc sản xuất năng lượng oxy hóa, vận chuyển oxy đến các cơ quan để hô hấp các ty lạp thể và làm bất hoạt các gốc oxy có hại. Do đó, khi bị đa nang buồng trứng , phụ nữ cần được bổ sung viên sắt và các thực phẩm giàu sắt để có sức khỏe tốt, hỗ trợ tối đa quá trình điều trị và đạt được hiệu quả tốt nhất.

Hàng ngày, bạn có thể bổ sung sắt thông qua các loại thực phẩm từ các loại thịt như: thịt bò, thịt cừu, thịt lợn nạc, thịt gà bỏ da và cá, sò, trai, ngũ cốc. Đặc biệt là hãy bổ sung yến mạch, lúa mạch, cải xoong, rau bina, cải xoăn, các loại đậu đỗ, vừng, hạt hạnh nhân, lòng đỏ trứng. Những thực phẩm này rất dễ chế biến nên bạn hãy khéo léo nấu ăn để mỗi ngày là thực đơn mới và không bị ngán.

Thực phẩm giàu Canxi

Khi bị buồng trứng đa nang sẽ khiến các chị em có thể sẽ gặp phải một số rắc rối về sức khỏe tăng huyết áp, bệnh tim mạch… Khiến cho cuộc sống của chị em gặp nhiều trở ngại. Để làm giảm những tác hại cũng như cải thiện tình hình sức khỏe thì việc bổ sung các thực phẩm giàu Canxi vào những bữa ăn hàng ngày là rất cần thiết.

Bổ sung Canxi tốt cho sức khỏe của người đa nang buồng trứng

Các thực phẩm giàu Canxi các chị em nên bổ sung như là sữa, chuối, rau dền, rau cải chíp, súp lơ xanh, đậu phụ… giúp chị em giảm nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch. Hơn nữa, Canxi là dưỡng chất rất cần thiết cho hoạt động của tim. Vì vậy, tim sẽ co bóp khỏe, làm việc dẻo dai nếu như được bổ sung Canxi đầy đủ. Còn nếu thiếu Canxi cơ tim sẽ co bóp yếu, khi làm việc dễ mệt và hay vã mồ hôi. Đồng thời cũng dễ bị dễ bị suy nhược thần kinh, trí nhớ kém, tinh thần không ổn định…

Trái cây, rau củ quả

Trái cây, rau củ quả là nhóm thực phẩm bổ sung đa dạng các vitamin và dưỡng chất cho cơ thể. Nhưng hàm lượng đường fructose trong trái cây có thể làm lượng đường trong máu tăng cao. Do đó, bạn chỉ nên chọn các loại trái cây có chỉ số đường thấp như dâu tây, mơ, bưởi, ổi, lê, cam, dưa hấu, việt quất, táo… để ăn hàng ngày.

Trái cây rau củ quả cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể

Về rau, bạn nên chọn rau màu xanh đậm như xà lách, rau diếp, súp lơ xanh, các loại cải, rau ngót, rau muống, bí ngô, cùng các loại củ quả có nhiều màu sắc như cà chua, dưa chuột, cà rốt, ớt chuông, củ cải. Những thực phẩm này khi được cơ thể tiêu thụ và hấp thu sẽ có tác dụng rất tốt trong việc giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như mệt mỏi, khó chịu, thèm ăn, trầm cảm. Bên cạnh đó, kích thích các nang trong buồng trứng phát triển, giúp trứng nhanh trưởng thành và tăng khả năng thụ thai.

Hơn nữa, việc bổ sung trái cây hàng ngày cũng giúp làm giảm nguy cơ tim mạch, tiểu đường, cũng như tránh được những biến chứng của bệnh buồng trứng đa nang.

Thực phẩm giàu chất béo lành mạnh

Chất béo có tác dụng đào thải độc tố ra ngoài cơ thể và thúc đẩy sự cân bằng nội tiết. Từ đây giúp duy trì cân nặng hợp lý và tăng khả năng sinh sản. Những chất béo lành mạnh nên bổ sung cho cơ thể như omega-3 và omega-6. Những chất này có vai trò rất quan trọng cho hoạt động của bộ não và sự phát triển của các tế bào.

Đặc biệt, omega-3 rất tốt cho phụ nữ mắc đa nang buồng trứng, cân bằng nội tiết. Chất béo này có nhiều trong các loại hạt, bơ, dầu ô liu và các loại cá có dầu như cá ngừ và cá hồi.

Omega-3 tốt cho não bộ và sự phát triển tế bào

Ngoài ra, người bệnh cũng cần tránh ăn các loại thực phẩm nhiều đường,thực phẩm chế biến sẵn. Đặc biệt, cần tránh xa cà phê, đồ uống có cồn… Vì chúng làm tăng khả năng kháng insulin, rối loạn cân bằng nội tiết tố… khiến cho tình trạng đa nang buồng trứng càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Chế độ ăn có liên quan đến quá trình phóng noãn của người bị buồng trứng đa nang. Do đó, bạn cần chủ động tìm hiểu các thông tin về buồng trứng đa nang ăn gì tốt để xây dựng thực đơn khoa học. Có như vậy, mới có thể cải thiện được triệu chứng và tăng khả năng thụ thai cho người bệnh.

Cách chữa trị đa nang buồng trứng

Hiện nay, bệnh đa nang buồng trứng sẽ được điều trị theo từng trường hợp. Theo đó có thể điều trị theo mục đích điều hòa kinh nguyệt hoặc điều trị với mong muốn thụ thai.

Do đó, bạn cần phải điều chỉnh lối sống, tập thể dục thường xuyên, hạn chế thức khuya, tránh căng thẳng lo âu... Bên cạnh đó, hãy đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và hạn chế nguy cơ các bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp...

Bên cạnh đó có thể sử dụng thuốc kích thích rụng trứng theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu việc uống thuốc không hiệu quả thì có thể nhờ đến phương pháp phẫu thuật. Người bệnh sẽ được phẫu thuật mở ổ bụng để tạo ra các lỗ nhỏ trong buồng trứng, làm giảm mức độ tiết tố nam và tăng cường sự rụng trứng. Có khoảng 50% phụ nữ mang thai trong vòng một năm kể từ khi phẫu thuật.

Có nhiều phương pháp chữa đa nang buồng trứng

Ngoài ra, nếu không còn phương pháp điều trị nào phù hợp và tốt hơn thì bạn hãy thụ tinh trong ống nghiệm. Đây được xem là phương pháp tối ưu, nhưng tỷ lệ mang thai phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng sinh sản của chị em.

Qua đây có thể thấy được hiện có khá nhiều cách để điều trị bệnh đa nang buồng trứng. Và chế độ ăn có liên quan mật thiết đến sức khỏe và tăng khả năng rụng trứng. Do đó, tìm hiểu về buồng trứng đa nang nên ăn gì là rất cần thiết. Việc này sẽ góp phần làm nâng cao hiệu quả điều trị và sớm giúp chị em được làm mẹ.