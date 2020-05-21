Tìm hiểu tác dụng của quả dâu tằm đối với sức khỏe

Dâu tằm được biết đến là loại quả không chỉ có vị ngon ngọt mà còn chứa rất nhiều dưỡng chất. Ngoài những công dụng như làm vị thuốc, ngâm rượu, làm nước giải khát...dâu tằm còn mang lại rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Nếu bạn đang thắc mắc tác dụng của quả dâu tằm là gì? hay quả dâu tằm chữa bệnh gì? thì cùng tìm câu trả lời ngay trong bài viết dưới đây.

Trong quả dâu tằm có chứa chất oxy hóa flavonoid, được chứng minh có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong cơ thể. Bên cạnh đó, quả dâu tằm còn chứa một số thành phần hữu ích khác giúp kiểm soát mức đường huyết ở những người bị bệnh tiểu đường.

Dưới đây là một số tác dụng tuyệt vời của quả dâu tằm đối với sức khỏe mà bạn cần biết.

Trong quả dâu tằm có chứa chất oxy hóa flavonoid giúp điều chỉnh lượng đường trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa

Quả dâu tằm được biết đến là chứa nhiều chất xơ có tác dụng hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ quặn thắt ruột và táo bón. Bên cạnh đó, lượng chất xơ có trong quả dâu tằm còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và điều chỉnh nồng độ cholesterol trong máu.

Cải thiện thị lực

Dâu tằm cũng là một trong những loại quả rất tốt cho đôi mắt. Quả có tác dụng bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do và cải thiện thị lực. Từ đó ngăn ngừa được một số vấn đề về mắt như thoái hóa võng mạc hay mất thị lực. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong quả dâu tằm có chứa chất carotenoid giúp hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Dâu tằm có tác dụng bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do và cải thiện thị lực - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức đề kháng

Nhờ có chứa hàm lượng vitamin C và flavonoid cao nên quả dâu tằm có tác dụng giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Từ đó ngăn ngừa được một số bệnh thông thường như cảm cúm, cảm lạnh, ho và nhiều bệnh khác. Dâu tằm cũng hỗ trợ trong việc điều trị và ngăn ngừa bệnh viêm gan mãn tính và viêm dạ dày.

Tăng cường tuần hoàn máu

Thường xuyên ăn quả dâu tằm sẽ rất có lợi trong việc kiểm soát huyết áp, cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể và làm sạch máu. Các chất chống oxy trong quả dâu tằm có tác dụng giúp thúc đẩy chức năng của các mạch máu bằng cách giữ cho chúng nở và dẻo dai hơn. Điều này kích thích quá trình kiểm soát huyết áp hoạt động hiệu quả và máu lưu thông dễ dàng hơn.

Các chất chống oxy trong quả dâu tằm có tác dụng giúp thúc đẩy chức năng của các mạch máu - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, dâu tằm còn là một trong những thực phẩm có khả năng kích thích sản xuất các tế bào hồng cầu vì chúng rất giàu chất sắt.

Ngoài ra, loại quả này còn chứa polyphenol có tác dụng hạ huyết áp một cách lành mạnh và giúp các mạch máu luôn trong trạng thái tốt nhất.

Tác dụng của dâu tằm trong làm đẹp

Ngoài những tác dụng tốt cho sức khỏe, quả dâu tằm còn là một trong những thực phẩm có tác dụng làm đẹp rất hiệu quả.

Ngăn ngừa lão hóa

Quả dâu tằm không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại nhiều lợi ích trong làm đẹp . Hàm lượng chất resveratrol có trong quả dâu tằm giúp bảo vệ da khỏi các tia UV gây hại. Dâu tằm cũng có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene có khả năng chống lão hóa tuyệt vời. Ngoài ra, quả dâu tằm còn có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại, giúp làn da của bạn luôn khỏe và hạn chế sự hình thành các nếp nhăn.

Hàm lượng chất resveratrol có trong quả dâu tằm giúp bảo vệ da khỏi các tia UV gây hại - Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch và dưỡng ẩm cho da

Kết hợp dâu tằm với mật ong là một trong những phương pháp làm đẹp da mặt được nhiều chị em áp dụng. Bởi một số hoạt chất trong quả dâu tằm có tác dụng giúp loại bỏ tế bào chết và làm trắng da tự nhiên. Bên cạnh đó, hàm lượng dưỡng chất cao có trong mật ong sẽ giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, ngăn chặn các vi khuẩn và chống lão hóa da hiệu quả.

Cách thực hiện như sau:

Sử dụng khoảng 100g lá dâu tằm rửa sạch rồi xay nhuyễn,

Trộn đều lá dâu tằm vừa xay nhuyễn với 10ml mật ong

Thoa đều hỗn hợp lên da mặt và thư giãn trong vòng 15 phút rồi rửa mặt thật sạch lại với nước lạnh.

Thực hiện công thức này thường xuyên 2-3 lần/tuần sẽ thấy làn da mịn màng và trắng tự nhiên.

Quả dâu tằm chữa tóc bạc sớm

Không chỉ tốt cho sức khỏe và giúp làm đẹp hiệu quả, cây dâu tằm còn có tác dụng làm đẹp cho tóc và ngăn chặn quá trình lão hóa tóc hiệu quả.

Để sử dụng lá dâu tằm trị tóc bạc sớm, bạn cần chuẩn bị:

- 50 gam lá dâu tằm

- 10 gam dầu mè

Cách thực hiện:

Mang lá dâu tằm rửa thật sạch rồi cho vào nồi đất luộc kỹ.

Sau đó, trộn hỗn hợp nước dâu tằm và dầu mè rồi thoa đều lên tóc.

Tiếp đến bạn dùng lược nhúng vào hỗn hợp rồi chải lên tóc mỗi ngày để trị tóc bạc sớm.

Thoa đều hỗn hợp nước dâu tằm và dầu mè lên tóc sẽ cải thiện tình trạng tóc bạc sớm - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy tác dụng của quả dâu tằm đối với sức khỏe cũng như làm đẹp là vô cùng tuyệt vời. Để có thể tận dụng được những lợi ích của dâu tằm, ngoài dùng quả này như một loại trái cây thì bạn có thể làm siro dâu tằm cho cả gia đình thưởng thức trong mùa hè nắng nóng. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức để có thể chăm sóc sức khỏe tốt hơn.