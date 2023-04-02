Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cánh tay người đàn ông bỗng lạnh ngắt, tím đen: Bác sĩ chẩn đoán bệnh nguy hiểm

Sức khỏe 02/04/2023 10:29

Tình trạng đau nhức lan từ cánh tay xuống cẳng tay càng lúc càng dữ dội khiến người đàn ông nhập viện cấp cứu chẩn đoán tắc mạch tay phải do huyết khối.

Cụ thể, theo VietNamNet, người đàn ông có tiền sử loạn nhịp tim. Tình trạng đau nhức lan từ cánh tay xuống cẳng tay, bàn tay phải. Đau càng lúc càng dữ dội, sau đó tay ông lạnh, tím tái dần, giảm cảm giác, vận động bàn tay khó khăn.

Ông được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), chẩn đoán tắc mạch tay phải do huyết khối, chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vào chiều cùng ngày.

"Lúc vào viện, từ 1/3 cẳng tay phải của tôi trở xuống bị tím đen như hạt mùng tơi, không có cảm giác gì, bàn tay không vận động được như thường", ông Đ. nhớ lại.  Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc động mạch quay, động mạch trụ tay phải cấp tính do huyết khối.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cánh tay người đàn ông bỗng lạnh ngắt, tím đen: Bác sĩ chẩn đoán bệnh nguy hiểm - Ảnh 1

Hình ảnh tay phải ông Đ. bị tắc mạch do huyết khối  (trái) và bàn tay hồng hào sau 30 phút phẫu thuật tái thông. Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Việt Hùng, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết 1/3 dưới cẳng tay phải của ông Đ. đã tím đen, lạnh ngắt. Nếu chậm phẫu thuật, chắc chắn, bàn tay bị tắc mạch sẽ hoại tử do thiếu máu nuôi và phải cắt bỏ.

Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cho người bệnh để lấy máu đông, tái thông mạch khẩn cấp được đưa ra, hy vọng cứu được bàn tay đang trong tình trạng thiếu máu nặng nề. Ca mổ diễn ra trong 30 phút. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, bàn tay và ngón tay hồng ấm, mạch bắt rõ, cảm giác và vận động tay phải tốt.

Bác sĩ Hùng cho biết tắc mạch chi do huyết khối là bệnh lý tối cấp tính, cần phẫu thuật làm thông mạch ngay để cứu chi do thời gian chịu được thiếu máu chi chỉ khoảng 6-8 giờ. Trước đó, bệnh viện từng phẫu thuật mạch máu cho nhiều ca, chủ yếu là chi dưới.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cánh tay người đàn ông bỗng lạnh ngắt, tím đen: Bác sĩ chẩn đoán bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
 Nếu chậm phẫu thuật, chắn chắn, bàn tay bị tắc mạch sẽ hoại tử do thiếu máu nuôi và phải cắt bỏ. Ảnh: VietNamNet

"Cái khó ở trường hợp ông Đ. là các mạch ở cổ bàn tay kích thước rất nhỏ, đường kính chỉ khoảng 2mm, phải sử dụng kính vi phẫu", bác sĩ Hùng cho biết. 

Cũng theo Medlatec, khi cục máu đông thực hiện tốt vai trò ngăn ngừa chảy máu của mình, nếu tiếp tục tích tụ tiểu cầu và mở rộng khối sợi fibrin, cục máu đông sẽ ngày càng lớn hơn và có thể gây hẹp, tắc mạch máu. Vì thế một số protein khác sẽ được tiết ra nhằm ức chế sự phát triển của cục máu đông. Khi tổn thương đã phục hồi, não bộ nhận được tín hiệu và giải phóng 1 loại enzyme có tác dụng làm tan cục máu đông. Huyết khối lúc này sẽ tan dần ra, tiểu cầu và các tế bào khác đều được giải phóng trở về trạng thái bình thường.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cánh tay người đàn ông bỗng lạnh ngắt, tím đen: Bác sĩ chẩn đoán bệnh nguy hiểm - Ảnh 3

Cơ chế tự đông máu giúp cơ thể tự bảo vệ khỏi bị chảy máu. Ảnh: Internet

Tĩnh mạch ở chân, tay nằm ở dưới bề mặt da, có thể hình thành cục máu đông và lúc này được gọi là bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu. Biến chứng nguy hiểm nhất là cục máu đông tĩnh mạch tay chân này di chuyển đến phổi hoặc tim gây biến chứng.

Với các yếu tố nguy cơ hình thành cục máu đông có thể kiểm soát, loại trừ sẽ giúp chúng ta hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Theo dõi sức khỏe tim mạch, sàng lọc nguy cơ hình thành và biến chứng do cục máu đông lòng mạch được khuyến cáo với mọi đối tượng.

3 bất thường khi ngủ cảnh báo ung thư sắp đến

3 bất thường khi ngủ cảnh báo ung thư sắp đến

Bệnh ung thư ngụy trang rất giỏi, không đột ngột xuất hiện. Khi ung thư đến, cơ thể cũng sẽ trải qua một số thay đổi bất thường, đặc biệt vào ban đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   tắc mạch huyết khối hoại tử máu đông

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 43 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm