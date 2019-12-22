Đa nang buồng trứng là bệnh lý dễ gặp ở phụ nữ. Nếu không có phương pháp điều trị phù hợp và hiểu biết đa nang buồng trứng nên ăn gì thì có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của bạn.

Buồng trứng là một bộ phận cực kỳ quan trọng với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, có thể mắc phải rất nhiều loại bệnh làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của chị em. Một trong những căn bệnh thường gặp nhất đó chính là đa nang buồng trứng. Cần phải phát hiện bệnh lớn cũng như có phương pháp chữa trị hợp lý để không gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Để điều trị tốt nhất, ngoài những chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ thì một chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng là một điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được đa nang buồng trứng nên ăn gì để có lựa chọn chính xác.

Phụ nữ bị đa nang buồng trứng nên ăn gì? - Ảnh minh họa: Internet Chế độ sinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ bị đa nang buồng trứng Đa nang buồng trứng là căn bệnh rối loạn nội tiết tố ở phụ nữ. Biểu hiện của bệnh đó là: chu kỳ kinh nguyệt không đều, tăng cân nhanh, bị nhiều mụn, nội tiết tố nam có sự tăng trưởng nhanh… Phụ nữ mắc bệnh đa nang buồng trứng cần phải được phát hiện bệnh sớm và có phương pháp điều trị phù hợp. Bởi nếu như để bệnh quá lâu sẽ dẫn đến các bệnh khác như: tim mạch, tiểu đường, ung thư nội mạc tử cung, mỡ máu tăng, dễ bị sảy thai hoặc sinh non.

Để có thể đối phó với căn bệnh này, chị em cần phải lựa chọn các loại thực phẩm tốt cho buồng trứng và tử cung, xây dựng chế độ ăn hợp lý. Các vitamin và khoáng chất cần thiết đối với người bị đa nang buồng trứng là: Vitamin D: Việc thiếu hụt vitamin D chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh đa nang buồng trứng. Khi thiếu vitamin D, bạn sẽ bị rụng trứng thất thường, chu kỳ kinh nguyệt rối loạn, béo phì, tăng tiết androgen và giảm khả năng thụ thai.

Kẽm: Giúp phụ nữ tăng nội tiết tố.

Magie : Giúp giảm kích thích thần kinh cũng như độ nhạy cảm của insulin.

Các loại vitamin nhóm B: Giúp chuyển hóa đường, chất béo dễ dàng hơn. Tạo sự cân bằng hormone, cải thiện tuyến giáp cũng như khả năng sinh sản ở phụ nữ. Lựa chọn chế độ ăn hợp lý để điều trị bệnh hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Đa nang buồng trứng nên ăn gì? Rau có lá màu xanh đậm: Trong các loại rau này chứa nhiều sắt, canxi, kali, magie, vitamin B, C, E, K đều là các chất giúp kiểm soát triệu chứng bệnh. Một số loại rau có thể lựa chọn như rau chân vịt, cải xoăn, súp lơ… Bạn cũng có thể chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu đây là cách chữa đa nang buồng trứng dân gian được áp dụng lâu đời.

Trái cây tươi có lượng đường thấp: Hãy lựa chọn các loại trái cây: dưa hấu, táo, xoài, ổi, kiwi, đào, dâu tây, lê, việt quất, bưởi, nho và lựu. Các loại trái cây này giúp bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất, tăng cường miễn dịch.

Rau củ nhiều màu sắc: Các loại rau củ như: cà rốt, dưa chuột, ớt chuông, cà chua cũng là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Bổ sung các chất béo lành mạnh vào thực đơn hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet Chất béo lành mạnh: Các chất này có trong bơ, dầu oliu và các loại hạt. Chúng giúp đào thải chất độc trong cơ thể và cân bằng nội tiết tố.

Thực phẩm cung cấp sắt: Chất này có trong các loại thịt và ngũ cốc.

Chất đạm, protein: Ăn thịt, trứng để có nhiều protein mà không gây tích mỡ còn giúp tăng cơ và trẻ hóa.

Thực phẩm bổ sung canxi: Buồng trứng đa nang có nên uống sữa đậu nành? Đó là thực phẩm cung cấp canxi cho người bị đa nang bên cạnh các loại thực phẩm khác là: sữa chua, rau dền, cam, quýt, kiwi, chuối, đậu phụ… Bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều canxi tốt cho người bệnh - Ảnh minh họa: Internet Bị đa nang buồng trứng không nên ăn gì? Chất kích thích, rượu, bia, café: Đây là các chất khiến nồng độ insulin và androgen tăng cao dẫn đến tăng cân, gây ra mụn trứng cá cho người bệnh.

Mỡ, chất béo động vật: Các chất béo bão hòa này khi đi vào cơ thể của người bệnh khiến cho lượng đường tăng cao là nguyên nhân khiến bạn bị tiểu đường, tim mạch, thừa cân.

Bánh kẹo, nước ngọt: Trong các loại thực phẩm này có chứa nhiều đường sẽ khiến cho insulin trong máu tăng một cách đột biến khiến tăng tích tụ mỡ không tốt cho cơ thể một chút nào. >>> Xem thêm: - Buồng trứng đa nang nên ăn gì? Và một số điều cần lưu ý - Đa nang buồng trứng có chữa được không và có sinh con được không? Không ăn quá nhiều đồ ngọt - Ảnh minh họa: Internet Ăn nhiều tinh bột: Khi ăn quá nhiều cơm, xôi, phở, bún… khiến cho lượng đường trong máu tăng cao. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến huyết áp, gây tích tụ mỡ không tốt khi đang điều trị bệnh.

Thực phẩm chỉ số GI cao: GI là chỉ số nói về khả năng tăng lượng đường đột ngột trong máu. Thực phẩm có chỉ số GI cao là: bánh mì, bánh quy, kem, hoa quả sấy, đồ đóng hộp…

Các sản phẩm từ sữa: Các protein trong sữa sẽ khiến testosterone trong cơ thể người bệnh mất kiểm soát khiến bệnh nặng thêm.

Thức ăn nhanh, chế biến sẵn: Trong thức ăn nhanh có chứa nhiều loại phụ gia, màu thực phẩm và hóa chất khác nhau dẫn đến tình trạng viêm nhiễm, tăng nhanh insulin trong cơ thể. Người bị đa nang buồng trứng không nên ăn đồ ăn nhanh - Ảnh minh họa: Internet Để có được một chế độ ăn uống hợp lý cho người mắc bệnh không hề khó khăn nếu bạn biết đa nang buồng trứng nên ăn gì? Bệnh cạnh đó, cũng hãy tìm bài tập thể dục cho người đa nang buồng trứng để việc chữa bệnh đạt hiệu quả cao hơn, không làm ảnh hưởng đến việc sinh sản của phụ nữ.

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