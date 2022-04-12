"Tôi ghét lão hóa": Những loại thực phẩm khuyên dùng giúp bạn "trẻ mãi không già"

Sự lão hóa diễn ra rất nhanh chóng, vì vậy, để ngăn ngừa bạn cần bỏ những thói quen xấu như hút thuốc lá, tích cực hoạt động thể chất như tập thể dục, và có chế độ ăn uống lành mạnh. Cùng tham khảo những loại thực phẩm ngăn ngừa lão hóa cực hiệu quả dưới đây nhé!

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, quả hồ trăn

Các loại hạt này rất giàu protein phi động vật. Chúng cũng giàu chất béo có lợi cho tim, ngoài ra còn có magiê và kẽm. Nếu bạn ăn các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó và quả hồ trăn có tính lượng calo hấp thụ sẽ tốt cho sức khỏe.

Các loại rau họ cải như bắp cải và bông cải xanh

Các loại rau họ cải, chẳng hạn như bắp cải, bông cải xanh rất giàu chất chống oxy hóa và chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác giúp giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, súp lơ trắng và cải Brussels cũng được các chuyên gia khuyên ăn thường xuyên để ngăn ngừa lão hóa.

Quả việt quất, mâm xôi, dâu tây, v.v.

Chúng chứa rất nhiều anthocyanins, một loại chất chống oxy hóa. Quả việt quất, được gọi là "kẹo tự nhiên" vì chúng có vị ngọt tự nhiên, có thể ăn không hoặc trộn vào sữa chua, salad để tăng thêm khả năng hấp thụ dinh dưỡng và hương vị. Nhiều loại quả mọng khác cũng có tác dụng tương tự như quả việt quất.

Cá giàu omega-3 như cá thu, cá mòi và cá hồi

Chúng rất giàu protein và rất tốt cho việc xây dựng cơ bắp, ngoài ra axit béo omega-3 còn rất tốt cho sức khỏe tim mạch và thần kinh. Omega-3 cũng được cho là "thần dược" đối với sức khỏe da và tóc. Những loại cá giàu omega-3 có thể kể đến như cá thu, cá mòi, cá cơm, cá hồi, cá trích và cá hồi.

Trà xanh

Trà xanh là một loại nước giàu chất chống oxy hóa. Uống trà xanh thay vì đồ uống có đường có thể cung cấp cho bạn nhiều flavanols rất tốt cho sức khỏe tim mạch và mạch máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có hiệu quả nhất khi uống từ 5 tách trở lên mỗi ngày.

Theo Komedi.com

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