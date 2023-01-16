Tiệc tùng ngày Tết không để gan thêm 'gánh nặng', lưu ngay 10 loại thực phẩm giải rượu cực tốt, làm dịu dạ dày

Chắc chắn là một trong những món ăn yêu thích hoặc ghét bỏ, nhưng nếu bạn là người yêu thích những thứ màu nâu thì nó có thể giúp chứng minh một phương pháp chữa trị chứng nôn nao tuyệt vời.

Marmite giúp phục hồi nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu bị cạn kiệt do uống rượu. Marmite là một nguồn cung cấp vitamin B tuyệt vời, việc thiếu vitamin B có thể gây lo lắng và trầm cảm. Ngoài ra, nó có hàm lượng natri cao nên là một cách tuyệt vời để thay thế lượng muối bị mất do uống rượu. Khi kết hợp với bánh mì nướng, nó cũng cung cấp một số carbs bạn cần để giúp phục hồi tình trạng nôn nao.

Khi bị nôn nao, dưa hấu phải thừa nhận không phải là thứ đầu tiên bạn nghĩ đến, nhưng nó là một thực phẩm giải rượu thực sự tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu giúp phục hồi lượng đường trong máu của bạn vì nó có nhiều đường fructose, và bao gồm hơn 90% nước, nó cũng giúp tăng cường quá trình hydrat hóa của bạn. Dưa hấu cũng là một nguồn dinh dưỡng tốt, bao gồm vitamin C, vitamin B và magiê.

Gừng

Một trong những phần tồi tệ nhất của tình trạng nôn nao có thể là cảm giác buồn nôn mà bạn thường gặp phải, nhưng một giải pháp làm sẵn có là gừng. Loại gia vị này là giải pháp hoàn hảo để giải quyết dạ dày của bạn và loại bỏ cảm giác buồn nôn.

Mặc dù nhai gừng ở dạng củ có thể khiến bạn khó nuốt khi đã quá say, nhưng bạn có thể uống một ít gừng bằng cách nghiền nhỏ cho vào nước nóng hoặc trộn với nước ép trái cây hoặc rau tươi. Ngay cả việc nhai một ít bánh quy gừng cũng có thể làm dịu dạ dày của bạn.

Trứng

Trứng có thể là một thực phẩm tuyệt vời giúp loại bỏ cảm giác nôn nao. Ở bất kỳ hình thức nào, chần, xào, luộc hoặc chiên, trứng đều là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, giúp nâng cao mức serotonin cải thiện tâm trạng của bạn cũng như giảm cảm giác buồn nôn.

Trứng cũng rất giàu cysteine, một loại axit amin giúp cơ thể loại bỏ các độc tố liên quan đến rượu tích tụ trong cơ thể khiến bạn cảm thấy nôn nao khó chịu.

Chuối

Một cách chữa nôn nao nhanh chóng tiện lợi, chuối chứa nhiều kali và magie, hai chất mà cơ thể mất đi khi uống rượu. Kali sẽ giúp giảm cảm giác buồn nôn và mệt mỏi thường gặp ở những người bị nôn nao, vì vậy hãy tẩy tế bào chết.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối là thuốc kháng axit tự nhiên, vì vậy rất tốt để giảm axit dạ dày, và là nguồn năng lượng tốt, sau đó có thể giúp cung cấp năng lượng cho bạn nếu bạn có nhiều việc phải làm trong ngày và thực sự không thể kìm hãm được cơn say.

Canh súp

Một trong những món ăn tốt nhất khi say rượu là súp vì nó giúp bổ sung nhiều thứ bạn cần trong một lần. Nó không chỉ giúp bù nước cho cơ thể mà còn làm tăng nồng độ natri và cung cấp cho bạn một lượng chất dinh dưỡng trong một bữa ăn dễ tiêu. Các lựa chọn súp tốt bao gồm súp rau và súp miso.

Yến Mạch

Yến mạch là một cách hoàn hảo để bắt đầu một ngày của bạn, nhưng còn là một cách tốt hơn để bắt đầu một ngày với cảm giác nôn nao. Yến mạch giúp cơ thể bổ sung nhiều khoáng chất và vitamin quan trọng bị mất trong quá trình uống, bao gồm vitamin B cộng với magiê, canxi và sắt.

Yến mạch cũng giúp giảm nồng độ axit trong cơ thể, hỗ trợ làm sạch gan và hấp thụ độc tố. Một bát cháo ngon là thực phẩm có chỉ số GI thấp nên rất lý tưởng để tăng dần lượng đường trong máu của bạn và cung cấp cho bạn năng lượng để vượt qua ngày mới.

Nước ép hoa quả

Đôi khi cảm giác nôn nao của bạn đến mức bạn thực sự không thể tiêu hóa được thức ăn. Nếu đúng như vậy thì nước ép trái cây có thể là phương pháp chữa trị chứng nôn nao cho bạn.

Nước ép trái cây tươi sẽ giúp bạn thay thế các vitamin bị mất, tăng lượng đường trong máu và bù nước. Ngoài việc giúp giảm đau gần như ngay lập tức, đường fructose trong nước ép trái cây sẽ đẩy nhanh quá trình loại bỏ rượu khỏi máu.

Cá mòi

Sau khi lạm dụng rượu, đôi khi bạn có thể thức dậy và thèm một thứ gì đó mặn. Thay vì chộp lấy phần còn lại của món thịt nướng, bạn có thể tìm đến vài con cá mòi. Món cá giàu chất dinh dưỡng trên bánh mì nướng có thể là giải pháp giải rượu hoàn hảo, cung cấp cho bạn nguồn khoáng chất quan trọng như natri, clorua, kali, magiê và canxi.

Cá mòi cũng chứa nhiều axit béo omega-3, tốt cho gan cũng như cải thiện tâm trạng của bạn.

Nước dừa

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại đồ uống để bù nước và đồ uống thể thao quá ngọt khiến bạn không thể giải quyết được tình trạng nôn nao, vậy thì sao bạn không thử uống nước dừa?

Là thức uống tự nhiên, chúng ít gây kích ứng dạ dày của bạn hơn so với đồ uống có gas. Ngoài ra, nước dừa chứa nhiều chất điện giải cần thiết như canxi, kali và magiê, nó cũng rất tốt để làm dịu dạ dày của bạn.

Theo Times of India