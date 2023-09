Hãy kết hợp với 3 loại thực phẩm này khi ăn rau trộn để đảm bảo chất dinh dưỡng cho cơ thể

Món rau trộn có hàm lượng calo thấp do chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Chất xơ trong rau cũng giúp hỗ trợ đường ruột và kiểm soát lượng đường trong máu. Tuy nhiên, nhược điểm của món rau trộn là tỷ lệ hấp thu các chất dinh dưỡng thấp. Các chất dinh dưỡng trong món rau trộn chủ yếu là chất xơ. Thông thường chỉ có 10% chất dinh dưỡng trong món rau trộn được cơ thể hấp thụ. Dưới đây là một số cách giúp tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng trong món rau trộn.

Để tăng khả năng hấp thụ vitamin E, tốt nhất nên ăn kèm với trứng luộc. Vì vitamin E có thể hoà tan trong chất béo, nên khi kết hợp với thành phần chất béo từ lòng đỏ trứng trong món rau trộn thì bạn có thể hấp thụ vitamin E lẫn protein và chất béo. Trên thực tế, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Purdue, Mỹ đã kiểm tra nồng độ vitamin E trong huyết tương của 16 người trưởng thành theo ba trường hợp: ăn món rau trộn không có trứng; ăn rau trộn với 1,5 quả trứng; ăn rau trộn với ba quả trứng thì nhận thấy rằng nhóm người với ba quả trứng có nồng độ vitamin E cao hơn gấp 4~7 lần so với hai nhóm người còn lại.

Ảnh minh họa

Thêm dầu thực vật vào món rau trộn có thể làm tăng khả năng hấp thu các vitamin tan trong chất béo. Không giống như vitamin B và C hòa tan trong nước, các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, E và K cần kết hợp với dầu để cơ thể có thể hấp thụ được. Một nghiên cứu từ Đại học Bang Iowa, Mỹ cho thấy khả năng hấp thụ vitamin A và các carotenoid như beta-carotene, lutein và lycopene tăng cao khi thêm dầu thực vật (cụ thể là dầu đậu nành) được vào món rau trộn.

Giấm, chanh

Ảnh minh họa

Giấm và chanh làm tăng khả năng hấp thụ các vitamin dung hoà với nước trong rau tươi sống. Do thành phần axit tạo nên vị chua sẽ cản trở hoạt động của enzym phá hủy vitamin C, giúp các chất dinh dưỡng được hấp thụ tốt hơn. Do đó, nếu bạn tự làm món rau trộn thì tốt hơn hết nên thêm chanh hoặc giấm vào dầu thực vật có hương nhẹ như dầu hạt cải hoặc dầu ô liu.