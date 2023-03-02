Phòng khám Mayo Clinic giải thích: Sắt là một khoáng chất quan trọng giúp cơ thể sản xuất đủ một chất trong các tế bào hồng cầu giúp chúng vận chuyển oxy, được gọi là huyết sắc tố. Điều đó nói rằng, thiếu máu do thiếu sắt có thể dẫn đến các triệu chứng đáng chú ý.

Các tế bào hồng cầu đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của chúng ta. Nó giúp vận chuyển oxy từ phổi của chúng ta đến các bộ phận khác của cơ thể và quay trở lại cùng với carbon dioxide để phổi thở ra.

Thiếu máu là kết quả của mức độ hồng cầu thấp trong cơ thể. Đó là khi cơ thể không thể vận chuyển oxy đến các mô cơ thể một cách hiệu quả. Dấu hiệu sớm của bệnh thiếu máu do thiếu sắt là mệt mỏi và suy nhược cực độ.

Một người có thể cảm thấy khó thực hiện các hoạt động bình thường và khó ngủ hoặc thực hiện các bài tập nhẹ đến trung bình.

​Tim đập nhanh

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Như đã thảo luận, sắt giúp sản xuất huyết sắc tố, là loại protein trong các tế bào hồng cầu giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Không đủ hoặc thiếu huyết sắc tố có thể buộc tim phải bơm mạnh hơn để vận chuyển oxy. Điều này có thể gây ra những bất thường trong nhịp tim, dẫn đến tim đập nhanh, đập thình thịch, còn gọi là tim đập nhanh.

Hụt hơi

Ảnh minh họa: Internet

Theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia, những người bị thiếu máu do thiếu sắt nhẹ hoặc trung bình thường không có triệu chứng. Tuy nhiên, khi họ làm như vậy, họ có thể cảm thấy khó thở là một trong những triệu chứng phổ biến nhất. Điều này xảy ra do cơ thể không đủ sắt, từ đó hạn chế việc sản xuất huyết sắc tố trong hồng cầu giúp vận chuyển oxy từ phổi đến các bộ phận khác nhau của cơ thể.

Các triệu chứng phổ biến khác cần lưu ý

Theo Mayo Clinic, thiếu máu do thiếu sắt cũng có thể dẫn đến da nhợt nhạt, đau ngực, nhức đầu, chóng mặt, tay chân lạnh, đau lưỡi, móng tay giòn và chán ăn.

Ai có nguy cơ bị thiếu máu?

Sự thiếu hụt khoáng chất phổ biến nhất ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có kinh nguyệt. Điều này là do sự mất máu mà phụ nữ trải qua trong thời kỳ của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Người ăn chay cũng có nguy cơ thiếu sắt vì thịt là một trong những nguồn cung cấp sắt tốt nhất.

Theo Mayo Clinic, trẻ sơ sinh, đặc biệt là những trẻ nhẹ cân hoặc sinh non, không nhận đủ chất sắt từ sữa mẹ hoặc sữa công thức có thể có nguy cơ bị thiếu sắt.

Theo Times of India