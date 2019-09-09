Đa nang buồng trứng là gì và cách chữa đa nang buồng trứng hiệu quả nhất

Buồng trứng đa nang (hay còn gọi là PCOS – Polycystic Ovary Syndrome) là hội chứng thường xảy ra ở phụ nữ khi trong cơ thể tồn tại nhiều hormone sinh dục nam trong khi hormone sinh dục nữ lại không đủ. Điều này dẫn đến hiện tượng rụng trứng bất thường. Nếu không được phát hiện và chữa trị sớm có thể dẫn đến hiện tượng mất cân bằng hormone trong cơ thể dẫn đến các căn bệnh như tim mạch, tiểu đường và rối loạn sức khỏe sinh sản.

Chu kỳ kinh nguyệt không đều: hiện tượng rối loạn kinh nguyệt khi chu kỳ kinh nguyệt quá dài hoặc quá ngắn (<23 ngày trong một chu kì hoặc từ 2,3 tháng cho một chu kỳ), số lượng máu ra trong một chu kỳ quá nhiều hoặc quá ít.

Đa nang buồng trứng gây ảnh hưởng đến khoảng 5 - 10% phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở phụ nữ.

Cảm giác đầy bụng và khó chịu là dấu hiệu của đa nang buồng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác đầy bụng và khó chịu các vùng lưng, bụng: đây là một trong những dấu hiệu của bệnh đa nang buồng trứng. Người bệnh thường gặp những cơn đau bụng, âm ỉ, đau nhói, có thể đau nhẹ nhưng cũng có thể dữ dội ở các vùng lưng, bụng và vùng chậu.

Trầm cảm hoặc thay đổi tâm trạng một cách bất thường

Mọc lông ở các vùng mặt, bụng, bắp đùi do cơ thể sinh sản nhiều hormone nam khiến da mặt nhờn và mọc nhiều mụn.

Tóc bị rụng nhiều do các nang tóc thiếu nhiều dinh dưỡng

Gặp khó khăn trong việc thụ thai

Sắc tố da bị sậm màu ở các vùng nách, háng và cổ

Tại sao bị đa nang buồng trứng?

Hiện tại thì nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đa nang buồng trứng vẫn chưa được đưa ra một cách chính xác. Nhưng những yếu tố sau có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này đó là:

Chế độ ăn uống: ăn uống quá nhiều tinh bột

Dư thừa Insulin

Do yếu tố di truyền: nếu mẹ hoặc chị gái bị mắc bệnh đa nang buồng trứng thì bạn cũng có thể mắc phải hội chứng này. Vì hội chứng đa nang buồng trứng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền.

Đa nang buồng trứng có nguy hiểm không?

Có rất nhiều người hiểu đa nang buồng trứng là gì nhưng vẫn có rất nhiều người thắc mắc và chưa hiểu về tính nguy hiểm của căn bệnh này.

Đa nang buồng trứng là một bệnh lý nguy hiểm, bởi nếu hiện tượng này kéo dài và không được chữa trị thì có thể dẫn đến hiện tượng hiếm muộn và vô sinh ở phụ nữ.

Ngoài ra khi mắc bệnh đa nang buồng trứng do mất cân bằng nội tiết, người phụ nữ có thể sản xuất ra androgen nhiều hơn bình thường ảnh hưởng tới sự phát triển và quá trình rụng trứng. Những người mẹ hoặc bạn gái nào mắc căn bệnh này rất có thể di truyền cho thế hệ sau.

Đa nang buồng trứng hai bên có nguy hiểm không? - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, mắc bệnh đa nang buồng trứng còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim đối với các bạn gái có thân hình gầy gò. Nguyên dân là do mức insulin cao dẫn đến hiện tượng xơ vữa động mạch và từ đó làm tăng nguy cơ đau tim và bệnh đột quỵ.

Đặc biệt, phụ nữ mắc bệnh đa nang buồng trứng có nguy cơ bị ung thư nội mạc tử cung cao hơn những người phụ nữ bình thường.

Như vậy đa nang buồng trứng là một căn bệnh rất nguy hiểm, cần được phát hiện và chữa trị thất sớm để bảo vệ sức khỏe của bạn.

Bị đa nang buồng trứng có thai được không?

Rất nhiều bà mẹ lo lắng bị đa nang buồng trứng ảnh hưởng xấu tới khả năng sinh sản và có khả năng dẫn đến vô sinh. Vậy bị đa nang buồng trứng có thai được không và bị đa nang buồng trứng làm sao để có con?

Đừng quá lo lắng, vì đa nang buồng trứng là căn bệnh phụ khoa được gặp ở hầu hết phụ nữ. Theo một nghiên cứu đã chứng minh rằng, bị buồng trứng đa nang vẫn có thai tự nhiên được nếu được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nếu tình trạng bệnh diễn ra càng lâu thì khả năng bị hiếm muộn và vô sinh càng cao.

bị buồng trứng đa nang vẫn có thai tự nhiên được nếu được phát hiện và điều trị kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên với sự phát triển của công nghệ hiện nay thì việc chữa trị căn bệnh đa nang buồng trứng nhằm mục đích điều hòa kinh nguyệt và điều trị để mang thai không còn trở nên quá khó khăn nữa.

