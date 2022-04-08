Lợi ích từ quả cam: Không chỉ phòng ngừa cảm lạnh mà còn giúp trị "vấn đề này" khiến chúng ta không khỏi kinh ngạc

Vitamin C trong cam giúp ngăn chặn vi-rút gây cảm lạnh và các gốc tự do gây lão hóa da đầu.

Cam là một loại trái cây đa năng, có thể ăn sống hoặc vắt lấy nước, làm nước sốt hoặc dùng làm nguyên liệu cho món salad. Cam cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa cảm lạnh và kiểm soát tình trạng rụng tóc. Hãy cùng tìm hiểu về tất tần tật mọi thứ về cam, từ các tác dụng, cách lựa chọn cam ngon, cách bảo quản và những lưu ý khi sử dùng. Ảnh minh hoạ: Internet Tác dụng của cam: giàu vitamin C phòng ngừa cảm lạnh và lão hóa da đầu

Cam được biết đến là loại quả giàu vitamin C. Khi hấp thụ vitamin C (đóng vai trò là một chất chống oxy hóa trong cơ thể) từ quả cam, nó sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại cho tế bào. Đặc biệt, nó có tác dụng làm suy yếu vi-rút xâm nhập vào cơ thể gây cảm lạnh. Ảnh minh họa Vitamin C trong cam cũng giúp ngăn ngừa rụng tóc do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do được tạo ra tự nhiên trong quá trình trao đổi chất, nhưng khi tích tụ quá mức, chúng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da đầu và dẫn đến rụng tóc do làm giảm độ đàn hồi và tái tạo da đầu. Vitamin C bảo vệ các tế bào nang tóc giúp mọc tóc và chân tóc khỏi bị phá hủy bởi các gốc tự do.

Cách Chọn và Bảo quản Cam Ngon Khi chọn cam, nên chọn những quả có vỏ mỏng, cứng, bề mặt nhẵn. Nếu muốn cam tươi lâu, hãy dùng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp kín mà không cần rửa cam qua nước sạch trước rồi bảo quản trong tủ lạnh. Điều này sẽ giúp phần vỏ không bị khô và tép cam bên trong không bị nát. Ảnh minh họa Cần lưu ý gì khi ăn cam? Cam có hàm lượng đường cao, vì vậy nếu bạn là đối tượng người bị béo phì hoặc tiểu đường, cần phải hết sức cẩn thận và cân nhắc trước khi ăn cam. Ngoài ra, nếu ăn quá nhiều cam, lượng vitamin C sẽ tích tụ trong cơ thể vượt mức cần thiết, có thể gây ra tình trạng quá nhiều axit trong dạ dày, tiêu chảy và đau bụng. Ảnh minh họa Theo “Tiêu chuẩn hấp thụ chất dinh dưỡng của người Hàn Quốc năm 2020” được công bố bởi Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội, lượng vitamin C trung bình thiết yếu cho đối tượng 19-64 tuổi là 75mg cho cả nam và nữ. Theo thông tin từ Cơ sở dữ liệu Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm của Cục An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, 100g cam tươi chứa 50,5mg lượng vitamin C.

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