Lá tía tô còn có tên gọi khác là tử tô hay xích tô, cây có tính ấm, vị cay. Theo Đông y, tía tô có công dụng giải cảm, chữa cảm mạo, cảm lạnh, viêm họng,… rất hiệu quả.

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, cây và lá tía tô đã không còn xa lạ. Loại lá này được dùng trong nhiều món ăn khác nhau và mang đến vị thơm ngon, hấp dẫn. Tuy nhiên lá tía tô còn hỗ trợ chữa nhiều bệnh khác nhau như: cảm, viêm họng gút. Bài viết này xin giới thiệu phương pháp chữa bệnh gút bằng lá tía tô chi tiết đến bạn đọc.

Trong thành phần của lá và cành tía tô có chứa nhiều các chất dinh dưỡng , các vitamin A và C, các nguyên tố vi lượng canxi, sắt khi được giã nát đắp vào các chỗ viêm khớp có khả năng giảm đau, giảm sưng tấy khó chịu cho người bệnh.

Theo những nghiên cứu chỉ ra rằng trong thành phần của lá tía tô có chứa nhiều tinh dầu có khả năng giảm đau, chống viêm và ngăn chặn quá trình nhiễm khuẩn. Đặc biệt có hiệu quả rất tốt trong việc ngăn chặn sự phát triển nặng của bệnh gút cấp tính.

Lá tía tô có tác dụng giảm đau, chống viêm, giảm triệu chứng bệnh gút - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng lá tía tô chữa bệnh gút

Để chữa bệnh gút bằng lá tía tô, bạn có thể áp dụng nấu nước lá tía tô lên để uống hoặc đắp lá tía tô, ngâm chân bằng lá tía tô, một phương pháp nữa là ăn lá tía tô hoặc đều cho hiệu quả giảm các triệu chứng sưng đau của bệnh gút rất tốt.

Cách nấu lá tía tô chữa bệnh gút

Bạn cần chuẩn bị nắm lá tía tô đem rửa sạch, để ráo nước. Sau đó cho vào nồi nước đun sôi thật kỹ, sau đó chắt lấy nước uống. Việc uống nước lá tía tô sẽ làm giảm sưng, chống viêm, tăng cường đào thải axit uric ra khỏi cơ thể người bị gút. Qua đó các triệu chứng của người bệnh sẽ thuyên giảm, ngăn chặn tình trạng bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính.

Bạn nên lưu ý không nên lấy quá nhiều lá tía tô để sắc uống bởi nó có thể gây đắng làm bạn khó uống. Ngoài ra nên sử dụng nước lá tía tô đun trong ngày, không để sử dụng cho ngày hôm sau.

Nấu nước lá tía tô - Ảnh minh họa: Internet

Đắp lá tía tô

Đây là phương pháp chữa bệnh gút đơn giản, dễ làm mà vẫn cho hiệu quả cao.

Cách thực hiện: Bạn lấy lá và cành tía tô đem rửa sạch, để ráo nước. Sau đó, đem giã nát rồi đắp vào những chỗ khớp bị sưng và viêm đau. Người bệnh sẽ cảm thấy cơn đau giảm hẳn, không còn các dấu hiệu sưng đỏ.

Ăn lá tía tô

Bạn có thể sử dụng lá tía tô trong các bữa ăn hàng ngày để giảm các triệu chứng của bệnh gút. Lá tía tô có thể dùng để ăn như rau sống hoặc làm gia vị cho các món ăn, tăng thêm độ ngon cho món ăn mà còn góp phần ngăn ngừa những triệu chứng nặng của bệnh gút.

Lá tía tô không chỉ tăng hương vị cho món ăn mà còn chữa gút - Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô ngâm chân

Bạn có thể lấy một nắm lá tía tô rửa sạch, rồi đun sôi với nước, cho thêm 1 chút muối rồi đổ ra chậu. Ngâm chân vào chậu nước lá tía tô trong thời gian từ 20 – 30 phút sẽ làm giảm nhanh các cơn đau và sưng của bệnh gút hiệu quả.

Ngâm chân với nước lá tía tô - Ảnh minh họa: Internet

Các loại chữa bệnh gút cho hiệu quả cao

Bên cạnh lá tía tô thì còn có các loại cây chữa bệnh gout khác cho hiệu quả rất tốt có thể kể đến:

Cây sói rừng

Trong đông y cây sói rừng là vị thuốc quý có tác dụng giảm đau, tiêu độc, sử dụng trong điều trị các bệnh về xương khớp, trong đó có bệnh gút.

Cách thực hiện: Bạn lấy khoảng 20 – 30g rễ cây sói rừng, đem rửa sạch rồi nấu với 1 lít nước sôi, uống thay trà hàng ngày. Bài thuốc đơn giản này sẽ làm giảm đau, giải trừ các độc tố ra khỏi cơ thể người bệnh.

Cây trạch tả

Trong thành phần rễ và thân cây trạch tả chứa nhiều các chất như: alison, alismoxide, choline,… giúp tăng cường chuyển hóa nước, hỗ trợ hoạt động của hệ bài tiết, chống nhiễm độc gan, thận, đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể trong đó có axit uric - nguyên nhân gây các cơn đau của bệnh gút.

Cách thực hiện: Bạn có thể sử dụng trạch tả tươi để nấu cháo ăn hoặc sử dụng trạch tả khô thái thành từng miếng nhỏ, đem hãm lấy nước uống như trà hàng ngày. Tía tô, cây sói rừng hay cây trạch tả đều được coi là những phương pháp chữa bệnh gút bằng thuốc nam cho hiệu quả khả quan mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà mỗi ngày.

Cây sói rừng trị bệnh gút – Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu phương pháp chữa bệnh gút bằng lá tía tô. Tía tô được xem là một loại cây thuốc nam cho hiệu quả cao trong điều trị bệnh gút. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích để cho những người bị bệnh gút có thể áp dụng hàng ngày, giúp làm giảm đau, giảm viêm, sưng của bệnh gút, ngăn ngừa bệnh gút có có những biến chuyển xấu hay chuyển sang giai đoạn mãn tính rất khó chữa.