Ngoài ra, bạn có thể giảm tác động của hội chứng đa nang buồng trứng trong quá trình mang thai bằng một số phương pháp như:

Thực hiện chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ

Luyện tập thể dục thường xuyên

Duy trì lượng máu trong cơ thể ở hạn mức bình thường trước khi mang thai

Duy trì mức cân nặng bình thường trước khi mang thai

Bị đa nang buồng trứng ăn gì để tốt cho sức khỏe?

Rau có lá màu xanh đậm: ăn rau không chỉ có tác dụng giảm cân mà còn có tác dụng giảm đa nang buồng trứng một cách hiệu quả bởi nó cung cấp các chất dinh dưỡng như vitamin E, sắt, canxi, vitamin B giúp kiểm soát bệnh một cách hiệu quả.

Nên ăn thực phẩm có chứa chất béo tốt như các loại hạt, dầu oliu, cá ngư, cá hồi - Ảnh minh họa: Internet

Rau củ có màu sắc như: bưởi, ổi, lê, dứa, táo…

Thực phẩm có chứa chất béo tốt như các loại hạt, dầu oliu, cá ngư, cá hồi

Thực phẩm có chất kháng viêm như: cà chua, cải xoăn, quả óc chó

Thảo dược từ thiên nhiên như hạt nhân sâm, bạch tật lê…

Đa nang buồng trứng uống vitamin E cũng giảm thiểu và kiểm soát bệnh rất tốt.

Các cách chữa đa nang buồng trứng hiệu quả nhất

Nếu mắc phải căn bệnh này thì bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi hiện nay đội ngũ y bác sĩ am hiểu về lĩnh vực và có khả năng chữa trị căn bệnh này rất nhiều. Hãy đến khám và hỏi ý kiến bác sĩ để tìm được phương pháp trị liệu tốt nhất và phù hợp nhất.

Bạn có thể tham khảo một số cách trị liệu hiệu quả đã được áp dụng dưới đây:

Tạo thói quen ăn uống và tập thể dục lành mạnh

Đối với phụ nữ mắc bệnh đa nang buồng trứng và mắc bệnh béo phì thì việc giảm 5 - 10% trọng lượng cơ thể sẽ giúp chu kỳ kinh nguyệt trở lại bình thường và giảm các vấn đề về đường huyết và rụng trứng.

Tập thể dục mỗi ngày giúp bạn kiểm soát được lượng insulin và lượng đường trong cơ thể

Không thường xuyên thức khuya, đảm bảo ngủ đủ giấc từ 7- 8 tiếng/ ngày

Dùng thuốc và hormone

Các biện pháp ngừa thai như dùng thuốc, miếng dán ngừa thai, vòng tránh thai, thuốc tiêm tránh thai, vòng âm đạo… là cách điều trị buồng trứng đa nang phổ biến nhưng chỉ với những phụ nữ không muốn mang thai.

Dùng hormone Progestin để có thể làm giảm nguy cơ ung thư tử cung.

Metformin (Fortamet, Glucophage) làm giảm lượng insulin. Thuốc có thể giúp giảm cân và có thể ngăn bạn mắc bệnh tiểu đường và tăng khả năng thụ thai.

Tuy nhiên, bạn không nên dùng thuốc nếu đang mang thai hoặc dự định có thai vì có thể gây dị tật bẩm sinh.

Cách chữa đa nang buồng trứng dân gian

Cách chữa đa nang buồng trứng dân gian cũng được sử dụng nhiều. Các thành phần như keo ong, cao hoàng bá, nhân sâm, cao bạch tật lê, L-Arginine, L-Carnitine Fumarate, kẽm, axit folic đã mang lại công dụng giúp điều hòa kinh nguyệt, giúp trứng chín và rụng đúng chu kỳ, chống viêm, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho phôi làm tổ, phát triển nên giúp tăng cơ hội thụ thai thành công.

Đốt điểm buồng trứng

Khi sử dụng các phương pháp trên không hiệu quả, bạn có thể dùng cách nội soi đốt điểm buồng trứng. Với phương pháp điều trị này, bác sĩ sẽ tạo các lỗ nhỏ trong buồng trứng nhằm giảm bớt mô đệm, giảm nội tiết tố nam, tăng khả năng rụng trứng. Phương pháp này có tác dụng giúp trứng rụng đều đặn nhưng lại có nhược điểm gây quá kích buồng trứng, suy buồng trứng. Vì thế hạn chế sử dụng đối với những bệnh nhân lớn tuổi.

Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc đa nang buồng trứng là gì, các dấu hiệu, nguyên nhân và phương pháp điều trị căn bệnh này một cách hiệu quả nhất.