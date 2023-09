Lợi ích từ quả cam: Không chỉ phòng ngừa cảm lạnh mà còn giúp trị "vấn đề này" khiến chúng ta không khỏi kinh ngạc

Cam được biết đến là loại quả giàu vitamin C. Khi hấp thụ vitamin C (đóng vai trò là một chất chống oxy hóa trong cơ thể) từ quả cam, nó sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại cho tế bào. Đặc biệt, nó có tác dụng làm suy yếu vi-rút xâm nhập vào cơ thể gây cảm lạnh.

Vitamin C trong cam cũng giúp ngăn ngừa rụng tóc do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do được tạo ra tự nhiên trong quá trình trao đổi chất, nhưng khi tích tụ quá mức, chúng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da đầu và dẫn đến rụng tóc do làm giảm độ đàn hồi và tái tạo da đầu. Vitamin C bảo vệ các tế bào nang tóc giúp mọc tóc và chân tóc khỏi bị phá hủy bởi các gốc tự do.