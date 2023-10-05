Các bệnh nhân có cùng triệu chứng và kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với Salmonella spp.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, báo cáo của Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, ngoài những trẻ được đưa đến các bệnh viện, còn có 2 trẻ có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy sau khi dự tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights đi khám tại một phòng khám tư. Nhận được thông tin này, Tổ công tác Sở Y tế đã đến phòng khám đó để tìm hiểu và xác định rõ. Đúng như báo cáo của Trung tâm y tế TP Thủ Đức, có 2 trẻ (người nước ngoài) được gia đình đưa đi khám tại một phòng khám ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức sau khi phát hiện 2 cháu có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy.

Cụ thể, ngày 1/10, phòng khám tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi nam đến khám (6 tuổi và 12 tuổi), là 2 anh em ruột, quốc tịch Nga, sinh sống tại chung cư Palm Heights. Cả 2 trẻ có tham gia chương trình Trung thu tại chung cư Palm Heights vào tối 29/9 và đã ăn nhiều loại thức ăn tại buổi tiệc. Mẫu bánh trong đêm tiệc. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam Bệnh nhi nam 6 tuổi với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy; được chẩn đoán là Viêm dạ dày ruột, nghi ngờ viêm ruột trực khuẩn. Bệnh nhi được xử trí truyền dịch tại phòng khám và chỉ định xét nghiệm PCR phân, kết quả dương tính với Salmonella spp với Ct value là 28.2.

Riêng bệnh nhi nam 12 tuổi, bị đau bụng nhiều, sốt, tiêu chảy, xét nghiệm máu có bạch cầu tăng cao, CRP tăng. Kết quả siêu âm bụng là Viêm ruột, xét nghiệm PCR phân cũng cho kết quả dương tính với Salmonella spp với Ct value 31.1. Hiện nay, sức khoẻ của 2 trẻ đã phục hồi tốt. Tổ công tác Sở Y tế làm việc tại BV Lê Văn Thịnh về trường hợp tử vong và các trường hợp còn lại đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Báo Dân Sinh Theo Báo Dân Sinh,vào 17h30 ngày 29/9/2023, Ban Quản lý Chung cư Palm Heights địa chỉ số 2 đường số 4, Khu phố 3, phường An Phú đã tổ chức vui Trung thu cho các cháu là con của cư dân và nhân viên sinh sống tại chung cư. Ban quản lý chung cư phát bánh cho khoảng 200 người (khoảng 150 trẻ em và khoảng 50 người lớn). Đến chiều 30/9/2023 (sau đó 1 ngày), 1 trẻ là con của nhân viên phục vụ sau khi ăn phần bánh su kem dư tại sự kiện trên xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy. Đến tối 1/10/2023, do trẻ có diễn biến nặng hơn, gia đình đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, bệnh nhi không qua khỏi. Tổ công tác ghi nhận tại chung cư này đã có khoảng 50 trường hợp cùng có triệu chứng ngộ độc thực phẩm giống nhau như: đau bụng, sốt, nôn ói, tiêu phân lỏng nhiều lần (bao gồm cả nhân viên, nhà thầu và người thân của nhân viên). Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhi, đồng thời chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố phối hợp Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố và Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất nhằm ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-ngo-oc-sau-em-tiec-trung-thu-xet-nghiem-pcr-phat-hien-vi-khuan-salmonella-spp-621798.html