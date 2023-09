Ảnh minh họa

Tiến sĩ Song Qingdao - Một trong những nhà nghiên cứu, cho biết: “Những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường thường quan tâm đến thông tin về thực phẩm nào tốt và thực phẩm nào xấu để kiểm soát lượng đường trong máu của họ. Nhưng thực tế, chúng tôi cũng theo dõi và ghi nhận tầm quan trọng của thời điểm họ ăn tương đương với việc họ đã ăn những gì thông qua cuộc nghiên cứu.

Một hạn chế thấy rõ từ nghiên cứu này là nó không chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa việc bệnh nhân tiểu đường ăn những loại thực phẩm gì vào lúc nào với tỷ lệ tử vong do bệnh tim. Chuyên gia dinh dưỡng Christine Byrne cho biết: “Cần nghiên cứu thêm để phản ánh những kết quả này xác thực hơn khi hướng dẫn chế độ và thói quen ăn uống cho những bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, vì hiệu quả từ thói quen ăn uống ở mỗi người rất khác nhau, nên việc theo dõi phản ứng của cơ thể tùy thuộc vào thời điểm bạn hấp thụ nhiều loại thực phẩm để thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu là một phương pháp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả hơn so với việc duy trì chế độ 'món phải ăn và món không được ăn'."

Chuyên gia dinh dưỡng Ryan Andrew cho biết: “Bất chấp những hạn chế của nghiên cứu này, mọi người cần phải lưu ý việc ăn uống theo cơ địa và lối sống của mỗi cá nhân là một yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Kết quả của nghiên cứu này (The Association of Consumption Time for Food With Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality Among Diabetic Patients) đã được công bố trên Tạp chí The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.