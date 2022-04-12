Nếu không chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, người mắc bệnh tiểu đường có khả năng 'bệnh chồng bệnh' liên quan đến tim mạch

Sống khỏe 12/04/2022 11:15

Những người bị tiểu đường có khả năng cao mắc bệnh tim và đột quỵ nếu không chú ý việc ăn uống.

Nếu bạn bị bệnh tiểu đường, nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch là khá cao. Theo Hiệp hội Bệnh tiểu đường của Mỹ, những người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ cao gấp đôi so với những người khỏe mạnh bình thường.

Để tránh những biến chứng, mọi người cần chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Nói cách khác, bạn cần giảm ăn mỡ động vật và ăn mỡ thực vật một cách hợp lý. Hãy ăn nhiều trái cây và rau củ giàu chất xơ, tránh các loại đường đơn như mật ong hoặc đường tinh luyện. Đặc biệt là không nên uống rượu. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời điểm bạn ăn cũng quan trọng như việc bạn ăn những gì.

Nếu không chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, người mắc bệnh tiểu đường có khả năng 'bệnh chồng bệnh' liên quan đến tim mạch - Ảnh 1
Ảnh : Getty Images Bank

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc đã phân tích chế độ và thói quen ăn uống của hơn 4.600 người Mỹ mắc bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu không chỉ quan tâm đến những gì những người tham gia ăn mà còn quan tâm đến thời điểm họ ăn.

Kết quả, các nhà nghiên cứu đã xác định được hai mẫu. Đầu tiên, những người ăn các loại củ giàu tinh bột như khoai tây và ngô vào buổi sáng, ngũ cốc nguyên hạt vào bữa trưa và uống sữa làm từ các loại rau xanh như rau bina và bông cải xanh vào buổi tối có xác suất tử vong do bệnh tim thấp hơn. Thứ hai, những người ăn thịt chế biến sẵn như giăm bông (thịt nguội) hoặc thịt xông khói vào bữa tối có xác suất tử vong do bệnh tim cao hơn.

Nếu không chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, người mắc bệnh tiểu đường có khả năng 'bệnh chồng bệnh' liên quan đến tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Song Qingdao - Một trong những nhà nghiên cứu, cho biết: “Những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường thường quan tâm đến thông tin về thực phẩm nào tốt và thực phẩm nào xấu để kiểm soát lượng đường trong máu của họ. Nhưng thực tế, chúng tôi cũng theo dõi và ghi nhận tầm quan trọng của thời điểm họ ăn tương đương với việc họ đã ăn những gì thông qua cuộc nghiên cứu.

Nếu không chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, người mắc bệnh tiểu đường có khả năng 'bệnh chồng bệnh' liên quan đến tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Một hạn chế thấy rõ từ nghiên cứu này là nó không chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa việc bệnh nhân tiểu đường ăn những loại thực phẩm gì vào lúc nào với tỷ lệ tử vong do bệnh tim. Chuyên gia dinh dưỡng Christine Byrne cho biết: “Cần nghiên cứu thêm để phản ánh những kết quả này xác thực hơn khi hướng dẫn chế độ và thói quen ăn uống cho những bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, vì hiệu quả từ thói quen ăn uống ở mỗi người rất khác nhau, nên việc theo dõi phản ứng của cơ thể tùy thuộc vào thời điểm bạn hấp thụ nhiều loại thực phẩm để thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu là một phương pháp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả hơn so với việc duy trì chế độ 'món phải ăn và món không được ăn'."

Nếu không chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, người mắc bệnh tiểu đường có khả năng 'bệnh chồng bệnh' liên quan đến tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Chuyên gia dinh dưỡng Ryan Andrew cho biết: “Bất chấp những hạn chế của nghiên cứu này, mọi người cần phải lưu ý việc ăn uống theo cơ địa và lối sống của mỗi cá nhân là một yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Kết quả của nghiên cứu này (The Association of Consumption Time for Food With Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality Among Diabetic Patients) đã được công bố trên Tạp chí The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

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Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày bệnh tiểu đường giảm nguy cơ mắc bệnh tim

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